BlackRock, выйди вон! В США республиканцы изгоняют поддерживающие демократов финансовые фонды и банки из своих штатов

07:36 07.04.2024 01.04.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



В США республиканцы изгоняют поддерживающие демократов финансовые фонды и банки из своих штатов



28 марта госсекретарь американского штата Миссисипи Майкл Уотсон своим указом объявил о "пресечении противоправных действий инвестиционного фонда BlackRock" и о наложении многомиллионного административного штрафа за "мошеннические действия в инвестиционной политике компании в области ESG" (Environmental, Social, and Corporate Governance), то есть зеленой экологической повестки.

В указе, подготовленном отделом ценных бумаг канцелярии госсекретаря, утверждается, что BlackRock делает "ложные и вводящие в заблуждение заявления", связанные с "навязыванием факторов окружающей среды, социальной сферы и управления ("ESG") портфельным компаниям".



В указе также говорится, что BlackRock отрицает навязывание инвесторам критериев ESG, но при этом активно финансирует такие глобальные климатические альянсы как Net Zero Asset Managers (NZAM) и Climat Action 100+, которые включают обязательства участников использовать все активы, находящиеся под управлением, для достижения целей, связанных с зеленой повесткой.

"BlackRock делал ложные заявления о том, что ESG приносит пользу долгосрочным финансовым перспективам компаний и способствует финансовым результатам для клиентов, что не соответствует действительности", – говорится в документе.



Майкл Уотсон также заявил: "Инвестиционные компании не будут навязывать свою политическую программу жителям Миссисипи, особенно с помощью мошеннических и обманных средств. Все граждане должны иметь возможность принимать информированные и обоснованные решения при инвестировании своих с трудом заработанных денег. В противном случае наш офис привлечет этих злоумышленников к ответственности".



В офисе Уотсона заявили, что отдел ценных бумаг штата "обнаружил тысячи потенциальных нарушений [в деятельности BlackRock] и продолжит расследование". Согласно законам штата Миссисипи о ценных бумагах, BlackRock может быть оштрафован на 25 000 долларов за каждое предъявленное обвинение в нарушении, что, по словам офиса Уотсона, может составить "многомиллионный штраф".

BlackRock, крупнейший в мире инвестиционный фонд и ведущий финансовый игрок, продвигающий зеленую климатическую повестку, оказался в центре набирающего силу движения республиканцев против ESG.



В начале марта Совет по образованию штата Техас объявил, что забирает у BlackRock $8,5 млрд, при этом в заявлении председателя совета говорится о "доминирующем и стойком лидерстве BlackRock в движении ESG".

Председатель Совета Аарон Кинси заявил: "Доминирующее и стойкое лидерство BlackRock в движении ESG наносит неизмеримый ущерб нефтегазовой экономике нашего штата". Сенатор штата, республиканец Брайан Хьюз добавил: "Мы забираем 8,5 миллиарда долларов у BlackRock, давая понять фирмам с Уолл-стрит, что они не могут использовать деньги налогоплательщиков, чтобы нанести ущерб рабочим местам в Техасе".



Техас недавно изгнал британский банк Barclays с рынка муниципальных облигаций из-за поддержки политики ESG, в штате заявили также о намерении допросить руководителей инвестфондов BlackRock и State Street по поводу их поддержки повестки ESG.

В конце 2022 года штат Флорида изъял свои активы, находившиеся под управлением BlackRock, на сумму $2 млрд. Назвав поддержку BlackRock повестки ESG "проектом социальной инженерии", финансовый директор штата Джимми Патронис сказал, что "она не имеет ничего общего с максимизацией прибыли и является противоположностью тому, за что платят управляющему активами".

В конце прошлого года генеральный прокурор штата Теннесси Джонатан Скрметти объявил о возбуждении иска против BlackRock, утверждая, что компания искажала информацию о том, в какой степени она использует соображения ESG в своих инвестиционных стратегиях, а также, что BlackRock "обманывает потребителей".

В заявлении, объявляющем о возбуждении иска, Скрметти сказал: "Мы утверждаем, что противоречивые заявления BlackRock о своей инвестиционной стратегии лишили потребителей возможности сделать осознанный выбор. В некоторых публичных заявлениях говорится о компании, которая ориентирована исключительно на возврат инвестиций, в других – о компании, которая уделяет особое внимание факторам окружающей среды. В конечном счете я хочу убедиться, что корпорации, независимо от их размера, справедливо и честно относятся к потребителям Теннесси".



В начале марта 2024 года казначей штата Западная Вирджиния Райли Мур заявил, что он разослал уведомления шести банкам, которые "занимаются бойкотом компаний, занимающихся ископаемым топливом".

В число шести банков, получивших уведомление о возможном включении в черный список штата, входят BMO Bank, Citibank, Fifth Third Bank, Northern Trust, TD Bank и HSBC.

У банков есть 30 дней, чтобы дать ответ казначею или они будут добавлены в черный список, что лишит их права заключать контракты на банковские услуги в штате. Ранее в штате Западная Вирджиния было запрещено работать BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.



Мур заявил, что Западная Вирджиния "заняла бескомпромиссную позицию по защите финансирования угольной, нефтяной и газовой промышленности штата, а также налогоплательщиков штата от вредных последствий ESG политики".

"Мы должны сохранять бдительность и гарантировать, что мы не доверяем средства штата банкам, которые участвуют в скоординированных политических усилиях по разрушению важнейших отраслей нашего штата", – сказал Мур.



Мур также заявил, что действия администрации штата уже приносят результат, сообщив, что Bank of America недавно отказался от своего обещания прекратить финансирование угольной отрасли.

Западная Вирджиния не единственный штат, который последовал примеру Техаса и изгнал со своей территории финансовые структуры, которые бойкотируют нефтегаз. По состоянию на конец прошлого года такие законы приняли 20 республиканских штатов. В ряде этих штатов в черные списки занесены также финансовые структуры, бойкотирующие производителей огнестрельного оружия.

Законодатели-республиканцы штата Нью-Гэмпшир недавно решили еще более поднять ставки. Они разработали законопроект, который обязывает любое правительственное учреждение, инвестирующее государственные средства, гарантировать, что никакие государственные деньги не перейдут к инвесторам, которые управляют своими фондами "с каким бы то ни было вниманием на основе экологических, социальных и управленческих критериев (ESG)". Согласно законопроекту, его сознательное нарушение будет считаться уголовным преступлением. Таким образом, законопроект фактически криминализирует любые инвестиции в ESG от имени государства. Согласно законопроекту республиканцев Нью-Гэмпшира, тем инвесторам, которые будут сознательно инвестировать в ESG, угрожает тюремное заключение до 20 лет.



Ответная реакция акул с Уолл-стрит не замедлила себя ждать.

"Климатические альянсы, поддерживаемые тяжеловесами Уолл-стрит, нашли тонкий способ смягчить все более агрессивные атаки Республиканской партии", – пишет Bloomberg. BlackRock Inc., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co и десятки других инвестиционных структур внесли в свои инвестпрограммы поправки, согласно которым они "не координируют свои действия с целью сокращения выбросов CO2 и что конечной их целью является защита стоимости активов".



Банковский альянс Net Zero (объединение кредиторов, включающее HSBC Holdings Plc, JPMorgan и Bank of America Corp.) также внес подобные лингвистические изменения, удалив из своего устава ссылку, в которой говорилось, что подписавшие стороны будут настаивать на продвижении ESG повестки.



Однако "страховщики массово покинули климатический клуб из-за угроз со стороны Республиканской партии", отмечает Bloomberg.

В 27 штатах, контролируемых республиканцами, с начала 2024 года представлено 145 законопроектов, направленных против ESG, что оказывает серьезное воздействие на финансовые и страховые компании.



Контролируемая республиканцами палата представителей Конгресса США "начала крестовый поход" (как пишут поддерживающие демократов СМИ) против компаний, поддерживающих зеленую повестку. В юридический комитет палаты начали вызывать руководителей таких компаний, что произвело шоковый эффект среди инвесторов.

С приближением президентских выборов тем пуще будет разгораться схватка между непримиримыми американскими политическими лагерями, дезориентируя финансовые учреждения во всем мире, что вносит еще больший вклад в нарастающий системный кризис мировой капсистемы. Источник - fondsk.ru

