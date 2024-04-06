Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го

12:56 08.04.2024

Солнечное затмение во время ретроградного Меркурия повлияет на каждого



Елизавета Гриценко



8 апреля жители Земли станут свидетелями первого в 2024 году затмения Солнца. Оно пройдет в мощном зодиакальном знаке Овен и принесет перемены во все сферы жизни. Солнечное затмение ознаменует конец сложного периода ретроградного Меркурия и может стать предвестником Судного дня, наступление которого ожидается в скором времени. О том, когда и где можно будет увидеть редкое апрельское солнечное затмение, а также о его влиянии на животных и людей - в материале "Известий".



