 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 07.04.2024
12:34  У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь
12:30  Красные дни Европы. Истории пяти недолговечных советских республик
12:27  Как американские трансгендеры стали бизнес-идеей
12:22  Эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
12:00  Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
10:00  Рахмон нарывается на грубость. Патрушева назвали лжецом и послали... в пень
09:56  Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?

08:21  Китайские контейнеры успрямились в ЕС. Транзит через Россию приближается к докризисным уровням
08:17  Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединение с Румынией, - Дм.Кайнаржи
08:11  Новая кибергруппировка обрушила вал атак на госорганизации в РФ и странах СНГ, - А.Немкин
07:36  BlackRock, выйди вон! В США республиканцы изгоняют поддерживающие демократов финансовые фонды и банки из своих штатов
07:23  Активизация американо-китайских экономических контактов в условиях новой версии "китайской угрозы" , - В.Пироженко
07:13  На президентских выборах в Словакии победил скрытый русофил Пеллегрини
00:55  "Javan": Из-за упорства Запада в непризнании сильной России загорится весь мир
00:45  Чисто китайское убийство. Невероятные подробности убийства миллиардера и продюсера "Задачи трех тел" Линь Ци
00:34  "С пониженной социальной ответственностью". В России хотят запретить Барби
00:20  В Америке началась массовая эпидемия коров, зараженных птичьим гриппом, разработанным в лабораториях Пентагона
00:19  Макрон в поход собрался… Французы вспоминают слово maraudeur, - В.Бурт
00:04  В Казахстане разблокируют госрезервы для помощи пострадавшим от паводков
Суббота, 06.04.2024
23:48  Под Жезказганом удачно сел космический аппарат с первой белорусской космонавткой
20:40  МИД Таджикистана опроверг слова Патрушева о вербовке наемников в посольстве Украины
20:33  Иран приблизился к той "красной линии", когда он готов ударить по Израилю
20:28  Казахстан. Военные понтонеры наводят временные мосты спасая людей
18:59  Первая помидорная война. Россия возвращает на родину Узбекские томаты
18:41  Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито
18:34  Токаев разогнал министров по регионам Казахстана бороться с потопом
17:26  В Китае в этом году будет сдан в эксплуатацию беспилотный корабль
17:16  КазЧиновники выясняет отношения с РосДепутатами. Кто кого и как назвал
17:15  Битва империй: удар Ирана по Израилю будет асимметричным
17:12  Страшный паводок: Оренбург эвакуируют, в Орске - расследования
16:41  Дедолларизации Китая может помочь Америка, - В.Катасонов
16:39  Зловонный "ручей" олимпийского движения, - А.Белов
15:40  В Киргизии создан "Национальный институт общественного здоровья"
15:34  "Произошла природная катастрофа, равной которой не было..", - обращение К.Токаева к народу
15:24  Вышла на русском "Центральная Азия: От века империй до наших дней" Адиба Халида
15:19  Алексей Иванов презентует на Московской книжной ярмарке non/fictio№ весна роман "Речфлот" (анонс, 7/04)
14:24  В Узбекистане призывают к терактам по СМС и прочим мессенджерам
14:04  К власти в Сенегале пришел молодой, харизматичный анти-империалист Фай
12:30  Санкции против карт "Мир" и цифровой рубль
12:28  Зачем в Казахстане "гасят" рынок энергоснабжения
10:08  Честный чел. КазФемида не имеет вопросов к г-ну Шарипбаеву (муж - Дариги Назарбаевой)
09:55  Аппарат-KZ. О кадрах и контроле, - Данияр Ашимбаев
09:52  Иранские ракеты - месть ограниченного радиуса действия, - Э.Байназаров
09:47  Мэтью Блэкберн: Надвигающийся крах Украины
09:41  Дмитрий Родионов: Кишинев объявил Приднестровью экономическую войну
09:36  Пакистанцы уже готовы пособить Тегерану своей "ядеркой", - СП
00:44  Токаев и Мирзиеев учредили Железнодорожное каз-узбСП
00:40  БлВосток: контуры Большой войны. Первоапрельский тест для Израиля, США и всего мира, - В.Овчинский
00:34  Не чокаясь: к 75-летию НАТО - реальный военно-политический потенциал блока практически исчерпан, - Н.Коньков
00:30  Соображения троих: США и ЕС берут Армению на короткий поводок, - В.Логинов
00:24  США подбирают рычаги воздействия на Израиль, - Къ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
12:00 07.04.2024

Паводки в Казахстане: что известно к этому часу

На брифинге в Республиканском информационном штабе представили оперативную информацию по паводковой ситуации в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На данный момент подтопленными остаются 3686 частных жилых домов, 557 придворовых территорий, 1822 дачных дома. Это в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях.



"С начала паводкового периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. В пунктах временного размещения находятся 14 368 человек, из них 7 200 детей", - отметил начальник департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарман Оразалин.



Откачено более 7,5 миллиона кубометров талой воды, уложено порядка 950 тысяч тонн мешкотар и 976 тысяч тонн инертных материалов. В аварийно-спасательных работах задействовано 12 455 человек, 7 воздушных судов.

"На контроле Республиканского оперативного штаба находятся Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области", - добавил Оразалин.

Как отметила пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова, 8 апреля на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в ночные часы на северо-западе, севере и в центре пройдут осадки (дождь с переходом в снег). Сильные дожди прогнозируются днем 8 апреля в центре Казахстана.

"Температура воздуха днем ожидается на западе и востоке страны 13-20 градусов тепла, на северо-западе и севере республики - 7-15 градусов тепла, в центре - 12-17 градусов тепла, на юге страны - 20-25 градусов тепла, на юго-востоке республики - 17-22 градуса тепла", - сказала Алина Исмагулова.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Кульсары Атырауской области продолжается эвакуация жителей.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712480400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
- На заседании Совета по привлечению инвестиций рассмотрены критерии включения проектов в механизм "зеленый коридор"
- О кадрах и контроле
- Кадровые перестановки
- Позиция фракции "Ак жол" по закону "О государственных закупках", первое чтение
- Провокаторы и союзники
- Заместитель Премьер-Министра Серик Жумангарин провел рабочее совещание по вопросам цифровизации информационной системы технического регулирования
- "Глубокий человек, цельный человек, просто глыба": скончался журналист Гадильбек Шалахметов
- О задержании и этапировании граждан РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  