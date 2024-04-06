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Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:54 08.04.2024

Котировки золота и нефти летят вверх, а американских акций - вниз

Дмитрий Мигунов

Мировые финансовые рынки сильно "потрясло" на этой неделе. Одновременно взлетела нефть до $91 за баррель (максимум за полгода), золото - до $2300 за унцию (исторический максимум), резко снизились котировки фондовых рынков по всему миру, выросли доходности американских государственных облигаций и заметно поднялся "индекс страха", показывающий волатильность акций и иных активов на рынке. Одновременно такое происходит очень редко. Хотя у каждого из этих скачков и обвалов есть свои причины, их объединяет то, что они произошли на фоне нового роста геополитической напряженности. Таким образом, рынки впервые за долгое время перестали игнорировать сложную международную обстановку. Подробности - в материале "Известий".

Нефть: боевые операции в регионе добычи

Цены на нефть росли две недели подряд. В пятницу, 5 апреля, североморская марка Brent подскочила до отметки $91 за баррель. С 27 марта цены поднялись сразу на $5. Заметим, что на цены не повлиял даже отказ американского правительства пополнить свой стратегический резерв, из которого в предыдущие пару лет достали около 40% его объема, опустив его до минимума с 1983 года, равно как и ожидания того, что базовая ставка в Америке останется на прежнем уровне еще довольно долго, что в норме должно было бы негативно подействовать на сырье. Но нефть преодолевает сопротивление даже таких сдерживающих эффектов.

Одним из факторов, положительно влияющих на цены, является устойчивый спрос. К примеру, в США стабильно падают промышленные запасы как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Но куда большую роль играет конъюнктура, в первую очередь политическая. Операция против хуситов к удивлению многих аналитиков практически никак на рынок нефти не подействовала, хотя с торговлей в Красном море стало заметно хуже.

А вот обострение отношений между Ираном и Израилем, происходящее после удара израильской армии по иранскому посольству в Дамаске, впечатлило рынки куда сильнее. Трейдеры ожидают более масштабных боевых действий в ключевом нефтяном регионе планеты. Сопутствующие события вроде прекращения дипломатической координации ОАЭ и Израиля также подлили масла в огонь. В качестве одной из причин возможного подорожания называли также реакцию трейдеров на украинские удары беспилотников по российским НПЗ, но эти повреждения на российском экспорте не скажутся никак. Куда важнее то, что в русле политики ОПЕК+ Россия сама сокращает объемы добычи, - этот процесс "плановый".

Золото: инвестиция последней надежды

Драгоценный металл демонстрирует очень солидный рост с начала года. Но на этой неделе он ускорился, достигнув в ходе сессии 5 апреля отметки $2329 за тройскую унцию. Это на 5% больше, чем неделю назад. С конца прошлого года золото подорожало почти на 15%. Этот рост частично был объясним повышенным спросом со стороны центральных банков, которые только за первые два месяца выкупили на рынке 64 тонны.

В то же время бурный рост последней недели трудно объяснить чем-то, кроме беспокойства инвесторов по поводу ситуации в мире. Золото во все времена было страхующим активом, и нынешняя его скупка может быть еще одним примером такого использования драгметалла как "инвестиции последней надежды". Стоит также отметить, что с учетом инфляции и падения покупательной способности доллара за последние три года подорожание золота не столь впечатляет и выглядит скорее как компенсация.

Фондовый рынок: временно покинуть

В золото инвесторы стали уходить из "бумажных" активов, в первую очередь с рынка акций. Так, 4 апреля американский S&P 500 упал более чем на 1,2% - самое сильное снижение за два месяца. Здесь сложились все факторы: во-первых, Нил Кашкари, председатель Федерального банка Миннеаполиса (одного из банков, составляющих ФРС), предупредил о том, что базовая ставка не будет снижаться как минимум до конца полугодия. Кроме того, инвесторы решили, что рынок и так "перекуплен" (ралли в последние месяцы было весьма серьезным). Вдобавок общая нервозная обстановка в мире подтолкнула тех, кто решил избавиться от акций. Схожие распродажи прошли и на других рынках мира.

Необычным в данной ситуации было то, что доходности по американским облигациям тоже пошли вверх. Как правило, доходность снижается, когда фондовые индексы падают, и наоборот. Сейчас же инвесторы отказались уходить в американский государственный долг, что уронило спрос на него соответственно. 5 апреля 10-летние бумаги США давали доходность в 4,39% против 4,2% неделей ранее и 3,9% в начале февраля. Это далеко от рекордных за несколько десятилетий значений октября 2023 года (без малого 5%), но такая вспышка все равно беспокоит инвесторов.

Наконец, параллельно с доходностями бондов вверх пошел и "индекс страха" VIX, свидетельствующей о волатильности на рынке. 4 апреля он подскочил сразу на 14%. На данный момент он находится в самой высшей точке с октября прошлого года, хотя раньше намечалась тенденция по его постепенному снижению. И здесь также одновременно сыграли сразу несколько факторов, но ключевым из них стала все же геополитика.

Реакция в мире и деглобализация в РФ

В прошлые месяцы и годы влияние геополитических факторов на рынки было умеренным. В феврале-марте 2022 года в связи с началом СВО потрясения были довольно существенными, но ситуация быстро сошла на нет. Это дало повод говорить о том, что финансовые рынки защищены от подобного рода влияния со стороны большой международной политики, чего не было в прошлом. Однако события прошлой недели, когда синхронно быстро изменились самые разные индикаторы, причем не в тех направлениях, куда они двигаются при строго финансово-экономических неурядицах, заставляют говорить, что такая оценка преждевременна. Если ситуация в мире продолжит ухудшаться, то и масштаб потрясений неизбежно будет расти: уйти от влияния геополитической борьбы и военной угрозы у инвесторов уже не получится. Таков тренд нынешнего времени.

Отдельно отметим, что российский рынок мало реагировал на зарубежные события всю последнюю неделю: российских инвесторов интересовали в основном инфляция и ожидания действий Банка России по ставке в будущем. Это дает значительный контраст с картиной еще 10-летней давности, когда мировая конъюнктура влияла на отечественный рынок куда сильнее почти любых внутренних событий. Именно так выглядит процесс деглобализации и отвязывания финансовых систем друг от друга.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712570040


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