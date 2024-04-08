Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?

09:41 08.04.2024

Почему когда в стране потоп и судят Бишимбаева, депутатам снова мешают секс-меньшинства?

08 апреля 2024

Максим Скопин

coverколлаж Orda.kz

Свежую поправку в закон "О массмедиа" предложили два депутата от партии AMANAT - экс-министр образования, а ныне председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов и член комитета Жанарбек Ашимжанов. Они хотят запретить СМИ вообще писать о представителях ЛГБТ. Orda.kz поговорила с экспертами и представителями сообщества: что они думают о реальных причинах внесения поправок и узнала, почему они незаконны.



Поправки предусматривают серьезное наказание для СМИ - вплоть до лишения лицензии. Депутаты пояснили, что речь не идет о запрете информации как таковой, а именно о пропаганде, "когда однополые отношения показывают как лучшие, нежели традиционные отношения".



При этом кто будет решать, что является пропагандой и кто в Казахстане эти занимается, пока не очень понятно. К людям нетрадиционной сексуальной ориентации отношение и так не самое лучшее. В чем превосходство быть под постоянным прессингом как общества, так и семьи и иногда близких - неясно.



Как в Казахстане пытались бороться с ЛГБТ

Политтехнолог и политолог Дина Шайхислам напомнила Orda.kz, что идея накладывать какие-то ограничения на информацию об ЛГБТ в стране не так уж и нова. В 2021 году бывший депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан, благополучно переехавший в Турцию после январских событий, уже предлагал запретить пропаганду ЛГБТ, будучи ярым поборником многоженства и исламских ценностей.



В 2022 "Келинка Сабина" Кайрат Нуртас начал отчаянно бороться с мультиком "Базз Лайтер", ему показалось, что мультик порочил "традиционные ценности". В итоге Минкульт одобрил "священную войну", и прокат мультика в стране был запрещен. В 2023 спортсмен и депутат Мажилиса Ардак Назаров снова поднял тему запрета пропаганды ЛГБТ, так как "…это противоречит нашему мировоззрению. И мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада".



Тема секс-меньшинств как тактика отвлечения внимания

Эксперт Шайхислам видит две главные причины, почему этот вопрос периодически поднимается на высоком уровне.



"Во-первых, это борьба с иностранными организациями, НПО и СМИ, независимыми от государства. Их нельзя заставить публиковать то, что нужно государству, или заставить замолчать что-либо, так как они занимаются экспортом свободных ценностей: прав человека (ВСЕХ людей всех наций и меньшинств), социальной справедливости, свободы слова и демократии - всего того, что в автократических обществах не приветствуется. Но нельзя же напрямую бороться с "демократией", "свободой слова" или "правами человека" - народ будет против. Поэтому начинают борьбу с "пропагандой ЛГБТ", что, по сути, и есть те самые права человека, свобода слова и демократия, обернутые в другую упаковку. Но нашего человека такие мелочи мало интересуют, ибо представители ЛГБТ в Казахстане не считаются за полноправных граждан и вообще людей (как и женщины - во многих случаях)", - считает Дина Шайхислам.



Второй момент, по мнению политтехнолога, - отвлечение внимания населения от более насущных проблем.



"У нас затопило несколько областей - люди остались без крыши над головой, имущества, скота. Это ЧП национального уровня. И, казалось бы, при чем здесь ЛГБТ? Или жуткие кейсы бытового насилия над детьми и женщинами. При чем здесь мультик? Это старые добрые тактики отвлечения внимания. В Казахстане работает самый нелепый нарратив: накрыть памятник, ибо ұят, бороться с мультиком, делать вызов радуге и игрушкам, бороться с масками. Это говорит об уровне интеллектуального развития у глубинария (глубинного избирателя), раз такие темы вызывают больше вовлеченности и эмоций, нежели невозможность госаппарата эффективно бороться с проблемами паводков весной, лесными пожарами летом, многочисленными авариями на ТЭЦ зимой, повсеместным насилием над женщинами и детьми и т. д.", - уверена Шайхислам.

Схожего мнения придерживается Мутали Москеу - создатель первого в Казахстане сайта для ЛГБТ-подростков. Напомним, портал просуществовал пару недель, после чего его заблокировали с формулировкой "ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения".



"Меня очень огорчает то, что российская пропаганда все глубже и глубже проникает в казахстанское общество. От того, что СМИ перестанут писать про ЛГБТ, представители комьюнити никуда не денутся. Мы такая же важная часть общества, как и все остальные. Очень хочется жить в стране, где каждый и каждая могут чувствовать себя равными. Надеюсь, что в обществе будет большой резонанс, и в итоге эту поправку не примут", - сказал Orda.kz Москеу.

Активист также напомнил, что подобная поправка в закон является проявлением цензуры, что напрямую противоречит Конституции республики.



Нарушение национального и международного законодательства

Соосновательница казахстанской феминисткой инициативы Feminita Жанар Секербаева согласна с тем, что о людях, предпочитающих однополые отношения, вспоминают, когда в стране возникают другие острые вопросы к действиям властей - такие как семейно-бытовое насилие или паводки. Секербаева напоминает авторам предложенной поправки о подписанных Казахстаном международных договоренностях.



"Я хотела сказать Аймагамбетову и его коллеге, чтобы они почитали рекомендацию Универсального периодического обзора, которая была принята правительством Республики Казахстан, причем добровольно. Там написано: "Гарантировать условия правозащитников, правозащитниц, ЛГБТ-активистов и активисток, чтобы они выполняли свою активистскую деятельность". Вот пусть сначала депутаты прочитают все то, что подписал Казахстан, где обещает выполнить, имплементировать рекомендации, а потом они могут вносить разные поправки. Им придется проделать большой путь и потратить много времени. А так как у них большая зарплата, потому что они содержатся за мой счет, я переживаю, что они не выполнят ничего", - говорит активистка.



Предложение депутатов ограничить освещение в СМИ вопросов, связанных с ЛГБТ+ сообществом, в законопроекте "О массмедиа" нарушает ряд международных обязательств, признанных и ратифицированных законами Казахстана, говорит директор общественного фонда Human Rights Consulting Group Арсен Аубакиров:



"Включая статьи 19 и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, которые касаются свободы выражения мнений, доступа информации и запрета дискриминации. Стоит также отметить статью 5, которая говорит, что Пакт не дает право какому-либо государству, группе или лицу уничтожать признанные права и свободы".

Введение ограничений при освещении проблем ЛГБТ может создать опасный прецедент для других форм цензуры и ограничений свободы слова и других прав любого казахстанца в будущем.



"Более того, такие ограничения могут привести к ухудшению положения ЛГБТ+ сообщества, усиливая его изоляцию и непонимание в обществе. Ограничение доступа к информации о правах и ресурсах поддержки через медиа может усугубить проблемы дискриминации, стигматизации, насилия и роста преступлений на почве ненависти", - полагает Аубакиров.

Казахстанские депутаты в своем законотворчестве часто следуют примеру России. Так, в 2017 году они так же, как депутаты Думы, декриминализировали домашние побои. В итоге все это привело к росту числа подобных случаев в обществе, которое вылилось в самое обсуждаемое в стране убийство Салтанат Нукеновой. При этом поправки, ужесточающие наказание за рукоприкладство, сейчас пробуксовывают в Сенате.



В 2023 году Комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана опубликовал реестр лиц и организаций,



получающих финансирование от иностранных организаций, - аналог "списка иноагентов" России. В 2013 и в 2022 годах в России были приняты законы, ограничивающие распространение информации об ЛГБТ, а в этом году Верховный суд удовлетворил иск Минюста и признал "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским.



При этом отстаивание прав секс-меньшинства, доля которого в любой стране колеблется от пяти до семи процентов населения, ведется не ради вовлечения других. Так, одобренные в Европе, США, ряде стран Латинской Америки однополые браки или формы гражданских союзов просто дают ЛГБТ-гражданам права на наследование, совместный раздел имущества, как и у других категорий граждан.