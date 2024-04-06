 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.04.2024
13:11  Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК
12:56  Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:54  Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:52  Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО

11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"
09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
09:42  Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
09:41  Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?
08:46  В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
07:39  Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев
06:36  Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
02:43  Геостратегический взгляд на будущее Индокитая / Буддийского проекта, - Андрей Школьников
01:29  Ильтер Туран: Многообразие без полюсов. Международная система утратила герметичность
01:25  Природные катастрофы будут преследовать Таджикистан десятилетиями, - Андрей Захватов
00:59  Китай и американская экономика
00:57  Борьба за "Мир". Почему постсоветские элиты игнорируют интересы России, - В.Васильев
00:44  "Айыл Банк" ставит палки в колеса развитию бизнеса в Кыргызстане?
00:38  Загадки и монстры памирских озер
00:23  Китай может пожертвовать Россией ради хороших отношений с США, - Владимир Скосырев
00:21  И не фарси... Ашхабад пригласил Душанбе в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова
Воскресенье, 07.04.2024
22:41  Княжество Силэнд выпустило жетоно-монеты в поддержку России (фото)
21:10  В Москве "голая вечеринка"-2. Участники те же, носок - там же
21:00  РосАрмия ворвалась на улицы Часов Яра. Идут жестокие бои
12:34  У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь
12:30  Красные дни Европы. Истории пяти недолговечных советских республик
12:27  Как американские трансгендеры стали бизнес-идеей
12:22  Эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
12:00  Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
10:00  Рахмон нарывается на грубость. Патрушева назвали лжецом и послали... в пень
09:56  Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?
08:21  Китайские контейнеры успрямились в ЕС. Транзит через Россию приближается к докризисным уровням
08:17  Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединения с Румынией, - Дм.Кайнаржи
08:11  Новая кибергруппировка обрушила вал атак на госорганизации в РФ и странах СНГ, - А.Немкин
07:36  BlackRock, выйди вон! В США республиканцы изгоняют поддерживающие демократов финансовые фонды и банки из своих штатов
07:23  Активизация американо-китайских экономических контактов в условиях новой версии "китайской угрозы" , - В.Пироженко
07:13  На президентских выборах в Словакии победил скрытый русофил Пеллегрини
00:55  "Javan": Из-за упорства Запада в непризнании сильной России загорится весь мир
00:45  Чисто китайское убийство. Невероятные подробности убийства миллиардера и продюсера "Задачи трех тел" Линь Ци
00:34  "С пониженной социальной ответственностью". В России хотят запретить Барби
00:20  В Америке началась массовая эпидемия коров, зараженных птичьим гриппом, разработанным в лабораториях Пентагона
00:19  Макрон в поход собрался… Французы вспоминают слово maraudeur, - В.Бурт
00:04  В Казахстане разблокируют госрезервы для помощи пострадавшим от паводков
Суббота, 06.04.2024
23:48  Под Жезказганом удачно сел космический аппарат с первой белорусской космонавткой
20:40  МИД Таджикистана опроверг слова Патрушева о вербовке наемников в посольстве Украины
20:33  Иран приблизился к той "красной линии", когда он готов ударить по Израилю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:52 08.04.2024

С чем это связано и как ситуация влияет на отечественный бизнес

Мария Колобова
Милана Гаджиева

Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель, выяснили "Известия". Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят, уверены эксперты. Кроме того, есть и другие варианты для отправки средств за границу.

Как долго теперь идет платеж в Казахстан

Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками. Проблемы серьезные, транзакции "висят" неделями, рассказал "Известиям" вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. По его словам, некоторые местные кредитные организации вообще отказываются работать с РФ - например, Halyk Bank.

Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому они не хотят зачислять платежи из России, объяснил Николай Дунаев. Долларовые операции "висят" давно, однако проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.

Проблемы с платежами из России в Казахстан действительно существуют, подтвердил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" ("НПС") Александр Линников. По его словам, сложности начались еще в январе этого года - именно тогда сроки проведения операций существенно увеличились.

Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель, подчеркнул Александр Линников. Он добавил: в частности, это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных "санкционных" рисков и угроз.

Особенно это касается местных кредитных организаций, у которых на расчетно-кассовом обслуживании есть клиенты из недружественных по отношению к России стран, добавил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. После введения рестрикций многие российские компании стали открывать счета и представительства в Казахстане, чтобы проводить платежи в другие страны.

Однако местные банки сейчас опасаются принимать средства из РФ из-за риска вторичных санкций. Они занимают двоякую позицию: с одной стороны, не хотят попасть под ограничения, а с другой - пытаются не разрушить отношения с российскими контрагентами, подытожил эксперт.

Ситуация ухудшилась примерно с конца февраля, отметил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Сейчас задерживаются платежи и в Казахстан, и в Киргизию. Сроки зачисления денег достигают двух недель, одна из причин тому - санкции.

Проверки ужесточились и на нашей стороне - ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино, рассказал эксперт. Он пояснил: раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры. Однако онлайн-казино в России запрещены, поэтому с этим рынком сейчас борются активнее.

"Известия" обратились с вопросом к российским банкам, а также к ЦБ РФ, Казахстана и Киргизии о том, отмечают ли они задержки в транзакциях.

Как ухудшилась ситуация с международными расчетами

Казахстан не откажется полностью от работы с Россией, уверен генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. В то же время ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций действительно заметно. И в дальнейшем, вероятно, оно продолжится.

С платежами в другие страны СНГ ситуация лучше, отметил вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. Например, с Киргизией, однако и транзакции из РФ туда идут в меньшем объеме.

Проблема с платежами в другие страны обострилась в конце декабря прошлого года. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился. Тогда, например, банки Китая стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.

С января в несколько китайских банков перестали проходить и платежи в юанях. Среди них - Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), писали ранее "Известия".

В Турции с декабря почти полностью прекратили принимать деньги из российских кредитных организаций. Только в феврале местные банки возобновили расчеты с РФ, но по лимитированному перечню товаров. На фоне риска вторичных мер в ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.

Ранее сложности с платежами в Казахстан уже возникали. Летом прошлого года некоторые банки отказывались проводить операции в рублях, однако проблема была совсем не массовая, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Официально местные кредитные организации никак не комментировали эту ситуацию.

Однако причина лежит на поверхности. Дело в том, что США - крупный инвестор в этой стране, их вложения превышают российские, отметил эксперт.

Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из РФ в национальных валютах, добавил Алексей Тараповский. По его словам, транзакции полностью не прекратятся.

Альтернативные способы для проведения платежей есть - например, через счета в Киргизии или Узбекистане, отметил эксперт. Можно открыть и валютный счет в российском банке, но время транзакций будет увеличено. Используют еще криптовалюту, но этот метод не столь распространен.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712569920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с Омирбеком Байгелди
- Мажилис рассмотрит поправки относительно дорожного движения
- Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и поручил ускорить эвакуацию жителей села в зоне риска
- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ
- О региональной политике
- Пункты эвакуации населения, запасы продуктов питания, медикаментов
- В Жамбылской области приступили к посеву сахарной свеклы
- Штаб по паводкам: Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области
- Вступил в силу Закон "Об общественном контроле"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  