|Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:27 08.04.2024
ГКНБ передал задержанных членов ОПГ властям Азербайджана
"Сводка" (АКИpress) – ГКНБ Кыргызстана по запросам официальных властей Азербайджана передал представителям МВД этой страны ранее задержанных членов транснациональной ОПГ, сообщает пресс-служба комитета.
22 марта ГКНБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.261 ч.2 Уголовного кодекса КР, на пересечении улиц Киевской и Абдрахманова в Бишкеке были задержаны пятеро граждан Азербайджана, являющихся членами транснациональной ОПГ и причастные к ряду противозаконных действий, связанных с незаконной деятельностью ОПГ.
ГКНБ установил, что эти граждане прибыли на территорию Кыргызстана 20 марта через КПП "Ак-Жол" (граница с Казахстаном). В частности, А.В.С. (1971 года рождения), Б.С.О. (1984 г.р.), А.М.О. (1982 г.р.), Б.Н.О. (1992 г.р.), М.З.О. (1992 г.р.) прибыли для распространения и укрепления своего криминального влияния, в том числе преступной идеологии, а также совершения особо тяжкого преступления заказного убийства, отмечает ГКНБ.
"В ходе следствия установлено, что указанные лица действительно имеют отношение к преступным группировкам. В связи с тем, что данные лица представляют опасность для граждан Кыргызской Республики, согласно ранее установленной договоренности с правоохранительными органами Азербайджана по их запросу 7 апреля на территории международного аэропорта "Манас" последние были переданы официальным представителям МВД Азербайджана", - сообщает ГКНБ.