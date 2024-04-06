 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон нарывается на грубость. Патрушева назвали лжецом и послали... в пень
10:00 07.04.2024

"Это прямое оскорбление России, примерно как в лицо харкнуть"
Алексей Иванов

Напомним слова генерала армии Николая Патрушева, секретаря Совета Безопасности России, фактического руководителя нашего силового блока.

"Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в "Интернациональный легион"*, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев 3 апреля на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

6 апреля Николаю Патрушеву ответил Шохин Самади, пресс-секретарь МИД Таджикистана: "Обратили внимание на распространившееся в информационном пространстве России и других государств заявление секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н. Патрушева о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России. Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Полагаем необходимым воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев, которые способны ввести общественность в заблуждение".

То есть представитель Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, если убрать "дипломатическую казуистику", обвинил секретаря Совета Безопасности России во вранье.

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Директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН, член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Александр Дюков:

"Вы все врете, говорит в лицо МИД Таджикистана секретарю Совета Безопасности России Патрушеву, украинское посольство хорошее. Причем говорит на уровне пресс-секретаря МИД (!!!). [...] Это государство, которое Россия в буквальном смысле слова содержит: строит в ней школы (где в рамках местного компонента детей кормят рассказами о "русской оккупации"), обеспечивает безопасность, выплачивает пенсии и социальные выплаты (не русским, а таджикам), принимает орды мигрантов, дает им гражданство. И вот когда после устроенной гражданами этого государства по заказу спецслужб Украины резни Россия констатирует очевидный, известный всем, факт о публичной украинской вербовке наемников - МИД Таджикистана кидается на защиту украинского посольства. Россия своей политикой развратила таджикские власти так, что они потеряли всякие берега. [...] Я поясню. С дипломатической точки зрения, когда секретаря Совета Безопасности России
- опровергает (а не вежливо выражает сомнение)
- публично (а не по дипломатическим каналам)
- третьестепенный чиновник (а не равный по статусу)
- в совокупности это прямое оскорбление России, примерно как в лицо харкнуть".

"Полюбуемся как радуются враги смелости МИД Таджикистана, публично плюнувшего в Патрушева. А почему такое произошло? Потому что после первого выпада МИД Таджикистана, обьявившего "фейком" участие граждан республики в резне в "Крокусе" - посла на ковер не вызвали, ноту не направили", - добавил Дюков.

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Еще 23 марта Readovka сообщала: "За несколько недель до теракта на странице посольства Украины в Таджикистане был в открытую опубликован заказ на найм убийц. Ведомство искало иностранцев для вступления в "Интернациональный легион"* и предоставляло все контакты - потенциальному террористу оставалось только написать или позвонить. Работу по вербовке иностранцев возглавлял чрезвычайный посол Украины Валерий Евдокимов - экс-председатель Службы внешней разведки при Зеленском. [...] Уроженцы Таджикистана регулярно становятся целью вербовки украинских спецслужб: один из таких был пойман, когда фотографировал объекты в подмосковной военной части. Теперь, когда заказ выполнен, заявка на поиск убийц удалена, однако интернет помнит все - скриншот объявления сохранился у местных СМИ".

скрин страниц посолсьвта Украины в Душанбе с приглашением на службу в ВСУ смотрим тут -
https://zavtra.ru/events/eto_pryamoe_oskorblenie_rossii_primerno_kak_v_litco_harknut_

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712473200


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