Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель

12:52 08.04.2024

С чем это связано и как ситуация влияет на отечественный бизнес



Мария Колобова

Милана Гаджиева



Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель, выяснили "Известия". Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят, уверены эксперты. Кроме того, есть и другие варианты для отправки средств за границу.



Как долго теперь идет платеж в Казахстан



Платежи из России в Казахстан стали проходить с задержками. Проблемы серьезные, транзакции "висят" неделями, рассказал "Известиям" вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. По его словам, некоторые местные кредитные организации вообще отказываются работать с РФ - например, Halyk Bank.



Это связано с тем, что банки Казахстана пытаются максимально защитить себя от возможного введения вторичных санкций. Поэтому они не хотят зачислять платежи из России, объяснил Николай Дунаев. Долларовые операции "висят" давно, однако проблемы начались и с транзакциями в национальных валютах.



Проблемы с платежами из России в Казахстан действительно существуют, подтвердил председатель правления Ассоциации участников рынка платежных услуг "Национальный платежный совет" ("НПС") Александр Линников. По его словам, сложности начались еще в январе этого года - именно тогда сроки проведения операций существенно увеличились.



Раньше платежи проходили относительно быстро, а сейчас их обработка достигает двух-трех недель, подчеркнул Александр Линников. Он добавил: в частности, это связано с тем, что теперь иностранные банки проводят углубленные комплаенс-проверки клиентских операций для выявления возможных собственных "санкционных" рисков и угроз.



Особенно это касается местных кредитных организаций, у которых на расчетно-кассовом обслуживании есть клиенты из недружественных по отношению к России стран, добавил начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев. После введения рестрикций многие российские компании стали открывать счета и представительства в Казахстане, чтобы проводить платежи в другие страны.



Однако местные банки сейчас опасаются принимать средства из РФ из-за риска вторичных санкций. Они занимают двоякую позицию: с одной стороны, не хотят попасть под ограничения, а с другой - пытаются не разрушить отношения с российскими контрагентами, подытожил эксперт.



Ситуация ухудшилась примерно с конца февраля, отметил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Сейчас задерживаются платежи и в Казахстан, и в Киргизию. Сроки зачисления денег достигают двух недель, одна из причин тому - санкции.



Проверки ужесточились и на нашей стороне - ЦБ стал больше следить за нелегальными операциями в пользу онлайн-казино, рассказал эксперт. Он пояснил: раньше такие схемы часто шли через банки стран СНГ и затем в офшоры. Однако онлайн-казино в России запрещены, поэтому с этим рынком сейчас борются активнее.



"Известия" обратились с вопросом к российским банкам, а также к ЦБ РФ, Казахстана и Киргизии о том, отмечают ли они задержки в транзакциях.



Как ухудшилась ситуация с международными расчетами



Казахстан не откажется полностью от работы с Россией, уверен генеральный директор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. В то же время ужесточение контроля из-за риска вторичных санкций действительно заметно. И в дальнейшем, вероятно, оно продолжится.



С платежами в другие страны СНГ ситуация лучше, отметил вице-президент "Опоры России" Николай Дунаев. Например, с Киргизией, однако и транзакции из РФ туда идут в меньшем объеме.



Проблема с платежами в другие страны обострилась в конце декабря прошлого года. Это связано со вступлением в силу 12-го пакета санкций против РФ. После этого контроль со стороны американских властей усилился. Тогда, например, банки Китая стали отказываться принимать платежи в долларах из России, потому что такие операции легко отслеживаются в США.



С января в несколько китайских банков перестали проходить и платежи в юанях. Среди них - Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), писали ранее "Известия".



В Турции с декабря почти полностью прекратили принимать деньги из российских кредитных организаций. Только в феврале местные банки возобновили расчеты с РФ, но по лимитированному перечню товаров. На фоне риска вторичных мер в ОАЭ тоже стали ограничивать расчеты с Россией.



Ранее сложности с платежами в Казахстан уже возникали. Летом прошлого года некоторые банки отказывались проводить операции в рублях, однако проблема была совсем не массовая, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Официально местные кредитные организации никак не комментировали эту ситуацию.



Однако причина лежит на поверхности. Дело в том, что США - крупный инвестор в этой стране, их вложения превышают российские, отметил эксперт.



Сейчас, несмотря на задержки, Казахстан принимает платежи из РФ в национальных валютах, добавил Алексей Тараповский. По его словам, транзакции полностью не прекратятся.



Альтернативные способы для проведения платежей есть - например, через счета в Киргизии или Узбекистане, отметил эксперт. Можно открыть и валютный счет в российском банке, но время транзакций будет увеличено. Используют еще криптовалюту, но этот метод не столь распространен.