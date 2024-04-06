|Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
12:00 07.04.2024
Паводки в Казахстане: что известно к этому часу
На брифинге в Республиканском информационном штабе представили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На данный момент подтопленными остаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий, 1822 дачных дома. Это в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.
"С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 200 детей", - отметил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарман Оразалин.
Откачено более 7,5 миллиона кубометров талой воды, уложено порядка 950 тысяч тонн мешкотар и 976 тысяч тонн инертных материалов. В аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек, 7 воздушных судов.
"На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил Оразалин.
Как отметила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, 8 апреля на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре пройдут осадки (дождь с переходом в снег). Сильные дожди прогнозируются днем 8 апреля в центре Казахстана.
"Температура воздуха днем ожидается на западе и востоке страны 13-20 градусов тепла, на северо-западе и севере республики - 7-15 градусов тепла, в центре - 12-17 градусов тепла, на юге страны - 20-25 градусов тепла, на юго-востоке республики - 17-22 градуса тепла", - сказала Алина Исмагулова.
Напомним, ранее сообщалось, что в городе Кульсары Атырауской области продолжается эвакуация жителей.