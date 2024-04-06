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Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
06:36 08.04.2024

Казахстанцы смогут дольше находиться в Узбекистане без регистрации. Граждане Узбекистана получат ту же возможность, сообщает Zakon.kz.
6 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года".

Целью закона является создание правовой основы для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, урегулирования поездок их граждан, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого государства.

Предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон (Казахстана и Узбекистана) на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства стороны.

Таким образом, оба государства увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории другого с пяти до 30 календарных дней без временной регистрации.

Если срок пребывания гражданина государства одной стороны на территории государства другой превышает 30 календарных дней, указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание (встать на временную регистрацию) в компетентных органах государства стороны пребывания.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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