|В Америке началась массовая эпидемия коров, зараженных птичьим гриппом, разработанным в лабораториях Пентагона
00:20 07.04.2024
Зоонозные инфекции: биотерроризм на марше
06.04.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ
В США случилась первая в истории вспышка высокопатогенного птичьего гриппа NPA1 у домашних коров. Как сообщается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства США, инфекцию выявили на молочных фермах в Техасе, Канзасе и Мичигане. Заболевшие коровы были вялыми, плохо ели и давали густое обесцвеченное молоко.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США совместно со Службой инспекции здоровья животных и растений (APHIS) американского Минсельхоза, Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили наличие высокопатогенного птичьего гриппа (HPAI) в двух молочных стадах коров в Техасе, двух стадах в Канзасе и одном молочном стаде в Мичигане, которые недавно получили коров из Техаса.
Также вирус был обнаружен в непастеризованных образцах молока, взятых для диагностики заболевшего скота на молочных фермах в Техасе, Канзасе и Мичигане.
Сейчас проводится тестирование других молочных стад в Нью-Мексико, Айдахо, а также в Техасе, сообщило FDA. В них уже есть коровы с аналогичными признаками заболевания, которые включают в том числе снижение молочной продуктивности и низкий аппетит.
По данным FDA, сейчас нет опасений по поводу безопасности коммерческих поставок молока между штатами, поскольку продукты пастеризуются перед поступлением на рынок, а этот процесс дезактивирует птичий грипп.
Потери молока от крупного рогатого скота с симптомами заболевания на сегодняшний день слишком малы, чтобы оказать серьезное влияние на предложение, и это не должно сказаться на ценах на молоко или другие молочные продукты в США, сообщает FDA.
То, что американские чиновники стараются преуменьшить опасность вспыхнувшей эпидемии птичьего гриппа среди коров, вполне понятно.
Служба такая!
Но нельзя не отметить, что в Техасе зарегистрирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом от коровы.
По словам представителей CDC, это первый известный в мире случай заражения этой разновидностью птичьего гриппа от млекопитающего.
Причины этого американским медикам неясны. Это следует из заявления первого заместителя директора CDC по контролю и профилактике заболеваний доктора Нирава Шаха.
По его словам, "нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку или того, что кто-либо заразился через молоко или мясо домашнего скота, а генетические тесты не позволяют предположить, что вирус внезапно стал более легко распространяться или вызывать более тяжелые заболевания". И нынешние противовирусные препараты, похоже, все еще работают, добавил он.
Иными словами, американцы заражаются птичьим гриппом, но по каким каналам, пока неизвестно. А вирусных тестов недостаточно, чтобы сделать выводы о степени летальности этой инфекции.
Одним словом, внезапно вспыхнувшая эпидемия птичьего гриппа среди коров и заразившийся от коров человек застали американских медиков врасплох.
Между тем эпидемии птичьего гриппа и ряда других инфекций среди домашнего скота привели в последние годы к ущербу в 220 млрд. долл.
Не случайно тема биотерроризма, то есть намеренного заражения животных и птиц опасными патогенными штаммами, стала предметом исследований в американском Национальном центре биотехнологической информации (National Center for Biotechnology Information – NCBI). Опубликованную на сайте NCBI статью Animals as Sentinels of Bioterrorism Agents ("Животные как стражи агентов биотерроризма") цитируют вирусологи многих стран мира, не ведая, что именно NCBI курирует, как мы писали, биотеррористические разработки Пентагона.
"Потенциальное использование животных в качестве "часовых" биотеррористической атаки на человека можно отличить от возможности прямого нападения на животных, имеющих сельскохозяйственное значение (агротерроризм)", – рекомендуют в NCBI.
Это, можно сказать, тот случай, когда кто о чем пишет, тот тем и дышит.
В биолабораториях Пентагона проводятся масштабные исследования самых разных животных как "сторожевых наблюдателей" (sentinels) широкого ряда инфекций.
В Казахстане в последнее время, как мы писали, имели место массовые эпидемии среди верблюдов, лошадей и коров.
В видеоролике от 12 апреля 2023 года, опубликованном изданием China Daily, утверждается, что биолаборатория в Казахстане находится в ведении США и проводит секретные биологические исследования по передаче вирусов от верблюдов к человеку с целью навредить Китаю, так как верблюды – трансграничные животные и постоянно мигрируют из Казахстана в Китай.
"Американцы заинтересовались верблюдами, потому что посредством них можно легко замаскировать использование биологического оружия под природную вспышку местного заболевания. Ведь "корабли пустыни" служат основой крупных сдвигов в вирусных пулах, циркулирующих внутри и между популяциями верблюдов, домашнего скота и летучих мышей. Проще говоря, они являются естественными переносчиками зоонозных заболеваний среди местной фауны и через них в качестве контейнеров удобнее всего распространять искусственно доработанные штаммы. Уже доказано, что местные верблюды являются резервуаром для коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ). Кроме того, известно, что верблюды являются резервуарами нескольких "избранных агентов", в том числе крымско-Конго-геморрагической лихорадки (ХГЧ), вируса клещевого энцефалита (ТБЭВ) и Coxiella burnetii (бактерия, вызывающая Q-лихорадку)", – пишет в журнале "Армейский сборник" генерал-майор ветеринарной службы В. Ветров.
В мае 2021 года в столице Киргизии прошла конференция ""Санитарные станции" Пентагона: система биолабораторий на постсоветском пространстве", в которой приняли участие представители общественных организаций России, Киргизии, Казахстана, ДНР, США и Израиля.
На конференции было обращено внимание на то, что в последнее время Пентагон в своих биолабораториях в Центральной Азии начал проекты по перемещению зараженных смертоносными вирусами "животных из местной фауны" на территории сопредельных стран. Речь шла, в частности, о поголовье верблюдов. Ранее на портале "Эхо Казахстана" сообщалось, что в центральноазиатских биолабораториях Пентагона развернут проект "Верблюды как сторожевые бионаблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку". Курирует все работы пентагоновское агентство DTRA. К выполнению этого заказа Пентагона привлечены также казахстанский НИИ проблем биологической безопасности, Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ) в Алма-Ате, Институт проблем биобезопасности Таджикистана, Калифорнийский университет в г. Дейвисе в США, Военно-морской медицинский исследовательский центр США и Медицинская школа Дюка-Нуса в Сингапуре.
Весной 20 прошлого года тесно сотрудничающее с NCBI швейцарское научное издательство MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) опубликовало статью Horses as Sentinels for the Circulation of Flaviviruses in Eastern – Central Germany ("Лошади как сторожевые наблюдатели циркуляции флавивирусов Восточной и Центральной Германии").