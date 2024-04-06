Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"

09:56 08.04.2024 Редакция Завтра



В конце марта в ООН был представлен специальный доклад, в котором действия Израиля в секторе Газа были названы геноцидом палестинского народа. Пресс-служба ООН привела цитату докладчика Франчески Альбанезе: "Существуют серьезные причины думать, что Израиль осуществляет преступление геноцида против жителей Палестины. Три факта заставляют задуматься об этом. Это массовые убийства представителей группы, использование физического и психологического насилия против членов группы и создание бесчеловечных условий жизни для членов группы. Заявления израильских официальных лиц служат подтверждением этому".



Однако ООН до сих пор пока не определилась с отношением к поставщикам оружия Израилю, которые систематически нарушают январское решение Международного суда по Газе. Ежегодно только Вашингтон выделяет Израилю 3,8 млрд долларов помощи, в том числе поставляет самолеты, ракеты и авиационные бомбы Mark 84, "способные разрушать целые кварталы".



В продолжение темы израильского геноцида и ответственности США перед мировым сообществом редакция газеты "Завтра" предлагает вниманию читателей отрывки интервью профессора Чикагского университета, политолога Джона Миршаймера палестино-американскому журналисту Али Абунимаху, опубликованное на Youtube-канале "Электронная интифада". Интервью называется "Насколько влиятельно израильское лобби в США?"



- Джон, я хотел бы вам задать вопрос относительно недавнего решения Международного суда по делу Южной Африки против Израиля. 26 января 2024 года Международный суд установил: есть веские основания считать, что Израиль ответственен за геноцид в секторе Газа, и вынес предписание немедленно прекратить все действия, которые потенциально могут привести к геноциду. На следующий день после вынесения решения вы написали, цитирую: "Очевидно, что вчера был черный день для Израиля, поскольку постановление Международного суда оставит глубокое и неизгладимое пятно на его репутации". Можете ли вы рассказать об этом подробнее? Как вы думаете, почему это оставит глубокое и неизгладимое пятно?



- Дело в том, что Международный суд, рассмотрев доказательства, заявил, что имеется достаточно оснований, позволяющих полагать: Израиль ведет кампанию геноцида против палестинцев в секторе Газа. Я считаю, этот вывод удивителен тем, что еврейское государство и сами евреи, конечно же, были жертвами одного из величайших геноцидов в мировой истории, который проводили нацисты в 1941–1945 годах. Только подумайте, что сейчас еврейское государство обвиняется в геноциде. В наше время, когда есть интернет и множество альтернативных средств массовой информации, почти невозможно, чтобы слова о геноциде и поведении Израиля не распространились по всему миру. И самые разные люди теперь понимают, что заявил Международный суд в конце января. И нет другого пути. Это не может не нанести огромного ущерба репутации Израиля и, кстати, репутации Соединенных Штатов, потому что Вашингтон является соучастником этого геноцида.



- Как вы думаете, чего Израиль пытается добиться в секторе Газа? Израиль всегда говорит, что цель - уничтожить ХАМАС, ликвидировать ХАМАС, лишить ХАМАС любой власти и легитимности, настроить людей против ХАМАС. Действительно ли это цель или это этническая чистка и геноцид?



- Основной целью Израиля на сегодняшний день является этническая чистка. Я думаю, что Израиль сейчас находится в ситуации, когда он отвергает решение о "двух государствах" и также отвергает демократический великий Израиль. На мой взгляд, израильтяне с самого начала намеревались провести в Газе этническую чистку. Многие защитники Израиля выдвигают аргумент, что они не заинтересованы в этнических чистках, а их цель - ликвидация ХАМАС. Но невозможно уничтожить ХАМАС, если не убить всех палестинцев в Газе или не провести этническую чистку Газы. Пока палестинцы остаются в секторе Газа, всегда будет ХАМАС или его эквивалент. Израилю никогда не удастся одержать полную победу над ХАМАС. Этого просто не произойдет. Палестинцы будут сопротивляться. Итак, у Израиля есть два варианта: провести этническую чистку или убить всех палестинцев. Таким образом, израильтяне вели кампанию наказания против гражданского населения, они нацелились именно на мирное население. Они не просто преследовали ХАМАС, но преследовали гражданское население и, по моему мнению, хотели изгнать его из сектора Газа. Конечно, до сих пор им не удалось достичь этой цели, но они убили множество палестинцев. Они убили так много палестинцев и сделали так много ужасных вещей с палестинским народом, что легко прийти к выводу Международного суда: существуют веские доказательства, что Израиль совершает геноцид. Вот насколько ужасна текущая ситуация.



- Если, как вы говорите, всем абсолютно ясно, что США являются соавтором этого геноцида, и если Израиль убивает тысячи людей, что четко подходит под формулировку геноцида, почему правительство США и администрация Байдена позволяют и помогают Израилю совершать геноцид? Является ли этническая чистка Газы также целью Соединенных Штатов? Они говорят, что это не так, но помогают Израилю в его попытке сделать это. И разве лидеры США не понимают, насколько разрушительны преступления Израиля, конечно, не только для палестинцев, но для влияния и авторитета Соединенных Штатов. Почему США соглашаются на это жестокое, ужасающее безумие?



- Джо Байден искренне взял обязательство поддерживать Израиль, независимо от того, что они делали и делают в Газе. У него есть страстная личная привязанность к Израилю. Многие президенты, политики, разработчики политики заявляют, что глубоко привержены Израилю и безопасности Израиля, но они говорят это только в политических целях. Я думаю, что в случае с Байденом это искренняя правда. Во-первых, он поддержал Израиль после 7 октября и обязал США поддерживать Израиль с самого начала. Во-вторых, что более важно, - израильское лобби является чрезвычайно мощным институтом в Соединенных Штатах. Оно невероятно мощно. И для кого-либо в Белом доме почти невозможно бросить вызов политике Израиля, какой бы она ни была, когда дело касается палестинцев. Если мы говорим о сделке по поставкам оружия Саудовской Аравии, президент может бросить вызов лобби, как это сделал Рональд Рейган в 1980-х годах. Но когда дело доходит до израильско-палестинского конфликта, то это практически невозможно. Итак, совершенно ясно, что по мере того, как эта военная операция ЦАХАЛ разворачивалась, администрация Байдена стала невероятно недовольна происходящим. И хотя у Байдена есть страстная привязанность к Израилю, возможно, ему как-нибудь и хотелось бы завершить эту историю. И возникает вопрос, почему он не может ее завершить? Ответ: это лобби. Это израильское лобби в США.



- Конечно, я соглашусь с тем, что израильское лобби в США очень мощное. Мы видим, как лобби работает во многих местах, особенно в университетах, где они запугивают, оказывают давление и преследуют ученых. И то, как они реагируют на любое критическое сообщение в СМИ, и то, как лоббисты наказывают политиков.



Но я хочу взглянуть на эту тематику в другом контексте. Вы упомянули Рональда Рейгана. В 1982 году президент Рейган был настолько напуган израильской бомбардировкой Западного Бейрута, что созвонился с Менахемом Бегином, который в то время был президентом и премьер-министром Израиля, и сказал: "Это нужно прекратить, я настаиваю на этом". И он сказал, что действия Израиля в Западном Бейруте в то время были сравнимы с холокостом. Как сообщается, Менахем Бегин ответил: "Господин президент, я знаю, как выглядит холокост, мне не нужны лекции по этому поводу". Но президент Рейган был тверд и повесил трубку, а Менахем Бегин перезвонил через 20 минут и сказал: "Я приказал Ариэлю Шарону (который был тогда министром обороны) прекратить бомбардировки".



Второй аргумент, который мне хотелось бы упомянуть. Не далее как несколько дней назад мы видели, как на первичных выборах в Мичигане значительное количество людей отказалось голосовать за Байдена и праймериз Демократической партии в знак протеста против поддержки геноцида в секторе Газа. Таким образом, можно ли утверждать, что, во-первых, у президента США есть власть положить конец трагедии в Палестине и, во-вторых, политическая ответственность теперь перемещается на другую сторону, а поддержка Израиля будет стоить президенту США карьеры. И наконец, в этом контексте стоит ли придавать такое решающее значение лобби?



- Конечно, не стоит обвинять лобби на 100%. Но позволю себе предположить, что в 95% случаев те решения, которые принимаются в американской политике, принимаются под давлением израильского лобби. Как я уже говорил, не стоит недооценивать степень страстной привязанности Байдена к Израилю. Вы подняли много разных вопросов, и все они важные, их нужно тщательно раскрыть.



Прежде всего, что касается событий в Мичигане. Нет никаких сомнений, что имидж Израиля пострадал в мировом сообществе. Если обратить внимание на молодых людей, особенно на молодых демократов, вы увидите мнение, что любой президент должен иметь возможность оказывать значительное давление на Израиль. Но реальность состоит в том, что президент США этого не делает и делать не будет. Проблема в том, что существует разница между общественностью и элитой.



Как вы понимаете, лобби концентрирует свои усилия на элитах, на политиках. Израильское лобби обладает огромной властью на Капитолийском холме и имеет огромную власть по отношению к Белому дому. И Белый дом понимает, президент Байден понимает, что если он пойдет против Израиля, то есть против лобби, то они сделают все, чтобы добиться его поражения в ноябре. И конечно, учитывая, что он собирается переизбираться, ему это совсем не нужно. Таким образом, Байден оказался между молотом и наковальней. Конечно, его ужасно беспокоит тот факт, что все эти люди в Мичигане фактически голосуют против него, но он также боится действий произраильского лобби. Если он начнет жесткую политику по отношению к Израилю, то проиграет выборы осенью, потому что лобби будет готово помочь выиграть Дональду Трампу. А Дональд Трамп не будет жестко относиться к Израилю. Так что Байден ничего не делает.



Теперь перейдем к телефонным звонкам. Нет сомнений, что Байден тоже звонил Нетаньяху и кричал на него. Есть история, что был длинный телефонный разговор в декабре, когда Байден на самом деле так разозлился на Нетаньяху, что просто бросил трубку.



Но дело не в телефонных разговорах, а в изменении политики. У США есть рычаги принуждения, чтобы поставить Израиль на колени. Я имею в виду, мы могли бы легко заставить Израиль остановить этот геноцид, в этом нет никаких сомнений. Это вопрос политики, но Байден просто чувствует, что не может этого сделать. И важно понимать, что сила лобби выросла с 1982 года. Первой реальной проблемой Израиля с общественным мнением в Соединенных Штатах и с мнением элиты было вторжение в Ливан в 1982 году. И конечно, после этого произошла первая интифада в конце 1980-х годов, затем произошел срыв процесса в Осло, затем вторая интифада и так далее. Так что с течением времени репутация Израиля в Соединенных Штатах сильно пострадала, в результате лобби пришлось удвоить свои усилия. Таким образом, лобби, с которым вы имеете дело сегодня, является более грозным, чем лобби, с которым имел дело Рональд Рейган. И конечно же, с чем имел дело Дуайт Эйзенхауэр. Любому президенту очень сложно, чрезвычайно сложно бороться с лобби.



- Как вы считаете, имеет ли в таком случае значение, кто будет президентом США, когда речь идет об основных вопросах внешней политики, особенно о Палестине? Мы видим много споров по этому поводу, многие говорят: Байден ужасен, но Трамп станет еще большей катастрофой. Я могу сказать вам с точки зрения палестинцев: нет ничего хуже геноцида. Геноцид - это худший сценарий развития событий. Итак, изменит ли ситуацию с точки зрения палестинцев то, за кого люди проголосуют?



- С точки зрения палестинцев? Нет, это не имеет значения. Это как "двое из ларца, одинаковых с лица". Президент США окажет безоговорочную поддержку Израилю, независимо от того, является он демократом или республиканцем.



- Похоже, что США переходят от проигрыша в одной войне к проигрышу в другой, оставляя за собой следы смерти и разрушений. Это длинный путь из Вьетнама в Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию, Йемен, Украину и теперь в Газу. Почему? В чем причина стремления США вторгаться, уничтожать другие страны и не оставлять после себя ничего, кроме разрушений и смерти? И как нам следует относиться к тому, что происходит сейчас в секторе Газа? Это является этапом того же пути?



- Ситуация в Газе отличается от тех конфликтов, которые вы упомянули. Возьмем, к примеру, войну во Вьетнаме, которая во многом была результатом веры США в теорию домино. В то время мы верили, что, если Вьетнам станет коммунистическим, другие страны Юго-Восточной Азии, затем по всей Азии и в итоге по всему миру станут коммунистическими. Это была чрезвычайно глупая идея, но именно она мотивировала США.



Далее последовали многие войны, которые вы описали. И они были результатом того, что произошло после 11 сентября, когда Соединенные Штаты пришли в ярость и решили, что будут бегать по всему миру и продвигать демократию, приставляя дуло пистолета к виску. Мы занимались социальной инженерией, ставя всех под прицел пистолета. Война в Газе и война на Украине имеют другие причины, чем Вьетнам и конфликты после 11 сентября. Я мог бы в них углубляться, но сейчас этого делать не буду. Думаю, что все зависит от конкретного контекста каждой из этих войн.



Однако есть то, что относится ко всем вышеперечисленным войнам: Соединенным Штатам не хватает четкого понимания пределов военной силы. Большинство реалистов, таких как я, понимают, что с помощью армий многого добиться нельзя, особенно если заниматься социальной инженерией по всему миру. Это вряд ли когда-нибудь сработает, потому что вы неизбежно столкнетесь с национализмом. Например, что произошло во Вьетнаме? Там победу над США одержал не коммунизм, а вьетнамский национализм. И кстати, по этой же причине израильтянам никогда не удастся заставить палестинцев подчиниться. Если использовать знаменитый термин Жаботинского - "Железная стена", то он никогда не сработает по причине палестинского национализма. А израильтяне отказываются это признавать.



Поймите, я говорю сейчас об очень важном: американцы и американские политики не смогли оценить силу национализма и то, как он мешает эффективному использованию военной силы. Как я уже сказал, я думаю, что это основная проблема, с которой сталкиваются израильтяне в секторе Газа. Именно поэтому Соединенные Штаты поступают удивительно глупо, поддерживая Нетаньяху. У меня нет сомнений, что Израиль потерпит неудачу и не сможет победить ХАМАС, при этом США уже стали соучастником геноцида. И это абсолютно ужасная ситуация. Это должно быть категорически неприемлемо для каждого человека в администрации.



- Возвращаясь к роли израильского лобби. Вы использовали термин "продвижение демократии". Я не думаю, что это ваш термин. Именно так различные администрации называли свою деятельность, будь то в Ираке, Афганистане или других странах, в которые вторглись США. Я бы сказал, что Соединенные Штаты имеют практически непрерывный опыт противодействия их демократии во всем мире: в Латинской Америке, в Африке, практически везде, а также в Европе, где они заявляют, что разделяют демократические ценности. Мы знаем, что после Второй мировой войны США приложили огромные усилия, чтобы демократически избранные коммунисты не могли прийти к власти в таких странах, как, например, Италия. И даже совсем недавно памятно сопротивление администрации Трампа, когда Джереми Корбин был лидером Лейбористской партии Великобритании - лидером левого крыла, пропалестинским лидером, который имеет опыт противостояния американскому милитаризму. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США принципиально не позволят Корбину прийти к власти. Таким образом, США оказывают давление не только на так называемые страны третьего мира, но и на своих так называемых союзников.



В вашей со Стивеном Уолтом книге об израильском лобби говорится, что оно очень мощное с точки зрения его влияния на политиков США, контроля над общественным дискурсом. В этом контексте некоторые критики вашей книги говорят, что политика США в регионе не сильно бы отличалась, если бы лобби не существовало. Они говорят, например, что США никогда не поддерживали антиколониальное освободительное движение за пределами Палестины. Другими словами, то, что США подрывают демократию во всем мире, является универсальным фактом, а не только когда дело касается палестинцев. Кажется, здесь есть нечто большее. Критика ваших оппонентов заключается в том, что в каком-то смысле мы делаем израильское лобби козлом отпущения, в то время как антидемократическая имперская политика США в любом случае имела бы место.



- Я с этим не совсем согласен. Прежде всего хочу прояснить: я понимаю, что Соединенные Штаты на протяжении ХХ и в начале XXI века свергли многие демократические режимы.



Я действительно верю, что на нашем пути были разные моменты, особенно после 11 сентября, когда мы занялись продвижением демократии, но я также верю, что есть много случаев, когда мы свергали демократию. Соединенные Штаты, как я часто подчеркиваю, являются безжалостной страной.



Теперь давайте перейдем к вашей основной мысли: если бы у нас не было израильского лобби, то политика США в отношении Ближнего Востока была бы совершенно другой. Причина, по которой у нас есть лобби и почему оно так сильно работает, заключается вот в чем: лобби необходимо добиться, чтобы США не относились к Израилю как к обычной, рядовой стране, а как к избранному государству.



Теперь, чтобы подтвердить это, вспомните Джимми Картера. Практически каждый президент был заинтересован в продвижении решения о создании двух государств. Такие президенты, как сам Картер, Билл Клинтон, Барак Обама, были глубоко заинтересованы в решении "двух государств", но не смогли этого сделать. И почему? Потому что лобби контролировало их на каждом шагу. Мы даже не приблизились к достижению решения о двух государствах, которое, как мы думали, было в наших интересах. И причина этого заключается в лобби. Более того, посмотрите на американо-иранские отношения, по крайней мере с начала 1990-х годов. Иранцы в ряде случаев демонстрировали, что хотят улучшить отношения. И когда, скажем, администрация Клинтона пошла по этому пути, лобби быстро подняло штыки. Лобби уже очень давно выстроило позиции против Ирана. И это делает практически невозможным улучшение наших отношений с Ираном, чего хотел ряд президентов. Итак, я бы сказал, что если вы посмотрите на американскую политику в отношении Ближнего Востока и подумаете: что было бы, если бы не было лобби, оказывающего давление на американских президентов по отношению к палестинцам и по отношению к Ирану, то у вас будет другая американская политика.



Приведу исторический аргумент. Если бы мы могли вернуться в 1948 год и имели бы два альтернативных варианта будущего: одно с государством Израиль и другое без него, - Соединенным Штатам с точки зрения национальной безопасности было бы намного лучше без Израиля.



- Насколько широко распространено в элитах ваше понимание мышления истеблишмента США?



- Это невозможно сказать, потому что никто не станет высказывать по этому поводу свою точку зрения публично или даже в частном порядке. Это может навлечь множество неприятностей. Но не стоит недооценивать, сколько людей во внешнеполитическом истеблишменте, включая разведывательное сообщество, и я бы сказал, особенно в разведывательном сообществе, считают, что Израиль является стратегической помехой.



- За последние несколько месяцев я видел больше людей, выражающих подобную точку зрения, чем когда-либо. Люди, от которых я никогда не ожидал такое услышать, теперь открыто говорят об этом на различных каналах, на некоторых из которых вы появляетесь. И конечно же, такие дискуссии никогда не происходят на MSNBC, CNN или в The New York Times.



- В прессе не могут обсуждать подобные аргументы - они же потеряют работу через секунду. В этом и заключается эффективность лобби. Нельзя недооценивать, насколько сложно критиковать Израиль, если у вас должность в мейнстримном СМИ. Есть альтернативные средства массовой информации, о которых вы только что говорили, и конечно, ваша программа - "Электронная интифада". Здесь люди откровенно говорят об Израиле, они относятся к Израилю как к обычной стране, они относятся к евреям как к обычным людям. Именно это происходит в альтернативных СМИ, которые в отношении этих вопросов фундаментально отличаются от мейнстримных.



- Как вы видите дальнейшее развитие событий? Конечно, всегда были альтернативные средства массовой информации, но с точки зрения охвата аудитории все было намного сложнее. Помните, не так давно нам приходилось печатать информационные бюллетени и рассылать их по почте. Но сейчас мы можем проводить эти дискуссии, они охватывают десятки и сотни тысяч людей, и тогда вы умножаете эффект различных независимых СМИ. Видите ли вы, что в какой-то момент ситуация внутри Соединенных Штатов изменится? Как долго дискурс и политика истеблишмента будут оторваны от общественного мнения? Конечно, так было всегда, за исключением кратких моментов. Видите ли вы признаки каких-то фундаментальных изменений?



- Нет никаких сомнений, что в обществе США происходят большие перемены. Что именно это означает - сказать сложно. Позвольте мне отметить несколько моментов. Прежде всего, если бы мы говорили об этих проблемах 10 лет назад, то мы бы жили в мире, где вряд ли кто-нибудь назвал Израиль государством апартеида. Тогда идея о том, что Израиль будет обвинен в геноциде палестинцев, была немыслимой. 10 лет назад этого просто не было в картине мира. Сейчас мы живем в мире, где 50% сторонников Джо Байдена считают, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа. Только подумайте об этом! Это удивительно! А что касается апартеида, то правозащитные организации Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch)*, Амнести Интернэшнл (Amnesty International)*, Бецелем (B'Tselem) написали длинные отчеты, в которых подробно объясняют, почему Израиль является государством апартеида.



В целом обстановка сейчас не улучшается. Я даже думаю, что через 10 лет ситуация в Большом Израиле, который включает сектор Газа и Западный берег реки Иордан, будет хуже, чем сегодня. Израиль по-прежнему будет оставаться государством апартеида. А чтобы управлять государством апартеида в наши дни, израильтяне должны лишить палестинцев человеческих прав, продолжать проводить политику дегуманизации. Это будет очевидно для всех. Палестинцы будут продолжать сопротивление. Люди будут продолжать говорить: "Почему это происходит? Почему мы не предпринимаем мер, чтобы остановить это?" и так далее. Более того, вы увидите продолжающееся ослабление поддержки Израиля среди молодых евреев и, конечно же, среди молодых демократов и молодежи в Соединенных Штатах.



В эпоху интернета просто невозможно скрыть такие вещи. Когда я был молод, не было интернета, и мое мнение об Израиле во многом основывалось на книге Леона Юриса "Исход", в которой палестинцы изображались как плохие парни, а израильтяне - как хорошие. Тот мир остался в прошлом. Сейчас мы живем в совершенно другом мире. Поэтому нет никаких сомнений, что лобби будет все труднее продолжать ту же политику в американском обществе. Основной вопрос сегодня: как долго сможет лобби оказывать влияние на политиков как на Капитолийском холме, так и в Белом доме? Сможет ли лобби преодолеть противостояние со стороны общественного мнения? Лично я верю, что все должно измениться, американская политика должна измениться. Но с прагматичной точки зрения я вижу, что в обозримом будущем ожидать значительных изменений сложно.



Фото: Американо-израильский комитет по общественным связям



* НКО-иноагент



7 апр. 24 Источник - завтра

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