РосАрмия ворвалась на улицы Часов Яра. Идут жестокие бои

21:00 07.04.2024

Появилась информация о продвижении ВС РФ в высотной застройке Часова Яра



Игорь Шкапа



Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, за восточную окраину которого удалось зацепиться российским подразделениям.



