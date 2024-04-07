Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления

17:00 08.04.2024

Шынгыстау Абдиев 36 лет проработал на Актюбинском водохранилище крановщиком



АСТАНА, 8 апр - Sputnik. Пенсионер-крановщик из Актобе помог родному городу справиться с нештатной ситуацией во время угрозы паводка.



