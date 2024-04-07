И не фарси... Ашхабад пригласил Душанбе в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова

00:21 08.04.2024

07.04.2024

Бердымухамедов-старший на встрече с Рахмоном взял на себя функции лоббиста организации

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Председатель Народного совета Туркмении, Герой Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Национального лидера Таджикистана, президента Эмомали Рахмона в качестве почетного гостя принять участие в мероприятиях, посвященных 300-летию туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги, в октябре нынешнего года и в совмещенном с ними неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Не исключено, что Таджикистану – единственному персоязычному государству Центральной Азии, могут предложить статус наблюдателя в "тюркском союзе". Страна вовлечена в инфраструктурные проекты региона и в ближайшее время получит выход к побережью Каспия и далее через Иран в Персидский залив и Турцию.

Гурбрангулы Бердымухамедов 5 апреля посетил Душанбе с официальным визитом, где обсудил с президентом Эмомали Рахмоном предстоящие мероприятия. "Вы всегда были и будете самым почетным гостем для нас, мы с нетерпением вас ждем на этом празднике", – сказал Бердымухамедов по-русски на встрече с Рахмоном в резиденции "Касри Миллат" ("Дворец нации"). Он также поблагодарил Рахмона за "огромный личный вклад в отношения между Туркменией и Таджикистаном". Глава Таджикистана также на русском языке приветствовал туркменского гостя и называл его братом.



На переговорах в присутствии ведомственных министров лидеры двух стран обсудили возможности активизации сотрудничества по созданию транспортного маршрута, в котором бы Таджикистан получил один выход к побережью Каспия и далее в Иран к Персидскому заливу, второй – в Турцию. Тем более что накануне между Ираном и Турцией был открыт новый транзитно-экспортный пограничный пункт Рази Хой-Капыкей.



Другим приоритетным направлением стала сфера энергетики: планируется экспорт туркменской электроэнергии и природного газа в Таджикистан через территорию Узбекистана. Также будет увеличен объем поставок туркменских нефтепродуктов, как заметил Эмомали Рахмон, "в зависимости от потребностей таджикской стороны".



Эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков отметил беспрецедентную дипломатическую активность первых лиц Туркменистана. По его мнению, это связано с поиском нового места в резко меняющейся международной обстановке, с одной стороны, и неистребимым желанием туркменского руководства позиционировать себя в качестве "надежного поставщика энергетических ресурсов" – с другой.



Напомним, что за последнее время министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил ряд столиц ЕС, а также штаб-квартиру Европейского союза в Брюсселе. Столицу Туркменистана Ашхабад посещают высокие чины ОБСЕ, руководители различных иностранных компаний Японии, Южной Кореи, Европы и США, а Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов за две недели побывал с визитами в Турции и Таджикистане (см. "НГ" от 24.03.24).



"Безусловно, главным треком этой активности является европейский, поэтому туркменские власти делают все, чтобы наконец закрепиться в числе рукопожатных партнеров ЕС и получить долгожданный статус постоянного партнера, который закрепляется соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве, которое, в свою очередь, Европейский парламент долгое время отказывается ратифицировать из-за тотального нарушения прав человека в Туркменистане и манипуляций с демократическими нормами", – сказал "НГ" Айтаков.



По его словам, вторым по значимости, но подчиненным – первым является "турецкий трек", что диктует география – все пути в Европу для Туркменистана ведут через Турцию. Понимая это, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добивается от туркменского руководства политического решения о получении Туркменистаном статуса постоянного члена в ОТГ. Сегодня страна имеет в организации статус наблюдателя. И, казалось бы, Эрдоган близок к успеху – во время визита в Турцию Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что, "возможно, это (присоединение к ОТГ) состоится на саммите в Ашхабаде", который приурочен к празднованию 300-летия национального поэта Туркменистана Махтумкули. Во время его визита в Анталью были подписаны туркмено-турецкие документы о сотрудничестве в газовой и транспортной сфере, подразумевающие транзит туркменского газа через Турцию в Европу.



Более того, Бердымухамедов взял на себя до этого несвойственную ему функцию проводника, апологета и лоббиста ОТГ на встрече с главой Таджикистана, пригласив Эмомали Рахмона принять участие в саммите организации в октябре в Ашхабаде. "Таджикистан – единственное нетюркское государство в Центральной Азии, активность членов ОТГ по вовлечению его в сферу интересов организации в последнее время тоже беспрецедентна. Однако выстрелом из "дипломатической пушки" прозвучало заявление о введении Турцией визового режима с Таджикистаном, которое сравнимо с дипломатическим демаршем", – отметил эксперт.



Некоторые наблюдатели связывают решение Эрдогана отменить действовавший много лет безвизовый режим с Таджикистаном неконтролируемым транзитом таджикских граждан через территорию Турции в Мексику и другие страны Латинской Америки для дальнейшего прорыва на территорию США. Другие наблюдатели отмечают то, что определенная доля людей, задержанных в Турции за участие в деятельности "Исламского государства" (радикальная террористическая организация запрещена в РФ) в последнее время, имела паспорта Таджикистана.



Однако, по словам Айтакова, такая девиация в политическом поведении властей Турции в отношении Душанбе может являться способом давления на таджикские власти с намеком на то, что Таджикистан становится токсичным ввиду исходящей из него террористической опасности, с одной стороны, и откровенным желанием Турции пристегнуть эту страну к своим и европейским планам по освоению Центрально-Азиатского региона. А отмена визового режима является изощренным стимулом и приглашением для приезда Рахмона в Ашхабад на саммит ОТГ.



Сердар Айтаков убежден, что ОТГ формируется "всерьез и надолго". Это продемонстрировал президент Азербайджана Ильхам Алиев, созвонившись в минувшие выходные с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром, который поблагодарил азербайджанского лидера за "…создание в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана рабочей группы по межпарламентским связям с Турецкой Республикой Северного Кипра". "Это фактически является первым шагом к международному признанию Северного Кипра", – считает эксперт.