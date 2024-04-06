Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию

12:00 07.04.2024

Паводки в Казахстане: что известно к этому часу



На брифинге в Республиканском информационном штабе представили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На данный момент подтопленными остаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий, 1822 дачных дома. Это в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.



