 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"С пониженной социальной ответственностью". В России хотят запретить Барби
00:34 07.04.2024

КИРИЛЛ ВЕЛЕСОВ

В конце марта актриса и общественный деятель Ольга Будина заявила в интервью интернет-изданию "Абзац", что куклы Барби - одна из причин падения общественной морали.

"Кукла Барби - шлюха, вот и все. Как только из игрушек для девочек убрали ребенка и подсунули Барби, напоминающую кого угодно, но только не ребенка, мы тут же подсунули другую модель поведения", - сказала Будина.

Если девочка, продолжила актриса, играет в пупсиков, в детей, которых нужно пеленать, кормить, катать в колясочке, то есть заботиться о маленькой кукле, это формирует в ней качества мамы.

"Все Барби сделаны по принципу безнравственной молодой девицы с пониженной социальной ответственностью", - уверена Будина.

Куклы ее детства - пупсы, рассказала актриса, были сделаны в правильных пропорциях и копировали грудного ребенка. Кукла Барби же создавалась изначально с деструктивной целью.

"Невозможно разрушить государство, где крепкая семья. А в крепкой семье мама, женщина - всегда нравственный камертон. Она умеет быть хранительницей домашнего очага и не будет стремиться выйти замуж за безнравственного человека", - объяснила свою позицию Будина.

Мальвина вместо Барби

Схожее заявление ранее сделала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина: она сказала, что не считает правильным, что в российские детские сады закупаются иностранные игрушки или игрушки "с иностранным посылом".

Бутина критиковала и непосредственно куклу Барби: после выхода одноименной музыкальной комедии Греты Гервиг, получившей "Оскар" за лучшую песню, она заявила, что кукол нужно убирать с российского рынка.

"Барби с рынка вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят в Россию тему ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ. - Прим. ред.)", - сказала она в интервью парламентскому каналу "Дума ТВ".

По мнению Бутиной, необходимо вернуть советские игрушки, самой популярной среди них, по ее словам, была кукла Мальвина.

О концептуальной связи куклы Барби и ЛГБТК+ в Министерстве образования России заявляли неоднократно - еще в 2002 и 2016 годах. В предложении министерства говорилось, что Барби "оказывает вредное воздействие на психику девочек, побуждая их к потребительству и влечению к противоположному полу".

Новые времена - новые игрушки

Барбара Миллисент Робертс, которую все знают по уменьшительно-ласкательному имени Барби - кукла, которую топ-менеджеры американской компании Mattel Рут и Эллиот Хэндлеры придумали в конце 50-х годов.

Барби действительно стала новинкой и феноменом среди кукол для девочек - она была не ребенком, младенцем, а молодой девушкой, подругой или образцом для подражания.

На 60-е годы пришелся пик расцвета концептуального искусства в живописи, перформансе и музыкальном театре, а потому и кукла, практически сразу достигшая небывалого коммерческого успеха, не могла существовать просто так, без истории.

Со временем у нее появился дом, муж, а главное - профессии. Постепенно Барби превращалась из анонимной красотки с конвенционально идеальной внешностью в женщину с профессией, ремеслом.

Среди Барби появились балерины и врачи, бизнесвумен, певицы, женщины-космонавты, спортсменки и политики. Кукла символизировала видимость женщин в профессии, предлагала девочкам смоделировать их "идеальное" будущее.

Со временем появились и Барби, напоминающие известных женщин - Мэрлин Монро, Грейс Келли, Вивьен Ли, Кейт Миддлтон, Одри Хепберн, Наталью Водянову и многих других, включая даже Барби в хиджабе, изображающую американскую фехтовальщицу Ибтихадж Мухаммад.

"Неподобающее поведение" и нереальные стандарты

За более чем полувековую историю к Барби накопилось много претензий. В некоторых странах, например в Иране (там кукла запрещена с 2012 года, когда США и их союзники ввели против страны беспрецедентные санкции, а Тегеран в ответ прекратил продажу нефти и газа западным государствам).

В других странах Ближнего Востока куклу тоже критикуют за "навязывание американского образа жизни", сексуализированный образ и "неподобающее поведение".

Парадоксально схожи и претензии к Барби со стороны феминизма: кукла показывает идеализированное женское тело, его нереалистичные стандарты. И консерваторы, и леволибералы в этом случае напоминают о прообразе Барби: Рут Хэндлер создавала ее, вдохновившись образом Лилли - героини популярных в 50-е годы немецких комиксов "для взрослых".

Нереалистичными, а точнее - неадаптированными, показались куклы Барби на заре своей популярности и в странах, где голубоглазая блондинка не самый распространенный типаж: в Японии, Бразилии, ЮАР. Там Mattel констатировала провалы продаж.

Скандальное кино как двигатель торговли

Интерес к кукле заметно угасал в последние годы, но фильм Гервиг - одна из двух самых громких мировых премьер 2023 года (вместе с "Оппенгеймером" Кристофера Нолана) - спас ситуацию.

Он вышел ярким, дискутивным и скандальным, главных героев - Барби и ее возлюбленного (в оригинальной истории, но не в фильме) Кена сыграли звезды мирового масштаба - Марго Робби и Райан Гослинг. Композиторы Эндрю Уайат и Марк Ронсон написали саундтрек, в котором оказалось сразу несколько неоспоримых хитов, и о картине говорили практически все.

Поначалу "Барби" Гервиг безоговорочно называли "феминистской комедией, критикующей капитализм", но при более близком рассмотрении оказалось, что история рассказывает совсем о другом: антагонисты из компании Mattel (тот случай, когда главное не выйти на самих себя), из жестокого и бессмысленного мира которых попыталась сбежать Барби, остались победителями, как и та самая капиталистическая "американская мечта", а борьба за права как женщин, так и мужчин была изображена гротескной, неловкой, по сути - ненужной.

В России фильм много критиковали за безнравственность и бессодержательность.

Кинокритик Денир Курбанджанов назвал его "розовой фантазией Гервиг" и "музыкальной попсней с танцующими девками", популярность которой обеспечил "накачанный торс Гослинга". Появлялось много публикаций, что в России фильм не покажут или запретят, однако этого не случилось.

Критики консервативных взглядов на Западе, в частности политолог, писатель и юрист Бен Шапиро, обвинили фильм в "безумной, подлой ненависти к мужчинам и всем, что с ними хотя бы отдаленно связано".

Существует еще одна интерпретация главной идеи фильма. Заявленный как высказывание в пользу прав женщин, фильм в действительности жестоко высмеивает их.

Преувеличенно "женский" мир, в котором Барби существует изначально и в который почти возвращается после скитаний по нашей патриархальной реальности, выглядит очевидно несправедливым, пустым, карикатурным и нелепым.

В то же время "мир мужчин", который строит освободившийся от матриархального гнета Кен, где женщины превращаются в американских домохозяек послевоенной эпохи бэби-бума, не вызывает отторжения.

Некоторые кинокритики и комментаторы нашли этому конспирологическое объяснение. Якобы фильм, прогремевший за год до президентских выборов в США, на самом деле смеется над ценностями Демократической партии и играет на руку предвыборной кампании Дональда Трампа.

Критика не значит провал. Так или иначе, фильм реанимировал увядавшие продажи кукол Барби (в России, например, они выросли по разным оценкам на 11–24% по сравнению с 2022 годом).

Запретят ли Барби в России, пока неизвестно, обсуждение продолжается. В Госдуме на тему скандальных кукол высказывалась не только Мария Бутина, но и депутат Виталий Милонов, который назвал их "глупой смесью pin-up-девочек и [проституток]".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712439240


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