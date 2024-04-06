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Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:56 08.04.2024

Солнечное затмение во время ретроградного Меркурия повлияет на каждого

Елизавета Гриценко

8 апреля жители Земли станут свидетелями первого в 2024 году затмения Солнца. Оно пройдет в мощном зодиакальном знаке Овен и принесет перемены во все сферы жизни. Солнечное затмение ознаменует конец сложного периода ретроградного Меркурия и может стать предвестником Судного дня, наступление которого ожидается в скором времени. О том, когда и где можно будет увидеть редкое апрельское солнечное затмение, а также о его влиянии на животных и людей - в материале "Известий".



Солнечное затмение представляет собой астрономическое явление, во время которого свет звезды не попадает на Землю, поскольку Луна закрывает Солнце. В зависимости от расположения спутника и местоположения человека, откуда он наблюдает явление, затмение может выглядеть по-разному. Стоит также обратить внимание на то, что это астрономическое явление всегда совпадает с новолунием: именно в это время Луна оказывается на прямой линии между Солнцем и Землей.

При этом солнечные затмения бывают разными, всего выделяют четыре вида:

- частное (самое распространенное. Солнце, Луна и Земля не образуют ровную прямую линию, поэтому естественный спутник нашей планеты отбрасывает только полутень - пенумбру);

- полное (Луна полностью закрывает Солнце, и видимый размер спутника превышает размер звезды);

- кольцеобразное (происходит, когда Луна находится в апогее - наибольшем расстоянии от нашей планеты; во время такого типа солнечного затмения можно видеть "огненное кольцо");

- гибридное (жители одного региона планеты могут наблюдать кольцеобразное затмение, а другого - полное).

Ежегодно с Земли можно наблюдать от двух до пяти солнечных затмений ежегодно. Распространено ошибочное мнение, что полное солнечное затмение - явление редкое, однако в реальности полные затмения происходят раз в 18 месяцев, а кольцеобразные - каждые год-два. Самыми редкими являются гибридные, они случаются всего несколько раз в столетие.

В 2024 году затмение Солнца можно будет наблюдать дважды: полное произойдет 8 апреля, а кольцеобразное - 2 октября. Ближайшее и первое затмение этого года смогут наблюдать жители США, Канады и Мексики. Начнется оно в 19:39 мск и завершится в 22:55 мск. Максимальная фаза, когда свет звезды практически полностью будет закрыт, придется на 21:17 мск. Продолжительность составит четыре минуты 28 секунд. Частное же затмение будет видно в странах Южной Америки при условии хорошей погоды.

Жители России, в том числе Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не смогут наблюдать уникальное астрономическое явление. Однако его можно будет увидеть в онлайн-трансляции на YouTube, которую организует NASA, выводя на видео кадры с нескольких телескопов, установленных не территории ряда стран. Найти прямую трансляцию солнечного затмения можно по названию 2024 Total Solar Eclipse: Through the Eyes of NASA (Telescope Feed).

8 апреля 2024-го Судный день: будет или нет конец света

В большинстве религий и верований существует понятие Судного дня, или же последнего дня существования мира. Люди верят, что Бог проведет последний суд для выявления праведников и грешников, и считается, что именно в этот день наступит конец света. На протяжении многих лет предпринимаются попытки определить, когда все-таки он придет, поэтому человечество часто сталкивается с предсказаниями о датах этого события.

Одной из самых популярных в последние годы была дата 21 декабря 2012 года. Она основывалась на календаре индейцев майя, у который именно в этот день заканчивался пятый бактун - период, продолжающийся 5 тыс. 125 лет. Другая знаменательная дата, когда мог случиться Судный день, выпадала на 2000-й год - тогда наступало новое тысячелетие. Аналогичное предсказание, согласно архивам, делали и на 1000 год.

Будущие предсказания о Судном дне также касаются 2026, 2036, 2300, 2400 годов и так далее. С этими датами связано много предположений: столкновение астероида с Землей, глобальное потепление, невозможность человечества прокормить себя из-за слишком большой популяции и другие.

День солнечного затмения 8 апреля - не исключение. Считается, что этот день может быть предвестником апокалипсиса. Однако вероятность исполнения такого мрачного пророчества крайне мала.

Солнечное затмение в апреле: влияние на человека, что нельзя делать

Затмения Солнца могут воздействовать на психику человека. У чувствительных людей обостряются тревожные состояния. Люди чаще волнуются, у них может наблюдаться повышенное давление. Однако на физическое здоровье затмение не оказывает никаких воздействий из-за своей быстротечности. Связано это с тем, что изменения в организме носят длительный характер.

Многие также считают, что все-таки на психологическое состояние затмение влияет в рамках когнитивного искажения - убеждений, сформированных в результате предрассудков или стереотипов, которые искажают восприятие реальности. То есть человек верит во влияние солнечных затмений на психику и в результате чувствует тревожность и подавленность.

Вместе с этим солнечные затмения действительно влияют на животных, поскольку нарушают их привычные ритмы. Так, ведущие дневной образ жизни животные из-за внезапно наступившей ночи могут лечь спать или улететь в гнезда. А те, что обычно спят днем, наоборот, просыпаются: лягушки начинают квакать, а сверчки стрекотать.

Астрологи также обращают внимание, что новолуние 8 апреля будет в разы сильнее, поскольку совпадает не только с затмением, но и с периодом ретроградного Меркурия.

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года пройдет под знаком Овна и принесет много нового в жизни людей. При этом на знаки зодиака затмение может оказывать разное влияние.

Овнам не стоит совершать путешествия или переезды, рекомендуется избегать конфликтов и заняться своим здоровьем, например, йогой. При этом представителей знака может настигнуть огромное желание к переменам.

Тельцам стоит особенно внимательно подходить к вопросам, связанным с деньгами: новым проектам, смене работы и т. д. Вместе с этим стоит поработать над своими страхами.

Не стоит в это время менять работу или должность и Близнецам.

Раков, наоборот, ждет что-то новое в карьере. Это могут быть как повышение, так и раскрытие потенциала в новой сфере.

Львов могут ожидать путешествия или долгожданный отдых. Некоторые могут задуматься о переезде, однако такой вопрос лучше перенести на 9 апреля.

Представители знака Девы могут получить травмы, которые подскажут, что человек движется в неправильном направлении.

Присмотреться к своим отношениям стоит Весам. Если есть недосказанности, ссоры из-за них могут усугубиться.

Скорпионам стоит обратить внимание на то, что им говорит их собственное тело. Если что-то болит, 8 апреля состояние может ухудшиться.

Благоприятное время будет для представителей знака Стрелец. Может появиться желание завести ребенка, порадовать себя или заняться чем-то новым.

В случае натянутых отношений с родственниками Козерогам стоит разрешить эту проблему. Некоторые представители знака могут также задумываться о смене обстановки и переезде.

Водолеев ждет спокойное время, но возможны изменения в общении с родственниками или близкими.

Рыбам этот день поможет осознать, что их держит на месте в финансовом плане. Затмение подтолкнет к самоанализу, оценке рабочих подходов и возможной смене должности.

Не стоит забывать и про ретроградный Меркурий, который начался 1 апреля и продолжится практически до конца месяца. Многие считают, что в это время все валится из рук, и винят в своих бедах именно "шалости" небесного тела.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712570160


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