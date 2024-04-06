 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.04.2024
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО
11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"

09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
09:42  Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
09:41  Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?
08:46  В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
07:39  Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев
06:36  Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
02:43  Геостратегический взгляд на будущее Индокитая / Буддийского проекта, - Андрей Школьников
01:29  Ильтер Туран: Многообразие без полюсов. Международная система утратила герметичность
01:25  Природные катастрофы будут преследовать Таджикистан десятилетиями, - Андрей Захватов
00:59  Китай и американская экономика
00:57  Борьба за "Мир". Почему постсоветские элиты игнорируют интересы России, - В.Васильев
00:44  "Айыл Банк" ставит палки в колеса развитию бизнеса в Кыргызстане?
00:38  Загадки и монстры памирских озер
00:23  Китай может пожертвовать Россией ради хороших отношений с США, - Владимир Скосырев
00:21  И не фарси... Ашхабад пригласил Душанбе в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова
Воскресенье, 07.04.2024
22:41  Княжество Силэнд выпустило жетоно-монеты в поддержку России (фото)
21:10  В Москве "голая вечеринка"-2. Участники те же, носок - там же
21:00  РосАрмия ворвалась на улицы Часов Яра. Идут жестокие бои
12:34  У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь
12:30  Красные дни Европы. Истории пяти недолговечных советских республик
12:27  Как американские трансгендеры стали бизнес-идеей
12:22  Эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
12:00  Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
10:00  Рахмон нарывается на грубость. Патрушева назвали лжецом и послали... в пень
09:56  Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?
08:21  Китайские контейнеры успрямились в ЕС. Транзит через Россию приближается к докризисным уровням
08:17  Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединения с Румынией, - Дм.Кайнаржи
08:11  Новая кибергруппировка обрушила вал атак на госорганизации в РФ и странах СНГ, - А.Немкин
07:36  BlackRock, выйди вон! В США республиканцы изгоняют поддерживающие демократов финансовые фонды и банки из своих штатов
07:23  Активизация американо-китайских экономических контактов в условиях новой версии "китайской угрозы" , - В.Пироженко
07:13  На президентских выборах в Словакии победил скрытый русофил Пеллегрини
00:55  "Javan": Из-за упорства Запада в непризнании сильной России загорится весь мир
00:45  Чисто китайское убийство. Невероятные подробности убийства миллиардера и продюсера "Задачи трех тел" Линь Ци
00:34  "С пониженной социальной ответственностью". В России хотят запретить Барби
00:20  В Америке началась массовая эпидемия коров, зараженных птичьим гриппом, разработанным в лабораториях Пентагона
00:19  Макрон в поход собрался… Французы вспоминают слово maraudeur, - В.Бурт
00:04  В Казахстане разблокируют госрезервы для помощи пострадавшим от паводков
Суббота, 06.04.2024
23:48  Под Жезказганом удачно сел космический аппарат с первой белорусской космонавткой
20:40  МИД Таджикистана опроверг слова Патрушева о вербовке наемников в посольстве Украины
20:33  Иран приблизился к той "красной линии", когда он готов ударить по Израилю
20:28  Казахстан. Военные понтонеры наводят временные мосты спасая людей
18:59  Первая помидорная война. Россия возвращает на родину Узбекские томаты
18:41  Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито
18:34  Токаев разогнал министров по регионам Казахстана бороться с потопом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
08:46 08.04.2024

В Ташкент нахлынули областные проститутки

В пресс-службе Главного управления внутренних дел Ташкента опубликовали данные о борьбе с проституцией. За три месяца текущего года в Ташкенте были выявлены и привлечены к административной ответственности 1068 лиц, занимающихся проституцией. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что 92,8 процента (992 человека) привлеченных к ответственности за совершение данного правонарушения, приехали из областей.

Кроме того, за три месяца текущего года выявлено 209 фактов, связанных со сводничеством или содержанием притона, по которым возбуждены уголовные дела и проводились следственные действия.

"Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о лицах, занимающихся в столице проституцией или сводничеством, обращайтесь по номеру 102", - говорится в сообщении ГУВД.

Напоминаем, что занятие проституцией считается административным правонарушением согласно статье 190 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан и влечет наложение штрафа от семи до десяти базовых расчетных величин или административный арест до пятнадцати суток.

Также сводничество или содержание притона квалифицируется как преступление по статье 131 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и может наказываться лишением свободы до восьми лет.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712555160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с Омирбеком Байгелди
- Мажилис рассмотрит поправки относительно дорожного движения
- Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и поручил ускорить эвакуацию жителей села в зоне риска
- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ
- О региональной политике
- Пункты эвакуации населения, запасы продуктов питания, медикаментов
- В Жамбылской области приступили к посеву сахарной свеклы
- Штаб по паводкам: Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области
- Вступил в силу Закон "Об общественном контроле"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  