Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК

13:11 08.04.2024

Депутат Андрей Луговой нанес чувствительный удар по позициям англосаксов в Казахстане



Фильм депутата российской Госдумы Андрея Лугового "Казахстанский излом" из серии "Личный враг короля" вызвал в Казахстане немалый ажиотаж и весьма неоднозначную реакцию в обществе. Одни увидели в нем подтверждение того, о чем давно догадывались. Другим он открыл глаза, заставив задуматься о многом. Третьи сочли его "кремлевской пропагандой".



Личный враг короля. Казахстанский излом. Часть 1





Вы "фсе врети"



Несложно догадаться, что к третьим относятся те, чьи мозги были давно и основательно обработаны западными кукловодами. В чьем понимании США и Британия - это незыблемые светочи сплошной демократии, безграничной свободы, безмерного человеколюбия и неизбежного процветания, которые просто не могут быть плохими.



В казахстанском сегменте социальных сетей по поводу фильма начались горячие дискуссии между теми, кто мыслит разумно, и теми, на чьих глазах прочно сидят надетые англосаксами "розовые очки". Словесные баталии зачастую переходили в грязные оскорбления и угрозы, что свидетельствовало об уровне напряжения. И на стороне "розовых очков" в спор вмешалась англосаксонская "мягкая сила", давно и основательно окопавшаяся в республике.



Они в Казахстане работают беспрепятственно



Еще осенью 2022 года стало известно, что Агентство по международному развитию (USAID) разворачивает свои мощности в сторону Центральной Азии. Причем основной акцент был перенесен на Казахстан как на республику, непосредственно граничащую с Россией.



Целью была заявлена борьба с недостоверной информацией, распространяемой российскими СМИ. Проще говоря, как они любят говорить, "с российской пропагандой". Однако под данной официальной формулировкой скрыта основная задача - разрыв экономических, политических, стратегических, ментальных и вообще любых отношений центральноазиатских республик с Россией с последующей трансформацией их в полное подобие Украины. На это был выделен бюджет на ближайшие три года в сумме 50 млн долларов.



Первый транш казахстанским грантополучателям из числа СМИ, блогеров и кинематографистов в $ 12 млн был перечислен в июне 2023 года. И медиапространство республики вновь заполнилось мечтами о "Великом Туране", слегка подзабытыми с тех пор, когда произошли события в узбекском Каракалпакстане, произошедшие в июле 2022 года.



Напомним, что тогда мессенджеры в Казахстане запестрели призывами к защите братьев-каракалпаков от узбеков вплоть до противостояния с ними. (Каракалпаки этнически гораздо ближе к казахам, нежели к узбекам). То есть, когда появился шанс раскачать ситуацию в регионе на основе другой темы, западные политтехнологи быстро сориентировались и дали нужную наколку своим местным медиа-вассалам. Однако не получилось.



Спустя месяц после выделения валютного транша в Алма-Ате прошел медиа-шабаш под названием Media CAMP Fest, организованный американскими якобы неправительственными организациями Internews Network, USAID и прочими структурами, финансируемыми напрямую из Госдепа США и агрессивно вправляющими людям мозги в нужное Западу русло.



Мероприятие было предназначено для представителей прозападных СМИ и блогеров, коих, надо признать, в Казахстане значительно больше, чем пророссийских. Кстати, на этом шабаше был затронут вопрос возможности в ближайшей перспективе организации стажировки в США для казахстанских врачей с целью обучения их проведению операций по смене пола.



Тогда же для большей эффективности подрывной работы англосаксов в Казахстане была учреждена организация KazAID, выполняющая по своей сути роль регионального медиатора американских дезинформационных и антинародных проектов, подаваемых в красивой обертке. С тех пор она и занимается распределением средств от USAID в республике. То есть является главным его партнером по организации в Центральной Азии второго антироссийского фронта, а впоследствии и антикитайского.



После этого работа буквально закипела. К процессу подключился депутат казахстанского парламента, националист Максат Толыкпай, подняв вопрос о запрете на территории РК свободного вещания российских СМИ.



"У нас немало соотечественников, которые ведут пропаганду соседней страны. Поэтому в таких регионах, как Петропавловск, периодически возникают межнациональные проблемы. У меня дома тоже подключены российские каналы без моего разрешения. Мои дети, которые его смотрят, могут принять эту пропаганду",

- сказал тогда он.



При этом Толыкпай ни слова не молвил о том, что в Казахстане также свободно вещают американские ABC и CNN, британская BBC, немецкая Deutsche Welle* (иностранное СМИ, признано в РФ иноагентом) и другие.



Затем при всемерной поддержке Министерства информации и культуры республики в прокат вышел фильм "Оян, қазақ" ("Проснись, казах"), наспех снятый на деньги USAID, полученные посредством KazAID.



К раскрутке картины подключились заряженные СМИ и блогеры. Маргинальная часть казахстанского общества с удовольствием проглотила эту нехитрую наживку, поскольку именно недоумки массово клюют на подобный националистический ширпотреб в стиле "во всех бедах казахов виноваты русские". Впрочем, на это и был расчет. И он оправдался.



После фильма началось: "Орыстарды айырамыз!" ("Русских искореним"), "Орыстарды жоямыз!" ("Русских уничтожим") и т. д. В школах среди детей пошла дискриминация по национальному признаку. На улицах казахи стали косо смотреть на русских, воспринимая их уже как врагов. Кое-где в магазинах продавцы-казахи стали просто игнорировать потребителей русской национальности. В общественном транспорте выжившие из ума старухи стали кричать русским в лицо: "Фашисты!"



Тем временем министр информации и культуры Казахстана Аида Балаева, известная своими русофобскими взглядами, не скрывала восторга от данного фильма, заявив об этом на пресс-конференции и добавив, что не ожидала таких больших кассовых сборов от него.



Отметим, что те же самые заряженные блогеры и даже некоторые СМИ активно раскручивали нарратив о том, что теракт в "Крокус сити холле" организовала ФСБ, сотрудники которой якобы находились в зале в синих свитерах и координировали действия террористов.



Личный враг короля. Казахстанский излом. Часть 2





Переполох в Букингемском дворце



Однако вернемся к тому, с чего начали. Как мы уже сказали, фильм Андрея Лугового про то, как англосаксы варварски грабят казахстанские недра, одновременно с этим превращая республику в антироссию, вызвал в интернет-пространстве страны эффект разорвавшейся бомбы. Дабы погасить разрастание ее ударной волны, проплаченные СМИ и блогеры тут же включились в работу под девизом "Россия - враг Казахстана. И все, что она снимает и показывает здесь, является ее пропагандой".



В казахстанской медиасреде бытует мнение, что подобными процессами, помимо министра информации и культуры республики Аиды Балаевой, негласно руководит государственный советник Ерлан Карин, отвечающий за молодежную политику и являющийся частым гостем посольства США в Казахстане.



По следам нашумевшего фильма местные англосаксонские вассалы по команде своих кураторов оперативно организовали соответствующую информационную кампанию, изо всех сил пытаясь представить документальную картину Лугового "продуктом Кремля", пагубно влияющим на "развивающееся экономическое партнерство" между Британией и Казахстаном.



Напомним, что фильм вышел незадолго до того, как Астана предоставила Лондону право разведки и добычи своих редкоземельных металлов, что для англосаксов оказалось весьма некстати. Да и вообще, согласно их стратегии, казахи ни в коем случае не должны знать правду об истинных намерениях Британии по отношению к Казахстану.



Именно с этой целью англосаксы вливают колоссальные деньги в информационную войну в Казахстане, которую Россия в этой республике проигрывает им, что называется, в одни ворота.



Алан Пухаев



*Организация, выполняющая функции иностранного агента