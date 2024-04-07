Новую национальную службу создадут в Казахстане - гидрогеологическую

15:51 08.04.2024

Национальную гидрогеологическую службу создадут в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Министерство водных ресурсов и ирригации опубликовало проект НПА о создании службы "Казгидрогеология". Новое ведомство займется цифровизацией управления подземными водными ресурсами, созданием баз данных и постоянно действующих геоинформационных систем в области гидрогеологии, цифровых и картографических баз данных и систем управления ими с применением данных дистанционного зондирования земли.



Согласно постановлению, Министерство водных ресурсов и ирригации и Министерство финансов

должны утвердить устав Национальной гидрогеологической службы, зарегистрировать организацию в органах юстиции, выбрать лицо для подписания от имени службы документов для госрегистрации, осуществления финансово-хозяйственной деятельности и представления интересов организации перед третьими лицами до создания органов управления.



Проект размещен для публичного обсуждения до 19 апреля 2024 года.