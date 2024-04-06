Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев

07:39 08.04.2024

О ситуации с паводками

Данияр Ашимбаев: Вопрос подготовки к паводковой ситуации рассматривался на заседания правительства 8 августа, 9 января (под руководством Смаилова) и 20 февраля (под руководством Бектенова). На последнем заседании МЧС сообщило, что ими "проведен необходимый комплекс мероприятий по подготовке к паводковому периоду"



Данияр Ашимбаев, 6 апреля



Токаев выступил с обращением по поводу паводковой ситуации, назвав ее "самым крупныи бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет".

Президент заверил, что направлены все необходимые силы и ресурсы на борьбу со стихией, пообещал компенсировать все потери граждан, пострадавших от наводнения. Будут брошены дополнительные силы военных и разблокирован госматрезерв.

В общем, именно то, что должен сказать глава государства, страдающего от стихийного бедствия.

Правительству поручено оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба и разъяснить его всем пострадавшим. Президент прагматично отметил, что "суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу", поскольку, с одной стороны, есть опыт завышения потерь, а с другой - есть фактор незарегистрированного имущества.

Вместе с тем, Токаев допустил шпильку в адрес правительства, отметив, что оно "активизировало усилия" только после президентской критики и указаний.

Отметим, что вопрос подготовки к паводковой ситуации рассматривался на заседания правительства 8 августа, 9 января (под руководством Смаилова) и 20 февраля (под руководством Бектенова). На последнем заседании МЧС сообщило, что ими "проведен необходимый комплекс мероприятий по подготовке к паводковому периоду". Но при этом констатировал: "С 2017 года каждые 3 года утверждались дорожные карты. Их реализация показала свою эффективность частично. Большая часть мероприятий не выполнялась и переносилась в следующую дорожную карту. Причина – отсутствие должного финансирования всех предусмотренных мер. Было лишь точечное подкрепление отдельных мероприятий. В результате – последняя дорожная карта (2021-2023 г.) реализована только на 58%, не исполнено 92 мероприятия".

Премьер, заслушав глав МЧС, МЭПР, МВРИ, Минтранса и 3 акимов, дал многочисленные поручения.

Но, по факту, несмотря на наличие всей необходимой информации, очень многое так и не было сделано - по линии правительства, министерств, акиматов.

Отметим, что если в минувшем году правительственная комиссия по подготовке и прохождению паводкового периода была образована 30 января, то в нынешнем - Республиканский штаб был создан только 30 марта после поручения президента - уже в разгар паводков. Противопаводковая комиссия заранее была образована только на уровне Министерства водных ресурсов и ирригации (при этом сам министр вошел в число тех, кто получил строгий выговор от главы государства).

Сказать, чтобы информация не поступала и докладывалась, очень сложно. Если посмотреть на доклады министров 20 февраля, то все проблемы были озвучены. Вместе с тем, проблема качества управления в этой сфере стала очень напряженной.

Добавим, что решениями главы государства в 2020 г. было восстановлено ранее упраздненное МЧС, а в 2022 г. создано Министерство водных ресурсов и ирригации. То есть, необходимые шаги по повышению качества управления в этих сферах были сделаны, но качественной системой им еще предстоит стать.

За год сменились уже три министра по ЧС и, как известно, отставки не были связаны с хорошей работой ведомства.

30 марта Касым-Жомарт Токаев, как известно, подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм.

6 апреля он заявил: "Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе".

Очевидно, что ресурсы и усилия министерств и акиматов не координировалось и толком не контролировались - ни по линии правительства, ни по линии аппарата Совбеза, что ставит вопрос о создании системы превентивного изучения природных (да и техногенных) катастроф и выработки комплексной стратегии по их предотврашению.

В своем обращении Токаев заверил население страны: "ситуация тяжелая, но отчаиваться не следует, мы эту ситуацию исправим".