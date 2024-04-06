Красные дни Европы. Истории пяти недолговечных советских республик

12:30 07.04.2024 Гражданские войны и переустройство государственной системы в первой трети XX века шли не только в России: помимо Восточной Европы советские республики возникали и в Западной. 105 лет назад, в апреле 1919 года, на фоне революционного подъема в Германии, развернувшегося под влиянием Октябрьской революции в России, в Мюнхене была провозглашена Баварская Советская Республика. Просуществовала она, однако, всего месяц. Как и почему возникали и рушились советские республики в Европе - в материале "Ъ".



Эльзасская: 12 дней



Ноябрьская революция в Германии в 1918 году остановила Первую мировую войну, разрушила кайзеровскую империю и породила в Москве надежды на победу коммунизма во всем мире, вызвав резкую активизацию левых радикалов по всей Европе, где стали образовываться советские республики. Одной из первых была провозглашена Эльзасская Советская Республика - на землях Эльзас-Лотарингии, отторгнутых Германией от Франции по итогам Франко-прусской войны 1870–1871 годов.

После падения германской монархии в Эльзас вернулись 15 тыс. моряков, служивших в имперском флоте. Манифестации и митинги с их участием завершились созданием 10 ноября Страсбургского рабочего и солдатского совета, который объявил независимость от Берлина. На ратуше был вывешен красный флаг, наспех сделанный из флага Османской империи. Лозунги соответствовали идеям большевиков: "Мы не имеем ничего общего со странами капитала. Мы говорим - ни немцев, ни французов, ни нейтралов. Да здравствует мировая революция!"

Революционные советы образовались в 30 городах. Новая власть издала декреты об упразднении чинов и званий, амнистии заключенных и свободе слова и печати, собраний и манифестаций. Несмотря на протесты владельцев предприятий, были немедленно удовлетворены требования рабочих о повышении заработной платы. Было организовано 30 комиссий, налаживавших работу транспорта, снабжение продовольствием, проведение демобилизации, управление финансами и соблюдение правопорядка.

Эльзасская Советская Республика просуществовала 12 дней - уже 17 ноября в Эльзас вступили французские войска под командованием генерала Анри Гуро, 22 ноября Страсбургский совет сложил полномочия, его решения были аннулированы. Версальский мирный договор 1919 года закрепил территорию Эльзас-Лотарингии за Францией.



Бременская: 31 день



Тем временем в различных городах Германии начали образовываться советы матросов, солдат и рабочих, которые стремились взять власть в свои руки. В декабре 1918 года была учреждена Коммунистическая партия Германии (КПГ), а уже в январе 1919 года ее сторонники вместе с членами леворадикальной Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) подняли в Берлине восстание, которое было подавлено правительством социал-демократа Фридриха Эберта. Лидеры КПГ Карл Либкнехт и Роза Люксембург были арестованы и убиты без суда по дороге в тюрьму.

Несмотря на это, в регионах коммунистов ждал временный успех: 10 января 1919 года в Бремене, где еще с 1916 года проводились антивоенные демонстрации и печатались марксистские газеты, Совет рабочих и солдат провозгласил Бременскую Советскую Республику.

Центральными органами власти стали Совет депутатов трудящихся и его исполком, в которые входили коммунисты и представители НСДПГ, а социал-демократы были объявлены "социал-предателями". За порядок на улицах отвечали рабочие вооруженные отряды. В Берлин было отправлено требование об отставке Фридриха Эберта, а в Москву - телеграмма со словами поддержки и выражением солидарности Советской России.

Новообразованное государство просуществовало месяц. Стремление к национализации предприятий разбилось об отказы банков выдать кредиты, а возмущенная берлинская общественность настояла на подавлении революции. Вскоре было принято решение о военном подавлении Бременских Советов, которые были свергнуты правительственными войсками 9 февраля 1919 года.



Баварская: 28 дней



В Мюнхене, как и Бремене, в ноябре 1918 года был создан Совет рабочих и солдатских депутатов. На одном из его заседаний представитель НСДПГ Курт Эйснер объявил о низложении баварского короля Людвига III и образовании временного правительства Баварии, заняв в нем посты премьер-министра и министра иностранных дел. В январе 1919 года НСДПГ провалилась на выборах в ландтаг Баварии, а через месяц Эйснер был убит монархистом, что повлекло за собой уличные беспорядки.

В результате 6 апреля была провозглашена Баварская Советская Республика, правительство которой поначалу возглавил член НСДПГ писатель Эрнст Толлер. Через несколько дней он уступил лидерство в правительстве коммунисту уроженцу Петербурга Евгению Левине. Тот объявил о национализации банков, установлении рабочего контроля на предприятиях, а также учредил по образцу советской России Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и создал красную армию.

Из приветствия Баварской Советской Республике от общегородской конференции Московского союза металлистов, апрель 1919 года:

"Счастливы приветствовать Вас в дни Ваших побед над старым буржуазным миром. Мы верим, что Вашему примеру скоро последуют пролетарии всей Германии… Призрак коммунизма претворяется в действительность, и на небосклоне настрадавшегося человечества ясно виднеется красная звезда всесветной республики Советов. С верою и бодростью может глядеть пролетариат на свое будущее. На всех парах к коммунизму. Да здравствует Советская Бавария".

Поначалу красная армия действовала успешно против отрядов фрайкора - добровольческих соединений, направленных в Баварию берлинским правительством. Вскоре возникли внутренние разногласия в самом правительстве республики, чем воспользовался командующий баварским фрайкором полковник Франц Ксавер фон Эпп. 1 мая он вошел в Мюнхен, Баварская Советская Республика была низложена. Действия фрайкора и правительственных войск из Берлина сопровождались массовым террором, направленным против коммунистов и тех, кого подозревали в сочувствии им.

О главной из причин поражения советской республики в Баварии писал член Германской компартии Пауль Фрейлих:

"Возникла она в крае с преимущественно сельскохозяйственным производством, сосредоточенным в руках благоденствующего крестьянства… Совершенно отсутствует тот крестьянский класс, который в России мог сделаться революционным соратником рабочих,- класс бесправных, эксплуатируемых, голодающих, жаждущих земли и хлеба крестьян-бедняков… К социализации поместий царствующего дома, князей, баронов и епископов крестьянство равнодушно… Рабочие предприятий лишь в незначительной части являются местными жителями. Большинство - пришлые. Местные весьма мелкобуржуазного происхождения - проникнуты мещанскими воззрениями".



Венгерская: 133 дня



Вскоре левые идеи перекинулись из Германии на соседние страны. 21 марта 1919 года в Будапеште была провозглашена Венгерская Советская Республика, которая просуществовала дольше всех республик, образовывавшихся в Европе в 1918–1919 годах. Де-юре главой республики был политик-социалист Шандор Гарбаи, но фактическим ее лидером стал совмещавший посты наркома по иностранным и по военным делам Бела Кун, ранее принимавший участие в Гражданской войне в России на стороне большевиков. Посредством радиотелеграфа он поддерживал прямой контакт с Владимиром Лениным.

В Будапеште были изданы декреты об упразднении чинов и аристократических титулов, отделении церкви от государства, свободе слова и собраний, всеобщем праве на бесплатное образование. Национализации подлежали предприятия, жилье, транспорт, финансовые и медицинские учреждения, учреждения культуры и земельные владения, размеры которых превышали 40 гектаров. Против несогласных с нововведениями левые развернули красный террор.

Созданная по образцу Рабоче-крестьянской Красной армии, венгерская армия успешно развивала не только оборону, но и наступление. При ее поддержке в июне 1919 года была провозглашена Словацкая Советская Республика, но уже в июле, когда красноармейцы были вынуждены вернуться в Венгрию, она пала под ударами чехословацкой армии. Месяц спустя в Будапешт вошли румынские войска, поставив точку в истории самой Венгерской Советской Республики. Против ее сторонников был развернут белый террор.

Бела Кун вскоре вновь оказался в советской России: в ноябре 1920 года после установления в Крыму советской власти он был назначен председателем Крымского ревкома, став организатором массовых казней.



Лимерикская: 12 дней



На волне антимонархических национально-освободительных движений в Европе началась борьба ирландского народа за свою независимость от Великобритании. В 1919 году была основана Ирландская республиканская армия (ИРА), которая развернула активные боевые действия против английских войск и полиции.

В январе 1919 года в ирландском городе Лимерик английские власти арестовали члена профсоюза телефонистов Роберта Бирна и приговорили его к году тюрьмы за хранение оружия. В тюрьме он объявил голодовку, после чего был отправлен в больницу, откуда его неудачно пытались освободить бойцы ИРА: в ходе освобождения Бирн погиб.

Похороны сопровождались большой демонстрацией и массовыми беспорядками. Английские власти объявили город специальной военной зоной, въезд и выезд были разрешены только по пропускам. При этом от рабочих мест в городе осталось отрезано множество жителей рабочих поселков в его округе. В ответ на это профсоюзы объявили о всеобщей забастовке в графстве Лимерик, а 15 апреля при поддержке работодателей объявили его территорию советской республикой.

Совет профсоюзов Лимерика стал распоряжаться распределением продуктов, назначением цен на товары, печатью газет, в которых призывал к всеобщей национальной забастовке, и собственных банкнот, на каждой из которых была надпись: "Против британского милитаризма".

Видя безвыходность сложившейся ситуации, английское правительство пошло на уступки, предложив снять все ограничения в обмен на прекращение забастовки. Так как остальные ирландцы социалистические начинания Лимерика не поддержали, 27 апреля 1919 года было объявлено о прекращении забастовки и отмене советской власти.



Андрей Егупец Источник - Коммерсант

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