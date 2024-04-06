В Америке началась массовая эпидемия коров, зараженных птичьим гриппом, разработанным в лабораториях Пентагона

00:20 07.04.2024

Зоонозные инфекции: биотерроризм на марше



06.04.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В США случилась первая в истории вспышка высокопатогенного птичьего гриппа NPA1 у домашних коров. Как сообщается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства США, инфекцию выявили на молочных фермах в Техасе, Канзасе и Мичигане. Заболевшие коровы были вялыми, плохо ели и давали густое обесцвеченное молоко.



