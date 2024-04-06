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РосАрмия ворвалась на улицы Часов Яра. Идут жестокие бои
21:00 07.04.2024

Появилась информация о продвижении ВС РФ в высотной застройке Часова Яра

Игорь Шкапа

Продолжаются ожесточенные бои за Часов Яр, за восточную окраину которого удалось зацепиться российским подразделениям.



Украинские источники признают, что ситуация для ВСУ складывается неприятная, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Враг зацепился за крайние дома в Часовом Яре. "Бехи" ... уже достаточно свободно курсируют по дороге, часто без сопротивления. К сожалению. На флангах самого города и рядом с ним тоже не все хорошо, скажем так. Если в частях Ивановского или Богдановки еще удается сдерживать врага более или менее, то на восточных окраинах Часика ситуация довольно патовая. Ситуация нуждается в срочных решениях, но без ущерба другим участкам. Нельзя повторять ошибки Авдоса. Восточные окраины Часика, за который уже начались бои – это еще и господствующая высота, в случае потери – скорее всего, судьба города решится достаточно быстро, и явно не в нашу пользу", – пишет украинский военкор Богдан Мирошников.

Он призывает не "разводить "зраду", а максимально помогать ВСУ.

По словам российского военного обозревателя Юрия Подоляки, российская артиллерия и авиация всю ночь накрывали микрорайон "Канал".

"Все это было лишь прелюдией к утренним событиям, когда наши штурмовики углубились в высотную застройку микрорайона. Точной картины, что там происходить пока нет. Просто бои идут уже там и по мере появления информации, буду стараться оперативно (насколько это можно) ее выкладывать.

Между тем, как уже было сказано в вечернем обзоре, противник оставил Богдановку и пока удерживает холм севернее этого н.п. Прояснилась ситуация южнее. Наши части за вчера взяли под свой контроль примерно половину балки "голубые Ступки" и бои здесь сместились в непосредственную близость к каналу "Северский Донец-Донбасс", перед которым у противника создана полоса обороны, которую с утра выносят наши ВКС", – описывает ситуацию Подоляка.

Автор отмечает, что количество сбрасываемых на Часов Яр управляемых авиабомб в сутки измеряется десятками, но до показателей во время кульминации боев за Авдеевки (порядка 100 в сутки) дело еще не дошло.

"А значит, это пока еще только прелюдия", – убежден обозреватель.

О ходе боев в своей утренней сводке пишет и тг-канал "Архангел спецназа", который ведут российские десантники.

"Штурмовые подразделения 98-й ВДД ВДВ продолжают громить врага с юго- востока и северо-востока выбивая противника в лесных массивах из укрепленных опорных пунктов, была зачистка еще одной траншеи. По городу плотно работает артиллерия и авиация НАРами С-8. Бои идут сложные, противник стягивает резервы, особенно в сторону канала", – информирует "Архангел спецназа".

Источник - politnavigator.net
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