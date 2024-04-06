В Москве "голая вечеринка"-2. Участники те же, носок - там же

21:10 07.04.2024

Елена Острякова

06.04.2024



Премьера нового шоу "Табу" прошла 3 апреля в московском кабаре-театре Crave. Как говорится в рекламе, в спектакле присутствует "откровенная постановка о запретах и человеческих желаниях, где в каждом номере тела танцоров становятся художественным инструментом, создающим на сцене откровенную историю о страстях".



Однако телеканал "Царьград" усмотрел в "Табу" "поругание святынь, когда церковный колокол и другие атрибуты и символы Православия используются как реквизит для дьявольских сцен с полуприкрытыми телесами и намеками на однополые извращения".







Предпремьерный показ посетили "звезды" российского шоу-бизнеса. В том числе, засветившиеся на первой "голой вечеринке" и потом извинявшиеся Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Кстати, Киркоров в свое время рекламировал, что станет звездой этого шоу, но отказался после скандала с голой вечеринкой.



Также были замечены Светлана Бондарчук, Сергей Бурунов, Олег Меньшиков, Анна Седакова, Катерина Шпица и вдова Олега Табакова с несовершеннолетней дочерью.



"Для наших "звезд" разврат так и остался как в 90-е синонимом свободы. Проблема не в какой-то особенной развращенности "элиты". Проблема в том, что эта развращенность - что-то вроде маркера "свой-чужой" для этих людей. Что-то такое, без чего оказывается немыслим весь их образ жизни. Все "голые вечеринки" разного рода, все "нарушения табу" ровно про это - про "а что вы нам сделаете? мы выше закона и уж точно выше морали". Выше обычных людей", – пишет в своем тг-канале политолог Андрей Перла.