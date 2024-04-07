 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай может пожертвовать Россией ради хороших отношений с США, - Владимир Скосырев
00:23 08.04.2024

07.04.2024

Американцы якобы уговорили КНР уменьшить поддержку РФ
Владимир Скосырев

Глава китайского правительства Ли Цян постарался расположить к себе министра финансов США Джанет Йеллен.
Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась с премьером КНР Ли Цяном и другими высокопоставленными чиновниками. Обсуждалась и Украина. Джанет Йеллен вслед за госсекретарем Энтони Блинкеном обвинила Китай в поставках оборудования для ВПК России. На пресс-конференции Йеллен указала, что тут с Пекином были достигнуты взаимопонимание и прогресс. В целом, по словам Йеллен, отношения двух держав стали более стабильными.

Как сообщило американское издание Politico, Джанет Йеллен передала китайской стороне "значительное предостережение". По словам министра финансов США, если китайские фирмы поддержат российскую специальную военную операцию в Украине, то последствия для них будут весьма серьезными.

А ранее Блинкен утверждал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что Китай продолжает снабжать военными материалами российский оборонный комплекс.

Причем еще до приема премьером Ли Цяном в Пекине американский министр повторила угрозу наказать китайские компании во время переговоров с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Гуанчжоу. "Мы видим, как Россия выигрывает от того, что китайские фирмы снабжают Россию. Ни Китай, ни мы не хотим, чтобы это было спорным вопросом в наших двухсторонних отношениях. Поэтому мы работаем совместно", – утверждала Йеллен.

Со времени начала СВО, как пишет западная пресса, связи Пекина и Москвы стали еще прочнее, чем до конфликта. Российско-китайский торговый оборот более чем удвоился. В 2020 году он составлял 108 млрд долл., а в 2023-м – уже 240 млрд. Россия стала в прошлом году десятым торговым партнером Китая.

The New York Times напоминает, что администрация президента США Джозефа Байдена уже наложила ограничения в торговле на те китайские компании, которые нарушают санкции США. Однако вице-премьер Хэ сказал Йеллен, что китайская политика заключается в том, чтобы не предоставлять России военной помощи.

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Это мы видели уже не один раз. Американцы предупреждают, что нельзя поставлять в Россию продукцию военного назначения. Китайцы отвечают, что не будут ее поставлять. Тогда американцы говорят, что Китай сотрудничает в сфере соблюдения санкций. Между тем агентство Bloomberg сообщало, что Китай снабжает Россию снимками, которые помогают наведению на цели, а также снабжает Россию ракетным топливом. То есть это тема, которая не уходит из заголовков СМИ. Американцы в своей пропаганде преувеличивают роль Китая в СВО. Судя по сообщениям западных СМИ, Китай наращивает поддержку России. А когда Йеллен приехала в КНР, американцы стали утверждать, что им удалось переломить сопротивление китайцев".

Но насколько важна для ВПК России китайская поддержка? Касаясь этой темы, Кашин заметил, что не стоит сопоставлять помощь Запада Украине и китайскую поддержку России. Все, что Китай поставляет, он делает на коммерческой основе. И китайские компании хорошо зарабатывают на таких поставках.

Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, в разговоре с "НГ" напомнил: "Китайцы всегда говорили, что выступают против поставок оружия конфликтующим сторонам. Думаю, это было сказано и Йеллен. В этом и заключалось "взаимопонимание". Президенту США Байдену перед выборами важно показать, что он чего-то с китайцами добился. Поэтому он выдаст поездку Йеллен за некоторый успех. Россия раньше поставляла Китаю вооружения, а Китай России не поставлял. Он заявляет, что и сейчас не поставляет. А что происходит на самом деле в этой сфере, неизвестно. Мы можем руководствоваться только официальными заявлениями".

Агентство АР делает акцент на том, что главным месседжем Йеллен Китаю был призыв к сотрудничеству. Оно необходимо, несмотря на расхождения между двумя державами. Другая ведущая тема, которая прозвучала в выступлениях Йеллен, заключалась в следующем: практика Китая в области торговли ставит американские компании и рабочих в неравноправное положение в конкуренции с Китаем.

Однако Ли Цян ответил, что Китай и США должны быть партнерами, а не противниками. Они должны уважать друг друга. Подытоживая переговоры с Йеллен, он заявил, что был достигнут "конструктивный прогресс".

Источник - НГ
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