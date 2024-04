Китай и американская экономика

Владимир Овчинский

Юрий Жданов



США и Китай продолжают переговоры, но экономический раскол остается огромным



4 апреля Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в китайский город Гуанчжоу с пятидневным визитом, который проходит на фоне растущего спора по поводу программы стимулирования экономики Китая, которая, по словам американских чиновников, может помешать экономическому росту США.



Заместитель министра финансов Китая Ляо Минь и посол США в Китае Николас Бернс принимают министра финансов США Джанет Йеллен по прибытии в международный аэропорт Байюнь в городе Гуанчжоу на юге Китая 4 апреля 2024 года.



Накануне визита Йеллен обвинила Китай в "наводнении" рынков для производства возобновляемой энергии путем значительного субсидирования таких товаров, как электромобили, литий-ионные батареи и солнечные панели, поскольку Пекин пытается решить экономические проблемы за счет увеличения производства экспортных товаров.



Американские чиновники говорят, что китайский экспорт по сниженным ценам грозит уничтожить конкурирующие отрасли в других странах, прежде чем он начнет работать, но правительство Китая отвергло эти опасения как протекционистские и обвинило Соединенные Штаты в использовании аналогичных субсидий.



В ходе поездки Йеллен, которая была председателем Федеральной резервной системы США с 2010 по 2014 год, отправится в Пекин, чтобы встретиться с главой Центрального банка Китая Пань Гуншеном, вице-премьером Китая Хэ ​​Лифэном и бывшим вице-премьером Лю Хэ, ключевым экономическим советником Председателя Китая Си Цзиньпина.



Йеллен планирует "разъяснить глобальные экономические последствия избыточных промышленных мощностей Китая, которые подрывают производителей в США и фирмы по всему миру", сообщил журналистам представитель Казначейства.



Пекин уже в значительной степени отверг опасения, высказанные Йеллен, как лицемерные, указав на налоговые льготы администрации Байдена, связанные с электромобилями, которые исключают многие автомобили китайского производства.



Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил 3 апреля, что Китай приветствовал поездку Йеллен как шанс "должным образом урегулировать разногласия" и "сформировать консенсус". Но он также отверг жалобы на субсидирование Китаем развивающихся отраслей и отраслей "зеленой" энергетики.



Выступая на ежедневном брифинге для прессы, Ван задался вопросом, "действительно ли США обеспокоены "избыточными производственными мощностями"", или Соединенные Штаты просто расстроены тем, что их бизнес проигрывает в конкуренции Китаю из-за "международного разделения" труда".



"Что касается того, кто занимается нерыночной деятельностью, то этот факт налицо", - сказал он. "Американская сторона приняла ряд мер по подавлению торговли и технологического развития Китая. Это не "снижение рисков", а создание рисков. Это типичная нерыночная практика".



Пекин выразил серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта, поддержанного Белым домом, который в настоящее время находится на рассмотрении Конгресса, который позволит президенту США запретить популярную социальную сеть TikTok в Америке, если ее китайская материнская компания ByteDance не будет продавать приложение.



Поездка министра финансов состоялась после того, как 2 апреля Байден и Си провели свой первый за пять месяцев телефонный разговор, призванный продемонстрировать возвращение к регулярному диалогу между лидерами двух держав. Лидеры обсудили Тайвань, искусственный интеллект и вопросы безопасности.



Разговор, который Белый дом назвал "откровенным и конструктивным", стал первой беседой лидеров после ноябрьского саммита (2023 года) в Калифорнии, который возобновил связи между военными двух стран и укрепил сотрудничество в пресечении потока из Китая смертоносного фентанила и его прекурсоров. Тем не менее, двум странам, похоже, сложно найти баланс между конкуренцией и антагонизмом.



Си Цзиньпин в конце марта принимал американских руководителей в Пекине, чтобы убедить их инвестировать в Китай. Тем временем в августе прошлого года Байден издал указ, который поручил межведомственному комитету под председательством Йеллен внимательно следить за инвестициями США в Китай, связанными с высокотехнологичным производством.



Визит Йеллен продлится с 4 по 9 апреля. Он задуман как продолжение поездки Йеллен в Китай в июле прошлого года, в результате которого была создана пара экономических рабочих групп между финансовыми департаментами двух стран для ослабления напряженности и углубления связей.



Этот визит приходится на год выборов, когда демократы и республиканцы усилили жесткие разговоры о Китае, которые критикуют китайское владение популярным приложением для социальных сетей TikTok, национальную цензуру и ситуацию с правами человека и испытывают глубокое недоверие к недавним актам шпионажа, таким как как взлом и использование шпионского аэростата.



Китай является одним из крупнейших торговых партнеров США, и экономическая конкуренция между двумя странами в последние годы усилилась. Йеллен 3 апреля подчеркнула, что Соединенные Штаты не заинтересованы в разрыве отношений с Китаем.



Поддержка Китаем России в войне на Украине, является еще одним вопросом, который будет подниматься в ходе встреч. Поскольку США и их союзники вводят санкции против российских чиновников и целых секторов российской экономики, таких как банковское дело, нефтедобыча и промышленность, торговля между Китаем и Россией увеличилась.



Вот некоторые из наиболее спорных вопросов, которые посеяли разногласия между Соединенными Штатами и Китаем.



Поток экспорта чистой энергии



Главным приоритетом для Йеллен будет донести глубокую обеспокоенность администрации Байдена тем, что избыток сильно субсидируемого экспорта зеленых технологий из Китая искажает глобальные рынки.



Йеллен во время посещения завода по производству солнечных батарей в Джорджии в конце марта заявила, что рост китайского экспорта электромобилей, аккумуляторов и солнечных технологий является проблематичным в то время, когда Соединенные Штаты тратят огромные суммы, пытаясь развивать эти отрасли. Она утверждала, что Китай следовал той же схеме, которую он использовал, когда наводнил мировые рынки дешевой, субсидируемой государством сталью и алюминием, нанося ущерб американским производителям, которые не могли конкурировать.



Йеллен предположила, что Соединенные Штаты могут принять меры, чтобы гарантировать, что деньги, потраченные в рамках Закона о сокращении инфляции, не будут подорваны практикой Китая.



"Мы предоставляем налоговые субсидии некоторым из этих секторов, и я не хотела бы исключать другие возможные способы их защиты", - сказала она, когда ее спросили о возможности введения новых тарифов на китайский импорт.



Фабричное производство



Китай сосредоточился на фабричном производстве, чтобы поддержать свою экономику распыления. Ее экспорт, измеряемый в долларах, вырос на 7 процентов в январе и феврале по сравнению с прошлым годом. Рост экспорта также разозлил чиновников Европейского Союза, и в прошлом месяце блок объявил, что готовится взимать пошлины, то есть налоги на импорт, со всех электромобилей, прибывающих из Китая.



Китай опроверг заявления о том, что его экономика испытывает трудности и чрезмерно зависит от экспорта. Но он поставил амбициозную цель экономического роста на уровне "около 5 процентов" на этот год, и ее достижение будет во многом зависеть от высокого спроса на товары, производимые китайскими заводами - электромобили, солнечные панели и бытовую электронику.



Американские тарифы



Администрация Байдена сохранила тарифы на китайские товары на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти сборы, впервые введенные администрацией Трампа, остаются значительным источником напряженности в отношениях между двумя странами.



Йеллен вступила в должность, заявив, что тарифы являются налогами для потребителей, и заявила, что сборы Трампа не были хорошо продуманы. Однако откат тарифов особенно труден в год выборов, и Йеллен вряд ли сможет предложить Китаю существенное облегчение на этом фронте.



Белый дом взвешивает возможность смягчения некоторых тарифов, ударяющих по потребителям в США, и введения новых, ориентированных на экспорт экологически чистой энергии из Китая.



И еще один раунд тарифов на солнечную энергию в США может произойти этим летом, когда истечет двухлетняя пауза, которую президент Байден объявил в 2022 году.



У Китая есть свои претензии к торговой политике Америки, и на прошлой неделе он подал жалобу во Всемирную торговую организацию, утверждая, что политика субсидирования электромобилей администрации Байдена является дискриминационной.



Трансграничные инвестиции



Соединенные Штаты и Китай заявляют, что приветствуют иностранные инвестиции, но их политика остается враждебной.



Американские компании, работающие в Китае, в течение прошлого года жаловались на обыски в их офисах и преследования со стороны китайских властей. Йеллен, которая встретится с руководителями американского бизнеса в Гуанчжоу, добивается ясности в отношении масштабов китайского закона о борьбе со шпионажем, который, по мнению иностранных фирм, приведет к дополнительному контролю со стороны правительства.



Лидеры Китая стремятся изменить мнение о том, что страна больше не является подходящим местом для иностранных инвесторов, чтобы вкладывать свои деньги. У Пекина есть основания для беспокойства: в прошлом году прямые иностранные инвестиции в Китай упали до самого низкого уровня за три десятилетия, а правительство приняло ряд мер, которые заставили иностранный бизнес почувствовать, что страна становится все более враждебным местом для деятельности. Вдобавок ко всему, опасения по поводу экономики Китая привели к тому, что многие компании стали менее склонны мириться с компромиссами, связанными с ведением бизнеса в стране.



В марте премьер-министр Ли Цян, заместитель руководителя Китая, заявил, что правительство снимает ограничения на иностранные инвестиции, чтобы сделать страну "излюбленным местом назначения" для зарубежных фондов.



А Си Цзиньпин встретился с делегацией лидеров бизнеса США и заявил, что Китай по-прежнему привержен экономическим реформам.



Однако в знак неоднозначности сообщений из Пекина в тот же день, когда состоялась встреча Си Цзиньпина, министерство госбезопасности Китая предупредило общественность о разведывательном риске, который представляют собой иностранные консалтинговые компании - тип консультативных фирм, на которые полагаются зарубежные фирмы в своей деятельности.



Администрация Байдена также пытается ограничить приток денег в Китай, включая запрет на новые американские инвестиции в ключевые технологические отрасли, которые могут быть использованы для усиления военного потенциала Пекина. Это также ограничило возможности Китая получить выгоду от Закона о сокращении инфляции, закона США о климате и энергетике.



Санкции



В качестве министра финансов Йеллен курирует программу санкций США, которая в последние месяцы все больше направлена ​​против Китая.



В конце марта Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против элитных хакерских подразделений Китая, обвинив ведущее шпионское агентство Пекина в многолетних попытках разместить вредоносное ПО в электрических сетях, оборонных системах и другой критической инфраструктуре Америки, а также в краже избирательных списков на 40 миллионов человек. Британские граждане.



Йеллен неоднократно призывала Китай не помогать России уклоняться от санкций США. В своем прошлогоднем выступлении она выразила тревогу по поводу "безграничного" партнерства Китая с Россией и назвала "существенным", чтобы Китай не предоставлял России материальную поддержку или помощь в обходе санкций.



Министерство финансов также все больше внимания уделяет базирующимся в Гонконге фирмам, которых обвиняют в том, что они помогают России и Ирану обойти американские санкции.



Технологические ограничения



Соединенные Штаты ввели обширные ограничения на продажу Китаю современных компьютерных чипов, оборудования для производства чипов и сопутствующей продукции, заявив, что Пекин использовал эти товары для разработки современного оружия и систем наблюдения, что противоречит интересам национальной безопасности США.



Китай продолжает возмущаться этими ограничениями. После того, как в конце марта Белый дом пересмотрел правила экспорта американских чипов искусственного интеллекта и оборудования для производства чипов, Китай раскритиковал Соединенные Штаты, заявив, что они произвольно меняют правила и создают больше препятствий для торговли.



Китай рассматривает ужесточение контроля как часть стратегии США по предотвращению подъема страны путем ограничения доступа к продуктам, имеющим решающее значение для развития искусственного интеллекта и других технологий следующего поколения.



Экономическое противоборство усиливается, но желание сотрудничать не уменьшается



Эксперты The Economist в статье "Невероятные новые правила ведения бизнеса в Китае. Си Цзиньпин посылает неоднозначные сигналы западным боссам и инвесторам" (03.04.2024) пишут:



"Годы иностранные компании отчаянно пытались проникнуть в Китай и сталкивались на своем пути с огромными бюрократическими препятствиями. Сейчас многие уходят. За последний год несколько иностранных юридических фирм закрыли некоторые или все свои китайские офисы. Американская компания Orrick, Herrington & Sutcliffe заявила 22 марта, что закроет шанхайский офис, открытый 20 лет назад. Другая компания, Akin Gump Strauss Hauer & Feld, планирует вообще покинуть Китай в этом году. Некоторые глобальные инвестиционные банки сокращают свой китайский персонал. То же самое можно сказать и о нескольких крупных бухгалтерских компаниях и группах комплексной проверки. В 2023 году прямые иностранные инвестиции в Китай упали до самого низкого уровня за 30 лет.



Одной из причин изменения взглядов иностранцев является ухудшение показателей китайской экономики. Из 18 крупнейших транснациональных компаний, сообщающих о своих доходах в Китае, у 13 годовая выручка там упала в 2023 году. Qualcomm и Samsung, два технологических гиганта, зафиксировали падение продаж более чем на 20%. За первые шесть недель 2024 года Apple продала почти на четверть меньше iPhone, чем за тот же период годом ранее. В феврале Tesla продала на 19% меньше электромобилей. Слабые продажи в Китае являются основной причиной того, что Kering, французский владелец Gucci, рассчитывал в первом квартале продать в Азии на пятую часть меньше своих продаж.



Председатель Си Цзиньпин и Коммунистическая партия хорошо осведомлены об этих проблемах. И они заботятся. По крайней мере, такое послание громко транслировалось на Форуме развития Китая (CDF) в Пекине 24-25 марта и повторилось несколько дней спустя на Боаоском форуме, ответе Китая Давосу. Настроение на обоих слетах было явно лучше, чем в прошлом году, когда оно было испорчено предполагаемым китайским шпионским воздушным шаром, который пролетел над Америкой, а затем был сбит по приказу президента Джо Байдена. Многие западные корпоративные шишки, которые остались в стороне, вернулись. В Пекин прибыли более 80 иностранных руководителей, в том числе гораздо больше американцев. В Боао высокопоставленный чиновник пообещал, что Китай облегчит перемещение капитала в страну и из нее. Двумя днями ранее на отдельном мероприятии Си Цзиньпин заверил нескольких американских руководителей, что Китай продолжит реформы и открытость.



Участники сообщают, что Си Цзиньпин и партийные чиновники сейчас делают больше, чем за последние четыре года, чтобы подчеркнуть, что Китай по-прежнему открыт для бизнеса – хорошее изменение после нескольких лет пандемии, когда лидеры Китая изолировали себя от внешнего мира. "По крайней мере, встречи показали, что есть сильное желание общаться", - говорит руководитель, который присутствовал на CDF и в этом, и в прошлом году.



Ранее в марте Государственный совет, кабинет министров Китая, обнародовал "план действий" из 24 пунктов по привлечению иностранных инвестиций. Он включал в себя знакомые идеи, такие как защита интеллектуальной собственности и продвижение торговых соглашений, а также долгожданные дополнения, такие как содействие трансграничным потокам данных. Несколько недель спустя главный интернет-регулятор смягчил некоторые обременительные правила в отношении данных, которые в последние два года заставляли иностранных бизнесменов нервничать из-за таких рутинных вещей, как отправка электронных писем коллегам за границу.



Проблема в том, что желание Си Цзиньпина привлечь обратно иностранный бизнес сталкивается с другими его целями. Наблюдатели описывают его модель лидерства как "желание того, того и другого":



Иностранные компании должны вести бизнес в Китае, но держать руки подальше от китайских данных;



Транснациональные корпорации должны удвоить свою ставку на Китай, а отечественные бренды должны дать им возможность заработать деньги;



Технологическая отрасль Китая должна отделиться от Запада, одновременно привлекая западные инвестиции.



И глобальному бизнесу все это должно понравиться, не говоря уже о том, что это противоречит их коммерческим интересам.



Марксистские теории, которые любит превозносить Си Цзиньпин, возможно, смогут разрешить эти противоречия. Но капиталисты видят компромиссы и выбор. А бизнес-логика все чаще говорит в пользу большей осмотрительности в отношении Китая.



Рассмотрим потоки данных. Регулирующие органы, возможно, ослабили некоторые ограничения, но за несколько недель до этого они ужесточили другие, обновив закон о государственной тайне впервые с 2010 года. Теперь закон распространяется на "рабочую тайну" или информацию, которая "не является государственной тайной, но может вызвать определенные неблагоприятные последствия". если утечка". Расплывчатая формулировка дает органам безопасности широкие полномочия рассматривать любое общение между иностранцами и китайскими сотрудниками как потенциальное нарушение.



28 марта, когда иностранные боссы встретились с партийными лидерами на саммите в Боао, Министерство государственной безопасности выпустило шестиминутное обучающее видео. В нем иностранные инвесторы убеждают китайскую инжиниринговую компанию позволить иностранной фирме, занимающейся комплексной экспертизой, провести расследование. Руководитель компании путешествует во времени, чтобы навестить заключенную в тюрьму версию себя из будущего, которая предупреждает его не передавать следователям секреты компании. Когда в действительности они просят его поделиться конфиденциальной информацией, просвещенный руководитель вместо этого сообщает об этом властям.



Уроки фильма столь же сложны, как и актерское мастерство. Для китайских зрителей это означает, что:



иностранные инвесторы и консультанты могут работать на враждебные иностранные правительства, и им нельзя доверять;



иностранцам не следует слишком внимательно изучать очевидные материальные проблемы, такие как уязвимость цепочки поставок компании или ее связи с государством, которые могут сделать бизнес уязвимым для западных санкций.



Любое подобное расследование китайской промышленности по производству микросхем, которая является большой мишенью американских ограничений, уже давно вызывает гнев партии. Теперь менее чувствительные отрасли, такие как электромобили (EV), аккумуляторы, возобновляемые источники энергии и биотехнологии, также все чаще становятся недоступными.



Китайские руководители пекинского филиала климатической консалтинговой компании недавно были допрошены агентами службы безопасности о том, какую информацию они собирают о местных фирмах и каким иностранным организациям они ее разглашают. Допрос стал неожиданностью, поскольку организация, казалось бы, пользовалась сильной поддержкой со стороны китайских экологических регулирующих органов. Инцидент привел к тому, что компания сократила свои операции в Китае и попыталась устранить линии подчинения между сотрудниками, базирующимися в Китае и в других странах.



Еще одной причиной, по которой иностранцы пересматривают свое мнение о Китае, является ужесточение местной конкуренции, во многом благодаря поддержке государства, так или иначе. Государственная поддержка производителей электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей и ветряных турбин привела к избыточному предложению и снижению цен. Это стало благословением для иностранных импортеров комплектующих китайского производства. Для транснациональных корпораций, пытающихся конкурировать в Китае, это стало проклятием. Говорят, что прибыль от продаж электролизеров, громоздких машин, используемых для производства водорода, за последние месяцы упала почти до нуля. В марте BYD, китайский гигант электромобилей и давний получатель государственной щедрости, снизил цену на свой компактный электромобиль всего до 9700 долларов, увековечив ценовую войну, которая вынудила Tesla продавать свои электромобили дешевле. Иностранные промышленные фирмы сталкиваются с сотнями местных конкурентов, которые, судя по всему, работают в убыток. В 2023 году 22% промышленных компаний Китая потеряли деньги, что является рекордным показателем.



Чиновники также называют сочетание национальной безопасности и национальной гордости причиной выбора китайской продукции вместо западной. Apple должна бороться не только с унылыми потребителями, но и с новой линейкой смартфонов от Huawei, китайского технологического чемпиона, на которого напали американские санкции, а также с государственными служащими и сотрудниками государственных компаний, которым говорят не покупать iPhone, чтобы они не содержали бэкдоров, с помощью которого американское правительство может украсть информацию. Teslas запретили въезжать в некоторые правительственные учреждения и аэропорты на том основании, что они снимают окружающую обстановку. Государственным предприятиям и правительственным учреждениям было поручено заменить чипы Intel и AMD, двух американских полупроводниковых фирм, на чипы китайского производства к 2026 году. Они также должны поэтапно отказаться от программного обеспечения Microsoft Office в течение следующих нескольких лет.



Для многих иностранцев преодоление этих препятствий может оказаться ценой, которую стоит заплатить. В опросе 354 транснациональных корпораций, проведенном банком Morgan Stanley, две трети иностранных фирм с оптимизмом смотрели на Китай в последнем квартале 2023 года, что является максимальным показателем за два года и выше минимума в 46% в первом квартале 2022 года. Для некоторых компаний Китай является местом, где они могут повысить свою конкурентоспособность: если они смогут добиться успеха там, они смогут добиться успеха где угодно. Многие хотят сохранить доступ к обширному рынку и производственной базе Китая.



21 марта Тим Кук с большой помпой открыл новый флагманский магазин в Шанхае и подтвердил, что "в мире нет более важной цепочки поставок, чем Китай". Чтобы подчеркнуть это, четыре дня спустя он сказал аудитории на форуме развития в Пекине: "Я люблю Китай и его народ".



Как Си Цзиньпин планирует обогнать Америку



В статье с таким названием в The Economist (31.02.2024) говорится:



"В прошлом году лидер Китая Си Цзиньпин посетил Хэйлунцзян на северо-востоке страны. Эта провинция, являющаяся частью индустриального пояса Китая, является примером проблем, с которыми сталкивается экономика Китая. Уровень рождаемости здесь самый низкий в стране. Цены на жилье в крупнейшем городе падают. В 2023 году ВВП провинции вырос всего на 2,6%. Хуже того, ее номинальный ВВП без поправки на инфляцию почти не вырос, что позволяет предположить, что она находится в тисках глубокой дефляции.



Но у Си Цзиньпина есть план. Во время своего визита он призвал провинциальную аудиторию развивать "новые производительные силы". С тех пор эта фраза десятки раз появлялась в государственных газетах и ​​на официальных собраниях. Это было подчеркнуто на "двух сессиях" в феврале, ежегодных собраниях формального парламента Китая и его консультативного органа.



В предисловии к новой книге на эту тему Ван Сяньцин из Пекинского университета сравнивает этот термин с "реформами и открытостью", формулой, которая заключала в себе принятие Китаем рыночных сил после 1978 года. Эти слова "сияют" даже сегодня, написал он: подразумевая, что "новые производительные силы" будут иметь такую ​​же стойкость.



Что означают эти слова? Китайские чиновники ищут способы усилить экономику страны. Его производительные силы на протяжении многих лет опирались на мобилизацию труда и накопление капитала. По данным Азиатской организации производительности, аналитического центра, рабочая сила страны выросла на 100 миллионов человек с 1996 по 2015 год. Ее запас капитала вырос с 258% ВВП в 2001 году до 349% два десятилетия спустя. После мирового финансового кризиса 2007–2009 годов большая часть этого накопления капитала приняла форму новой недвижимости и инфраструктуры.



Рабочая сила в Китае сейчас сокращается, а спрос на недвижимость упал : все меньше людей переезжают в города Китая, спекулятивная прибыль от недвижимости больше не гарантирована, а потенциальные покупатели жилья не хотят покупать квартиры заранее на случай, если у проблемных застройщиков закончатся деньги до начала строительства. полный. Спад на рынке недвижимости подорвал доверие потребителей и лишил местные органы власти важнейших доходов от продажи земли. Даже после того, как Китай отказался от строгого контроля над Covid-19, восстановление экономики было приглушенным и неравномерным. Расходы не были достаточно большими, чтобы полностью задействовать существующие производительные силы Китая. В результате, согласно одним из показателей, дефляция сохраняется уже три квартала подряд.



На этапе развития Китая экономика обычно ориентируется на услуги. Но сердце правительства лежит в другом месте. Пандемия повысила спрос на промышленные товары Китая: от хирургических масок до велотренажеров. Американский экспортный контроль над "технологиями узкого прохода" также создал потребность в отечественных альтернативах, от литографических машин до нержавеющей стали авиационного качества. 14-й пятилетний план Китая, охватывающий 2021-2025 годы, обещал сохранить долю обрабатывающей промышленности в ВВП, которая снизилась с почти трети в 2006 году до чуть более четверти в 2020 году.



В поисках сложной, но в то же время автономной производственной системы Китай уже давно применяет множество полезных стратегий. Министерство образования, например, недавно одобрило новую программу обучения студентов в области высокотехнологичной полупроводниковой науки и техники. По данным Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра, расходы Китая на более четкую промышленную политику, включая субсидии, налоговые льготы и дешевые кредиты, составили 1,7% ВВП в 2019 году, что более чем в три раза превышает процент, потраченный Америкой.



"На самом деле Китай хочет стать лидером следующей промышленной революции", - говорит Тилли Чжан из консалтинговой компании Gavekal Dragonomics. Для этого потребуется модернизировать традиционные отрасли, разорвать иностранную хватку над существующими технологиями и проложить новый путь в отраслях завтрашнего дня. Хотя амбиции центрального правительства впечатляют и даже тревожат, оно не сможет добиться успеха без помощи местных органов власти, которым не хватает денег, и частных предпринимателей, которым не хватает доверия.



Представляя концепцию, Си Цзиньпин заявил, что проверкой новых производительных сил станет улучшение "общей производительности факторов производства". Это относится к увеличению выпуска, которое нельзя объяснить увеличением измеримых ресурсов, таких как капитал, труд и человеческий капитал.



По словам Си Цзиньпина, новые производительные силы возникнут в результате применения науки и техники в производстве. Эта фраза является сигналом о том, что технологическое продвижение Китая должно быть еще более амбициозным, чем сегодня, и более тесно интегрировано в экономическое производство. Лидеры Китая пообещали предпринять "всенародные" усилия по повышению технологической самостоятельности. Бюджет центрального правительства, обнародованный в марте, увеличил расходы на науку и технологии на 10%, до 371 миллиарда юаней (50 миллиардов долларов), что является самым большим процентным увеличением среди всех подразделений.



И это не первая попытка Китая решить эту проблему. В 2006 году 15-летний план установил национальные цели по увеличению расходов на исследования и разработки (НИОКР), сокращению зависимости от иностранных технологий и увеличению вклада технологий в экономический рост. Он также определил 16 "мегапроектов", таких как строительство собственного большого пассажирского самолета Китая и посадка зонда на Луну. В основном это были попытки воспроизвести существующие технологии. В 2010 году, после мирового финансового кризиса, Китай сменил тактику, расточая часть своего мощного стимулирования на различные "стратегические развивающиеся отрасли", включая новые виды информационных технологий, возобновляемые источники энергии и электромобили, многие из которых были все еще находится в зачаточном состоянии.



Шесть лет спустя Китай снова сместил акценты. Его "стратегия инновационного развития" выражала веру в то, что мир находится в разгаре еще одной промышленной революции. Достижения в области цифровых технологий, Интернета вещей, "зеленых" технологий и искусственного интеллекта (ИИ) обещали прорывы во всех сферах экономики. Вместо того, чтобы выбирать смесь развивающихся отраслей, новая стратегия Китая делала упор на этот кластер взаимоусиливающих технологий. Китай стремился стать "мировой державой" в области инноваций к середине этого столетия. По данным консалтинговой компании Rhodium Group, к 2020 году Китай потратил почти 2,9 трлн юаней (2,8% ВВП) на науку и технологии. Вклад правительства превысил 60%, если учесть щедрые налоговые льготы. Шестая часть получателей попала в университеты или исследовательские институты. Примерно 60% поступило в компании.



В области электронной коммерции , финансовых технологий, высокоскоростных поездов и возобновляемых источников энергии Китай находится на технологическом фронте или рядом с ним. То же самое особенно заметно в электромобилях, успех которых помог Китаю в прошлом году стать крупнейшим в мире экспортером автомобилей. В списке из 64 "критических" технологий, определенных Австралийским институтом политических исследований, аналитическим центром, Китай лидирует в мире по всем, кроме 11, исходя из доли наиболее влиятельных статей в этих областях. Страна занимает первое место в сфере коммуникаций 5G и 6G , а также биопроизводства, нанопроизводства и аддитивного производства. Он также лидирует в области дронов, радаров, робототехники и гидролокаторов, а также постквантовой криптографии.



Китай также добился хорошего прогресса в более широких измерениях инновационной "экосистемы" страны. Глобальный индекс инноваций, публикуемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности, объединяет около 80 показателей, охватывающих инфраструктуру, регулирование и рыночные условия, а также исследовательскую деятельность, количество выданных патентов и количество цитирований. Страна со средним уровнем дохода с ВВП Китая на душу населения, как ожидается, будет находиться на уровне 60-х годов. Китай занимает 12-е место.



Экономический эффект этих достижений измерить труднее. Список "стратегических развивающихся отраслей" Китая постоянно менялся с момента его введения в 2010 году, что затрудняет отслеживание прогресса. По оценкам китайских статистиков, на долю стратегически развивающихся отраслей в 2021 году пришлось 13,4% ВВП по сравнению с 7,6% в 2014 году, но ниже первоначальной цели на 2020 год в 15%. Для сравнения, добавленная стоимость от строительства недвижимости и услуг (без учета связей с добычей стали, железной руды и других подобных отраслей) составила около 12%.



Хотя эти достижения впечатляют, лидеры Китая недовольны. Они были встревожены как технологическими эмбарго Америки, так и ее недавними технологическими триумфами. Ужесточение экспортного контроля над продажей чипов и оборудования для их производства выявило зависимость Китая от иностранных компонентов, программного обеспечения и оборудования. Достижения Америки в области искусственного интеллекта также заставили задуматься. Искусственный интеллект был отраслью, в которой Китай считал, что у него есть преимущество. Лидеры страны были шокированы появлением в 2022 году Chat GPT - большой языковой модели, разработанной Open AI.



Прогресс Китая также пострадал от его собственных решений. В 2021 году они жестко обращались со многими ведущими технологическими компаниями Китая, обвиняя их в неправильном обращении с данными, подрыве конкуренции и эксплуатации рабочих-концертов. Эта регулятивная буря была нацелена на ориентированные на потребителя "платформенные" компании, такие как Alibaba и Meituan, а не на передовых производителей или другие фирмы, работающие в сфере "железных технологий". Однако ущерб доверию инвесторов было трудно сдержать. Опальные компании-платформеры с их огромными запасами данных также являются ведущими инвесторами во многие передовые технологии, такие как искусственный интеллект, которые китайские лидеры стремятся развивать. По данным Rhodium, крупные интернет-компании страны сократили свои расходы на ниокр почти на 7% в первой половине 2023 года по сравнению с годом ранее.



Рост совокупной факторной производительности (предпочитаемый Си Цзиньпином тест новой производительной силы) также замедлился. Технологическая программа Китая, представленная в 2006 году, предполагала, что его вклад в экономический рост должен вырасти до 60%. Вместо этого он упал до менее чем трети, согласно расчетам Луиса Куйса из кредитно-рейтингового агентства s & p Global Ratings. Таким образом, Китай страдает от собственной версии "парадокса Солоу": новую технологическую эпоху можно увидеть повсюду, кроме статистики производительности. Эти неудачи и недостатки могут объяснить ощущаемую потребность в новом лозунге, который мог бы встряхнуть ситуацию.



Инновационная деятельность страны теперь, похоже, разделена на три части. Он полон решимости воспроизвести "удушающие" технологии, которые остальной мир может попытаться отрицать. Вторая цель – изобрести технологии, которые остальной мир еще не создал. В январе министерство науки и технологий вместе с шестью другими министерствами опубликовало список "отраслей будущего", многие из которых являются даже более новаторскими, чем стратегические развивающиеся отрасли прошлого. Они включают в себя фотонные вычисления, интерфейсы "мозг-компьютер", ядерный синтез и цифровые двойники - цифровые симулякры пациентов, за которыми врачи могут следить на предмет заболеваний, которые могут возникнуть у их реальных аналогов. Правительство Китая поощряет лаборатории и научно-исследовательские институты тратить более половины своих денег на фундаментальные исследования на ученых в возрасте до 35 лет, полагая, что они с большей вероятностью совершат прорывы, в которых нуждается страна.



Лидеры Китая надеются, что футуристические отрасли внесут косвенный вклад в технологический суверенитет страны, предоставив ей "разменные монеты" в предстоящих технологических битвах. Если Америка угрожает отрезать Китаю доступ к жизненно важным ресурсам, Китай может ответить тем же.



Успех Китая в сфере электромобилей после его давней неспособности вытеснить традиционных производителей традиционных транспортных средств показывает, что иногда легче добиться прогресса в областях, которые еще не заняты прочно укоренившимися игроками. По мнению Цзе Мао из Университета международного бизнеса и экономики в Пекине и его соавторов, научно-техническая политика Китая с 2000 по 2012 год привела к большему росту производительности в отраслях, находящихся в стадии брожения, а не в отраслях, которые достигли зрелости либо внутри страны, либо в отраслях, которые достигли зрелости.



Третья цель – модернизация существующих отраслей. "Даже самое традиционное сельское хозяйство может сформировать новые производительные силы", - утверждает Ван Юн из Пекинского университета, если оно использует революционные технологии. Он ссылается на автоматизированную посадку или селекцию с использованием больших данных.



На двух сессиях этого года премьер-министр Китая Ли Цян изложил "основные задачи" страны на предстоящий год. Первым в списке Ли стояла "модернизация промышленной системы" и развитие "производительных сил нового качества". Расширение внутреннего спроса, необходимое для преодоления дефляции, заняло лишь третье место. Если настроения и рынки не оживятся, местным органам власти будет трудно пополнить свою казну, а частные инвестиции могут оказаться недостаточными. Си Цзиньпин полон решимости заново изобрести экономику Китая.



Экономическая команда Китая



The Economist (27.03.2024) отметил:



"Когда Си Цзиньпин встретился с руководителями американского бизнеса в Пекине, это была редкая возможность для этих корпоративных воротил пообщаться с китайским лидером на его родной территории. Встреча последовала за Форумом развития Китая, ежегодной экономической конференцией, проводимой среди озер и ив тихого государственного гостевого дома в столице. Экономический фон встречи был менее безоблачным из-за слабой экономики, депрессии на фондовом рынке и спорадических репрессивных мер со стороны регулирующих органов. Прямые иностранные инвестиции резко упали (см. график).



Раньше подобные встречи поручались не главе Китая, а его премьер-министру, который традиционно ведал экономической политикой. Ли Цян был еще новичком в этой должности, когда он встретился с бизнесменами, в том числе с Тимом Куком, исполнительным директором Apple, в кулуарах прошлогоднего форума. Надеясь восстановить оптимизм после пандемии, Ли призвал своих посетителей смотреть вверх на метафорическую радугу после дождя, а не на грязь под ногами.



Однако в этом году славу Ли забрал его босс. Премьер-министр также упустил громкую возможность выступить перед внешним миром в начале этого месяца, когда на ежегодном заседании китайского парламента не было проведено его заключительной пресс-конференции.



Эта сдержанность становится закономерностью. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, по сравнению со своим предшественником, Ли провел меньше встреч с иностранными чиновниками и бизнес-лидерами в первый год своего правления. Он посетил вдвое меньше встреч за границей. И когда он поднялся в небо, он летал чартерными рейсами, а не правительственным самолетом.



Внутри Китая бурно идут дебаты о том, чем объясняются эти изменения. Одна из точек зрения заключается в том, что Ли ловко сигнализирует о своем уважении к Си, даже несмотря на то, что он сохраняет существенное влияние на выработку политики. Другая точка зрения заключается в том, что его фактически понизили в должности. В любом случае, экономические полномочия премьер-министра, похоже, сузились, сосредоточившись на новых двигателях внутреннего роста, а не на международных обменах. Ли провел больше времени, чем его предшественник, в инспекционных поездках по стране. Экономика также уступила место национальной безопасности в приоритетах руководства. Независимо от того, снизилось ли его влияние, Ли сохраняет контроль над уменьшающимся портфелем.



Власть китайских лидеров проистекает не из их положения в правительстве, а из их положения в Коммунистической партии, включая ее Политбюро, состоящее из 24 человек. К тому времени, когда партия выберет свое следующее Политбюро в 2027 году, Ли достигнет обычного пенсионного возраста в 68 лет. Затем он может уйти с поста премьер-министра после одного срока.



Если так, то вероятным преемником мог бы стать Дин Сюэсян. Самый молодой член Постоянного комитета Политбюро, состоящего из семи человек, Дин был близким помощником Си Цзиньпина в Шанхае в 2007 году. Затем он последовал за ним в Пекин и сопровождал его во многих зарубежных поездках во время его первого президентского срока, включая посещение курорта Мар-а-Лаго Дональда Трампа во Флориде.



Дин является самым высокопоставленным из четырех заместителей премьер-министра в Госсовете, кабинете министров Китая. Но он не занимает поста в самой влиятельной партийной комиссии, занимающейся экономикой: масштабной Центральной комиссии по комплексному углублению реформ.



Подобные партийные комиссии увеличились при Си Цзиньпине. По сравнению с государственными органами, эти группы имеют меньше ограничений в своих действиях и не имеют жестких возрастных ограничений для своих членов. Ярким примером является Центральная комиссия по финансовым и экономическим вопросам. Одно из его заседаний в 2021 году ознаменовало начало кампании Си Цзиньпина по "общему процветанию" (которая была направлена ​​на наказание миллиардеров и сокращение неравенства). На встрече в феврале была одобрена китайская версия схемы "деньги за драндулет", которая дает домохозяйствам и фирмам стимул обменивать старые приборы и оборудование на новое оборудование. В выработке экономической политики эти комиссии вытеснили влияние Государственного совета. После изменения правил в прошлом году руководители совета встречаются только два или три раза в месяц, а не каждую неделю.



Если Ли потерял влияние, кто его получил? Очевидный ответ – Хэ Лифэн, еще один заместитель премьер-министра, ставший экономическим идеологом Си Цзиньпина. Господин Хэ родом из провинции Фуцзянь, где Си Цзиньпин провел 17 лет своей карьеры. В Сямыне, портовом городе, они стали друзьями и коллегами. Господин Хэ даже был гостем на второй свадьбе будущего президента.



Хэ занимает должность в трех финансовых комиссиях партии, отмечает Macropolo, аналитический центр в Америке. Он является директором офиса комиссии по реформам. Он также входит в состав двух низших комиссий, которые контролируют финансовую систему и ее регуляторов. Видение комиссий было резюмировано в статье в "Цюши", главном теоретическом журнале партии, в декабре. Он настаивал на том, чтобы финансы служили "реальной" экономике, предупреждал об опасности "псевдоинноваций" в этом секторе и подчеркивал, что финансовые риски могут быть заразными, скрытыми и разрушительными. "Си Цзиньпин на каком-то уровне не любит финансистов в модных костюмах и красивой обуви", - говорит один экономист.



В прошлом году Хэ руководил назначением Ли Юньцзе главой нового финансового суперрегулятора Китая, который занимается как банковским делом, так и страхованием. Этот новый орган также взял на себя некоторые надзорные функции, ранее принадлежавшие Народному банку Китая. Центральный банк никогда не пользовался той автономией или статусом, которые были предоставлены монетарным властям в других странах. Его губернатор Пань Гуншэн имеет докторскую степень и, вероятно, является лучшим экономистом, чем любой из политиков, стоящих перед ним. Но банк, тем не менее, похоже, теряет персонал и статус.



Согласно "Расшифровке китайской политики", проекту Института политики азиатского общества, еще одного аналитического центра в Америке, Хэ имеет личные связи с чиновниками китайского аппарата экономической политики. Лю Кунь, его однокурсник по Университету Сямэнь в провинции Фуцзянь, занимал пост министра финансов до 2023 года и помог выбрать нынешнего обладателя этой должности Лань Фоаня. Глава китайского антимонопольного агентства Ло Вэнь проработал год в качестве заместителя Хэ, когда он был главой Национальной комиссии по развитию и реформам, главного агентства по планированию Китая.



Нынешний глава этой комисс Чжэн Шаньцзе также родом из провинции Фуцзянь и работал под руководством Хэ в Сямыне. Однажды он раскритиковал местных чиновников в другом прибрежном городе за их самоуспокоенность. "Если вы не добиваетесь прогресса, вы регрессируете; если вы прогрессируете медленно, вы регрессируете". Его собственный прогресс был впечатляющим. В 1997 году он стал менеджером завода по производству рыбьего жира, поднявшись по карьерной лестнице после работы в сфере обслуживания оборудования.



На Форуме развития Китая в этом году и Чжэн, и его наставник Хэ призвали иностранных бизнесменов инвестировать в "новые производительные силы Китая", игнорируя возможности, предлагаемые обширным рынком страны и амбициозной программой инноваций. Улыбающийся Хэ был сфотографирован пожимающим руки боссам Blackstone, Pfizer, Corning и Siemens возле гостевого дома на этом месте, недалеко от того места, где император ловил рыбу. Если иностранный бизнес хочет знать, какую линию придерживаются китайские лидеры, именно к Хэ стоит обратиться".



Экономика экономикой, а война войной



Визит Йеллен в Китай предшествует запланированному на 11 апреля визиту в Соединенные Штаты президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, который Белый дом объявляет первой трехсторонней встречей трех стран.



В начале апреля трио объявило о совместных военно-морских учениях в Южно-Китайском море на фоне продолжающегося спора между Филиппинами и Китаем по поводу Второй отмели Томаса, которая принадлежит Филиппинам по международному праву, но является частью обширных территориальных претензий Пекина.



Делегация американских законодателей во главе с сенатором Джин Шахин, демократом из Нью-Гэмпшира, также недавно вернулась из поездки, чтобы встретиться с официальными лицами на Филиппинах, во Вьетнаме, Японии и Южной Корее.



Шахин заявила 4 апреля, что "поездка позволила законодателям воочию увидеть "угрозы" со стороны Китая другим странам, претендующим на Южно-Китайское море, поскольку китайские корабли береговой охраны обстреляли из водометов филиппинские суда, пытающиеся пополнить запасы военно-морской базы".



"Угрожающие маневры и милитаризация островов в Южно-Китайском море - все это мотивирует продолжать сотрудничество, которое мы имеем со странами региона", - сказала Шахин, резюмируя выводы семи законодателей после поездки.



"Это оказывает существенное влияние не только на потенциальные ошибки в военном отношении, которые могут быть неверно истолкованы и спровоцировать конфликт", - сказала она, - "но также с точки зрения торговли и коммерции, а также на способность безопасно перемещаться по этим водам и разрешать торговлю". Источник - Завтра

