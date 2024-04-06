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Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:20 08.04.2024

В Ташкенте внедрят единый механизм деятельности махаллей. Их инфраструктуру и облик хотят привести к единому стандарту и создать прозрачную систему мониторинга. "Фактическое управление махаллей будет вверено в руки граждан, а на должностных лиц возлагается обеспечить комфорт и безопасность".

Хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, утвержденный в должности на прошлой неделе, внедряет единый механизм деятельности махаллей, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В частности, планируется привести инфраструктуру и облик махаллей к единому стандарту и создать прозрачную систему мониторинга для информирования жителей о планах и изменениях.

"Таким образом, фактическое управление махаллей будет вверено в руки граждан, а на должностных лиц возлагается обеспечить комфорт и безопасность жителей нашего города в соответствии с поручениями главы нашего государства", - говорится в сообщении.

На минувшей неделе рабочая группа под руководством хокима посетила махалли "Олтинтопган" Бектемирского района, "Янги Куйлик" Мирабадского района, "Жарбоши" и "Богбон" Яшнабадского района и "Алишерабад" Мирзо-Улугбекского района", где изучила ситуацию в этих махаллях "с критической точки зрения".

махалли, ташкент

Была отмечена необходимость создания в каждой махалле "точки продаж продуктов питания и молочных изделий, ровных и безопасных дорог, детских игровых площадок, мест для досуга представителей старшего поколения и молодежи, велосипедных и беговых дорожек, а также системной профилактики правонарушений и преступлений".

Говорилось об организации "последовательной помощи населению, нуждающемуся в социальной защите, обеспечении занятости безработных, и в этом плане банкам отведена большая роль в развитии предпринимательства среди населения". Кроме того, дана задача взять на контроль численность жителей, проживающих в махаллях, и их регистрацию, отмечается в сообщении.

Планируется внедрить систему KPI (показатели эффективности деятельности) для привлечения таких работников, как старший по улице, дому, подъезду, а также мотивировать сотрудников, которые организуют свою работу наиболее эффективно.

Обсуждалось устранение незаконных построек в махаллях, превращение их в полезные и эффективные места для жителей, а также дополнительного повышения уровня безопасности на территориях за счет установки камер наблюдения.

Источник - gazeta.uz
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