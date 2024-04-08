Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"

09:42 08.04.2024

Россияне купили половину крупной казахстанской компании из структур КМГ

08 апреля 2024

Никита Дробны



Российский "Лукойл" заплатил 200 млн долларов (94 млрд 644 млн тенге) "КазМунайГазу" за 50% ТОО "Kalamkas-Khazar Operating" (KKO). Эта компания занимается добычей углеводородов на участках "Ауэзов", "Каламкас-море" и "Хазар" в Каспийском море, сообщает Orda.kz



Информация о покупке половины ТОО "ККО" россиянами содержится в финансовой отчетности АО НК "КазМунайГаз" за 2023 год. Сделку, согласно документации, закрыли еще в конце сентября 2023-го. По ее итогам КМГ потерял контроль над компанией, которая занимается разработкой нефтегазовых месторождений на Каспии. Возможна еще и дополнительная выплата в 100 млн долларов при выполнении определенных условий по проекту (в финансовой отчетности эти условия подробно не описаны).



У "КазМунайГаза" в его бывшей "дочке" остались инвестиции в форме совместного предприятия, стоимость которых оценивают в 93 млрд 258 млн тенге. На момент продажи долей компания ККО была убыточной.



"Лукойл" уже считается крупнейшим российским инвестором в Казахстане, у него есть доли и совместные предприятия в проектах по разработке нефтяных месторождений на Тенгизе, Карачаганаке и Кумколе.



Приобретение "Лукойлом" нового актива в Казахстане вызывает особый интерес на фоне недавнего фейка о разливе нефти на Кашагане, который распространяла российская компания, и инициативы ряда депутатов по обмену долей иностранных инвесторов в казахстанских нефтедобывающих предприятиях на замороженные российские активы.