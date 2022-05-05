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Княжество Силэнд выпустило жетоно-монеты в поддержку России (фото)Княжество Силэнд выпустило жетоно-монеты в поддержку России (фото)
22:41 07.04.2024

Княжество Силенд: как появилось и и чем живет самое маленькое непризнанное государство в мире?
5 мая 2022

Княжество Силенд – территория площадью 0.004 км² с официальным населением всего 2 человека. Несмотря на столь малое количество граждан, это крошечное непризнанное государство может похвастаться поистине бурной историей.

Княжество пережило государственный переворот, выстояло в конфликте против Англии и стало площадкой для международных махинаций. Как появился Силенд и как смог выстоять за столько времени?

Как создать страну?

Княжество представляет собой платформу, стоящую на двух полых башнях, в 12 км от побережья Англии. В годы Второй Мировой войны британские войска использовали эту площадку в качестве сторожевой крепости, для защиты от налетов немецкой авиации. В 1956 году солдаты форт покинули, а площадка так и осталась стоять в Северном море.

Как говорят, "свято место пустым не бывает", поэтому за бывшую военную базу развернулась ожесточенная борьба между владельцами пиратских радиостанций. Нелицензированные радио круглосуточно вещали популярные в Британии зарубежные песни.

В 1967 году в эту борьбу ввязался английский майор в отставке Пэдди Рой Бейтс. Послужной список у Пэдди был довольно внушительный: он воевал в Италии, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, был в плену и имел несколько ранений.

Деятель на лодке подплыл к платформе, выгнал прежних хозяев, а позже объявил о создании нового королевства Силенд.

От безызвестности до признания

Мировая слава к Силенду пришла в 1978 году. За прошедшие годы Пэдди придал "острову" всю необходимую государству атрибутику: флаг, гимн, конституцию, а также активно продавал силендские паспорта, титулы и должности.

Такие документы стали очень популярными среди международных преступников. Таким образом джентльмены удачи пытались отмывать деньги и требовать право неприкосновенности от своей полиции.

Среди подобных людей оказался немецкий бизнесмен Александр Ахенбах, купивший пост министра иностранных дел Силенда. Ахенбах выманил Пэдди в Австрию, а когда тот уехал, присвоил платформу себе. Делец намеревался переквалифицировать княжество в казино.

Однако, предприниматель не учел, что Рой Бейтс, князь Силенда – бывший боевой майор. Как в голливудских боевиках, Пэдди собрал бывших сослуживцев и отбил свое государство штурмом.

Почему британские власти не прогнали Роя Бейтса?

На самом деле, выгнать Педди с форта английская полиция пыталась. Князя спасло то, что взобраться на платформу не так-то просто. Кроме того, "остров" расположен в международных водах, а стало быть находится вне юрисдикции британского правительства.

В конце концов, бывший майор не наглел и проблем своей стране не создавал. У него не было политических амбиций и явным криминалом он не занимался. Британское правительство решило, что лучше проигнорировать существование Силенда.

Правда, в 1987 году Англия расширила свои территориальные воды, тем самым платформа с точки зрения международного права теперь принадлежит британцам.

Кроме того, в 2000 году испанская полиция выяснила, что паспорта, марки и прочая продаваемая атрибутика Силенда использовалась для отмывания денег преступниками по всему миру. Почему британцы до сих пор закрывают глаза на деятельность "микрогосударства" – вопрос открытый.

Сегодня Силенд перешел по наследству сыну Роя – Майклу Бейтсу. Мужчина владеет бизнесом по добыче моллюсков и живет в Великобритании. На самой платформе постоянно находится только один человек – охранник Майкл Баррингтон, 60-летний пенсионер.

Как и прежде, экономика Силенда держится на продажах паспортов и марок. Однако лучшие годы княжества уже позади. Платформа ветшает и требует ремонта, да и в новостях про нее никто не вспоминает. Вероятно, сын Майка Джеймс наследовать титул уже не станет, и платформа вернется к правительству Британии.

Источник - МИР НАУКИ: интересное вокруг
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