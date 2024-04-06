Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединение с Румынией, - Дм.Кайнаржи

08:17 07.04.2024

Дмитрий Кайнаржи. 06.04.2024



Если нынешняя молдавская власть пойдет на присоединение к Румынии, Гагаузская автономия не будет молчать. Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой Гагаузской республике. Об этом написала в своем телеграм-канале башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул.



Ее слова были ответом на высказывание премьер-министра Румынии Марчела Чолаку о том, что "в Молдове проживают румыны". Глава румынского правительства также добавил, что верит в объединение двух стран в рамках Евросоюза, при этом проговорившись, что Румыния будет искать "и другой способ" для объединения.



Если нынешняя молдавская власть пойдет на присоединение к Румынии, Гагаузская автономия не будет молчать....



Гуцул отметила, что в Молдове, кроме румын, живут и представители многих других национальностей, в том числе и молдаване, национальную самобытность которых в Румынии отвергают. По ее словам, в Гагаузии относятся к соседям из Румынии с уважением и интересом.



"Но мы также ожидаем, что и наши соседи будут относиться с должным уважением к молдавской государственности и особому правовому статусу Гагаузии", – подчеркнула глава автономии.



Она напомнила о консультативном референдуме, состоявшемся в Гагаузской автономии 2 февраля 2014 года, на котором более 90% жителей региона заявили, что видят свое будущее исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы.



При этом, по словам Евгении Гуцул, гагаузы были и остаются патриотами Молдавского государства.



"Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы. Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона. Убедиться в серьезности наших слов вы сможете лично, например приехав к нам на День гагаузского языка и письменности 27 апреля. Считайте это официальным приглашением", – заявила глава Гагаузии.



Напомним, антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила о заведении уголовного дела против Евгении Гуцул вслед за ее посещением Всемирного фестиваля молодежи в России и фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным. Режим Майи Санду предпринимает и другие шаги против ненавистной им Гагаузии: в частности, намерение ликвидировать Апелляционную палату Комрата, а местные суды переподчинить соседним районным центрам.



Кроме того, молдавское руководство открыто провоцирует конфликт между властями Гагаузии и местными органами власти, что проявляется и в проведении встреч с главами населенных пунктов, куда не приглашают представителей исполкома и Народного собрания автономии, и в недавнем заявлении вице-премьер-министра Молдовы Дмитрия Алайбы о том, что "Гагаузии нет, а есть Комратский, Вулканештский и Чадыр-Лунгский районы".