Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт

09:50 08.04.2024

07.04.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Ближний Восток - в ожидании нового взрыва



В полыхающий костер Ближнего Востока постоянно летят "поленья". Очередные брошены на днях, когда Израиль нанес авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате акции погибли 13 человек, среди них – пять офицеров и два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР): Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Первый командовал элитными силами КСИР "Аль-Кудс" в Сирии, второй был его заместителем.



Эта кровавая акция вызвала осуждение в России и других странах – Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии. Разумеется, больше всех возмутился Иран – президент страны Эбрахим Раиси назвал атаку террористическим преступлением и подчеркнул, что "оно не останется без ответа". Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что Израилю "дадут пощечину". И заверил своих сограждан, что "злой режим будет наказан руками наших храбрецов".



Иран регулярно делал подобные грозные заявления после убийственных ударов Израиля, жертвами которых становились высокопоставленные иранские военные в Сирии. Однако всякий раз это было всего лишь сотрясанием воздуха. Как, например, произошло после гибели авиаудара по пригороду Дамаска в декабре прошлого года, когда был убит высокопоставленный офицер КСИР генерал Сейед Рази Мусави. То же самое повторилось в январе 2024-го, после гибели главы разведки сил "Кудс" в Сирии генерала Садега Омидзаде.



Иран угрожал Израилю и в октябре прошлого года, после того как ЦАХАЛ вошел в сектор Газа в ответ на зверское нападение ХАМАС на граждан еврейского государства. Тогда президент Израиля Раиси говорил, что оно пересекло "красные линии" и ситуация заставит Тегеран принять меры. Но и это оказалось блефом.



Однако на сей раз создалось впечатление, что Тегеран горит желанием отомстить за все жертвы сразу, поскольку Захеди был авторитетным военным деятелем КСИР и, по мнению газеты Times of Israel, его гибель сравнима с потерей генерала Касема Сулеймани. В 2019 году журнал Foreign Policy поместил его на первое место в рейтинге главных военных стратегов мира.



Сулеймани руководил многочисленными группировками, воевавшими с американскими военными на Ближнем Востоке. И оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, которые сильно тревожили Израиль.



Иранский генерал был злейшим врагом Вашингтона и Тель-Авива, но погиб в результате авиаудара США по аэропорту Багдада в январе 2020 года, который, возможно, был нанесен "по просьбе" Израиля. Приказ о его ликвидации был отдан лично президентом Дональдом Трампом, который заявил, что Сулеймани планировал устроить взрыв в одном из посольств Соединенных Штатов.



Что же касается убитых намедни генералов, то Тель-Авив "отошел в сторону" – не подтвердил, но и не опроверг сообщения о его причастности к авиаударам. Однако из израильских комментариев нетрудно понять, кто "автор" атаки. Так, представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари выразил уверенность, что удару подверглось не консульство, а штаб иранской вооруженной бригады "Эль-Кудс", которое занимается террористическими операциями на израильские и американские объекты.



Самый прозрачный намек сделал министр обороны Йоав Галлант. Он заявил, что Израиль будет "действовать везде, каждый день, чтобы предотвратить наращивание сил наших врагов".



Однако в Тель-Авиве понимают, что Иран, потративший тысячи слов впустую, может потерять терпение. Поэтому угрозы заклятого врага были восприняты со всей серьезностью – в ЦАХАЛ отменены отпуска, начался призыв резервистов. Силы ПВО приведены в боевую готовность, открыты бомбоубежища для населения. На всякий случай Тель-Авив закрыл около 30 своих дипломатических представительств по всему миру.



Итак, Израиль, который последние полгода ведет кровопролитные сражения на нескольких фронтах, рискует открыть еще один, едва ли не самый опасный. Но в Иране считают, что ответственность за авиаудар лежит не только на еврейском государстве, но и на США. И они тоже должны "понести ответственность".



Что это? Прежняя игра в возмущенные и угрожающие декларации или созревшая решимость перейти от слов к делу? Похоже на первое, но не исключено и второе.



Представители разведки США считают, что Иран нанесет удар беспилотниками или крылатыми ракетами по военным целям или по израильскому дипломатическому объекту в ближневосточном регионе. Это может произойти до конца месяца Рамадан, то есть до 9-10 апреля.



Если это так, то обе стороны готовятся – Иран к нанесению удара, Израиль к его отражению. Ввяжутся ли США в эту давно назревающую драку между ближневосточными монстрами? Почти наверняка. И это, конечно, сильно охлаждает пыл Тегерана.



Но это на деле, на словах все остается по-прежнему. Заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди призвал США "держаться подальше, чтобы не пострадать".



"Как дальше будет действовать Иран? – вопрошает эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов. И сам же отвечает: "По всем признакам мне кажется, что они все же будут действовать через прокси-группы и через хуситов. Возможно, частично и через "Хезболлу" в Ливане. Но полномасштабной войны американцы все равно не допустят".



Но смысл действий Израиля как раз заключается в том, чтобы вовлечь американцев в схватку с Ираном и заодно с "Хезболлой". Тель-Авив лезет напролом. Он не достиг своих целей в войне с ХАМАС: увяз в секторе Газа, не смог освободить заложников. Страна испытывает колоссальное напряжение, ее руководители лихорадочно ищут выхода из тяжелого положения. И эта нервозность все чаще переходит на отношения с главным союзником.



Не зря же президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху постоянно пикируются. Видимо, "самостоятельность" последнего уже перешла все границы, и это приводит хозяина Белого дома в бешенство. У него и без того дел по горло – Украина, вечно просящая милостыню, сложные отношения Китаем, конфронтация с Россией…



Но вместе с тем прекратить поддержку Израиля США просто не могут, они буквально скованы одной цепью. Еврейское государство – давний форпост Америки на Ближнем Востоке и потерять его нет даже в мыслях американских политиков. И в Тель-Авиве умело этим пользуются.



Что же до Ирана, то даже если он не ответит Израилю сейчас, это не значит, что он не сделает это никогда. В стране идет наращивание армии, оснащение новым вооружением. Никто не знает, как идет реализация ее атомной программы, и это пугает весь Ближний Восток, в первую очередь, конечно, Израиль. И если в Тель-Авиве станет известно, что она близка к успешному завершению, то вряд ли он останется к этому безучастным…



Итак, Ближний Восток, как всегда, пылает. Взрыва пока нет, но, похоже, что это лишь вопрос времени.