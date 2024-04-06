В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться

10:09 08.04.2024

В Киргизии неправительственные организации, финансируемые из-за границы, должны пройти перерегистрацию как иностранные представители, заявил агентству ""Кабар" президент страны Садыр Жапаров.



"Одной из главных целей принятия закона об НКО была перерегистрация неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, и придание им статуса иностранного представителя", - сказал он.



По его словам, неправительственные организации, работающие в стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались и никому не отчитывались, а вместо общественно полезной деятельности тратили средства на личные нужды.



"По данным Минюста, в стране зарегистрировано около 25 тысяч неправительственных организаций, из них около 2 тысяч работают за счет средств иностранных доноров и их участия. Они пройдут перерегистрацию. Для иностранных представителей будет отдельный реестр. Они продолжат работать так, как работали до сегодняшнего дня. Я гарантирую, что никаких преследований не будет", - заявил Жапаров.



Он добавил, что отдельные представители НПО искажают информацию, утверждая, что они все были зарегистрированы ранее и предоставляли всю отчетность государству.



"Государство должно знать, на какие конкретные цели расходуются полученные извне средства. Мои слова в соцсети были сказаны именно в этом контексте. Это прекрасно поняли все неправительственные организации, а потом с улыбкой говорят: "Мы зарегистрированы". Скажите, кто зарегистрирован как "иностранный представитель"? Ни один из них не был зарегистрирован таким образом. Вот что я имел ввиду. Закон принят. Необходимо работать по новым правилам", - сказал Жапаров.



2 апреля президент подписал принятый в марте парламентом страны закон о некоммерческих организациях. Документ был несколько раз пересмотрен и доработан. В итоге из него исключена норма об уголовной ответственности за создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Этому решению предшествовала переписка Жапарова и госсекретаря США Энтони Блинкена.



Блинкен выражал обеспокоенность по поводу рассматриваемого парламентом республики законопроекта. По его словам, "в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Киргизии к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование", через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке правительства США и международных партнеров.



Жапаров ему ответил, что цель законопроекта - внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных организаций, действующих в Киргизии, и призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики.



"Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полостью соответствуют как Конституции, так и нашим международным обязательствам", - отметил Жапаров.