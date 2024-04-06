У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь

12:34 07.04.2024

Максим Столяров

06.04.2024



Остановив обслуживания карт "Мир" в стране, Бишкек пытается и угодить американцам, забывая, что львиная доля доходов бюджета Киргизии обеспечивается переводами гастарбайтеров, уехавших в Россию. Об этом в эфире радио "КП" заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Отказ от карт "Мир" – это такой пример, мы обсуждали эту болезнь в среде артистов – двоепопие. Когда пытаешься усидеть на двух стульях, развивается этот синдром. Мне приходит в Телеграм от жителей Киргизии, что не все так плохо, зачем обвинять Бишкек в малодушии, отказались – ничего страшного, есть возможность перевода между странами через коммерческие банки. Это такой постсоветский менталитет отдельных представителей бывших наших советских республик – их не очень волнует, что гражданин РФ теперь вынужден ехать в Киргизию с наличкой, там работал только "Мир", другие платежные системы не работают два года. Но для них главное, чтобы граждане Киргизии исправно слали из России заработанные у нас деньги, а это, на секундочку, четверть или треть ВВП Киргизии.



Поэтому не было никакого обвинения в малодушии, был лишь поставлен диагноз двоепопие с ярко выраженными симптомами попыток усидеть на двух стульях. И американцам угодить, которые через латышей чем-то там угрожают, и из России поток денег себе не перекрыть. А Россия добренькая, у нее можно на шее кататься долго", – прокомментировал Коц.







"До сих пор непонятно, спустя столько десятилетий, зачем надо было скидывать все эти окраины, чтобы получить теперь то, что мы получили?" – отметил соведущий Игорь Измайлов.



"Вопрос риторический, без простых ответов", – согласился военкор.