Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО

12:20 08.04.2024

Осужденная за миллионную взятку экс-министр Новосельская хочет служить в ВС РФ



Антон Демидов



Осужденная за взяточничество экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская подала заявление на поступление на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслана Хасавова.



По его словам, на днях члены ОНК с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе пообщались с Новосельской. Она рассказала им об этом заявлении. Бывшая чиновница также сообщила правозащитникам, что подала заявление еще три месяца назад. Экс-министр выразила надежду, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время, сообщил Хасавов.



