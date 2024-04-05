"Javan": Из-за упорства Запада в непризнании сильной России загорится весь мир

00:55 07.04.2024

Javan

Иран



План Запада от отчаяния - вывести украинский конфликт на широкую географию



Западные страны не в состоянии принять новую реальность с сильной и влиятельной Россией, пишет Javan. Они готовы даже на более масштабную конфронтацию. И если таковая состоится, она выйдет далеко за пределы Европы.



Канал "Абу-Касэм" в сетевом мессенджере eitaa.org (по вопросам семьи, общественных коммуникаций и науки, - прим. ИноСМИ) на странице, посвященной конфликту на Украине, отметил следующее: когда мы упоминаем понятие "мягкая сила" в контексте ситуации на Украине, мы должны понимать, что последствия этого конфликта будут способствовать росту напряженности, которая, в свою очередь, отнюдь не ограничится одним лишь европейским континентом.



Именно такую ситуацию мы фиксируем, когда наблюдаем за поведением НАТО не только на востоке Европы и в странах Балтии, но и в Закавказье.



Самое последнее, что только может себе представить и принять Россия в отношении Украины, - это ее полная оккупация странами Североатлантического альянса.



Но оставит ли НАТО в покое Россию при полном падении Украины, будь то в результате победы России или перехода суверенитета Киева под контроль НАТО? И когда именно мы сможем, наконец, заявить о победе России? Когда она полностью победит Украину, или когда НАТО утратит возможность ведения аналитической и информационной работы по Украине?



Наверное, это случится все же тогда, когда НАТО будет вынуждено принять ту реальность, при которой влияние России в регионе Восточной Европы никак нельзя будет исключить.



Как видно, этот конфликт по своей значимости для НАТО выходит далеко за пределы Украины. Доказательств тому собралось уже достаточно: это членство в НАТО Финляндии, а затем и Швеции, усиление присутствия НАТО, в том числе и военного, в Восточной Европе, а также появление НАТО и ЕС - пока в форме "мягкой силы" - в Закавказье. Все это - переменные и последствия российско-украинского конфликта, которые показывают, что НАТО ни за что не хочет признавать новую реальность, в которой Россия укрепляет свое влияние. И как следует из воинствующей риторики альянса, он намерен продолжать конфликт, причем, возможно, даже в бóльших масштабах.



Замыслы НАТО относительно Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, а сейчас - еще и Швеции с Финляндией, а также цели, которые альянс преследует в двойной игре с Турцией, Азербайджаном, Израилем и Арменией имеют целью ни в коем случае не допустить принятия новой реальности, в которой Россия укрепляет свои связи и влияние. Армения начинает получать военную поддержку от Греции и Франции как двух государств - членов НАТО; и мы, таким образом, можем видеть последствия стратегии НАТО, применяемого им в кавказском уравнении.



Россия сейчас переживает свой самый исторически значимый момент в период своей постсоветской истории после распада СССР. Она пока еще остается ослабленной на Кавказе, тогда как Армения делает масштабный разворот в сторону Запада, чтобы иметь возможность получать больше, как полагают в Ереване, военной и политической поддержки для противостояния с Баку.