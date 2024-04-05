На президентских выборах в Словакии победил скрытый русофил Пеллегрини

07:13 07.04.2024

На президентских выборах в Словакии победил кандидат Пеллегрини, выступающий против поставок оружия Киеву

Пеллегрини побеждает во втором туре выборов президента Словакии с 54,32%

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини, резко осуждающий поставки оружия Западом киевскому режиму, победил на выборах президента страны, сообщает РИА Новости.



Победитель определился во втором туре, Пеллегрини набрал 54,32% голосов. В настоящее время обработано более 96% бюллетеней. Ближайшие 5 лет Пеллегрини будет президентом Словакии. Его конкурентом был экс-глава МИД страны Иван Корчок, при этом до выборов кандидаты имели практически равные шансы на успех.



При этом Корчок также выступал против поставок оружия Украине.



Пеллегрини однозначно считает, что Украина не может вступить в НАТО, а его соперник допускал такой сценарий, если украинская сторона будет соответствовать необходимым требованиям.



Роман Каманин ,