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Стоит ли Таджикистану бояться "ИГИЛ-Хорасан"?
17:04 08.04.2024

Новость о теракте в Москве и последующее задержание подозреваемых в нем граждан нашей республики, повергла таджикскую общественность в шок. В теракте подозревается запрещенный в Таджикистане "ИГИЛ-Хорасан".

Насколько сильна эта группировка, какие у нее цели и могут ли у них быть претензии именно к Таджикистану?

Во всем этом попытаемся разобраться с нашим экспертом в области противодействия насильственному экстремизму Рустамом Азизи.

Что такое "ИГИЛ Хорасан"?

"ИГИЛ-Хорасан", или "ИГИЛ-Вилаят Хорасан", представляет собой местное образование, несмотря на ассоциацию с ИГИЛ. Это, скорее, сводная сестра или падчерица, а не дочь или сестра оригинального ИГИЛ из Ирака и Сирии.

Образование сформировалось из местных экстремистских группировок, аффилированных с "Аль-Каидой" или другими экстремистскими организациями, действовавшими в Афганистане.

Базой стали части "Талибана" Пакистана, "Сети Хаккани" и "Исламского движения Узбекистана". Часть боевиков из этих группировок присягнула на верность ИГИЛ и Абубакру Багдади, и в результате сформировалось движение, известное как Хорасан. Позднее оно официально стало представительством ИГИЛ в Хорасане.

Из-за своего происхождения из местных экстремистских группировок их методы стали продолжением местной экстремистской традиции.

Когда ИГИЛ в Ираке и Сирии подвергся уничтожению, часть его членов, особенно высшего звена, перебралась в Афганистан. По данным Контртеррористического центра ООН, это около 70 человек, плюс-минус с другими индивидуалами может быть до 100, поэтому они хотя и не составляли костяк боевиков, но структурно очень сильно повлияли на переформирование "ИГИЛ-Хорасан".

То есть, туда вошли некоторые методы из ближневосточного ИГИЛ, такие, как создание ячеек, организация терактов и так далее.

Из кого состоит?

Костяк "ИГИЛ-Хорасан" состоит из местных кадров, в основном пакистанских и афганских пуштунов, таджиков, узбеков, уйгуров и др.

Это то, что осталось от различных группировок, не аффилированных с "Талибаном". Они перешли ко второй более значимой силе, то есть к "ИГИЛ-Вилаят Хорасан".

Местные таджики в основном представлены афганскими таджиками, таджикистанские таджики занимают незначительные позиции. А вот некоторые афганские таджики имеют определенный вес и авторитет. Моавиа Панджешери, например, является инструктором в их лагерях подготовки.

В последнее время часто говорят об "ИГИЛ-Хорасане" в связи с таджиками. Это может быть связано с позицией Таджикистана по поводу "Талибана".

Тут "Талибан" и иные акторы хотят сыграть на принципе выбора меньшего из зол, где "Талибан" хоть и плохие, но ИГИЛ еще хуже. Это создает некий пиар-эффект талибам, позволяя им играть на различиях и привлекать поддержку.

Стоит отметить, что ряд терактов, проведенных в Афганистане или Иране, совершались через афганскую территорию, контролируемую талибами. Талибы либо не препятствовали этому, либо даже содействовали.

Теперь "ИГИЛ-Хорасан", или так называемый "ДАИШ Хорасан" сменил свою тактику. Это произошло примерно с 2019 года.

Он больше перешел на работу онлайн, на пропаганду в информационном пространстве, на вербовку новых кадров и, соответственно, на формирование так называемых внутренних ячеек в различных странах - как в странах Центральной Азии, так и в странах, где традиционно присутствуют крупные представительства выходцев из Афганистана и стран ЦА, в странах Европы, Иране, Турции, а также России.

В этих странах есть крупные землячества и представители. В результате формируются скрытые ячейки, которые используются при необходимости. Это, конечно, не костяк, а, скорее, расходный материал, но для них это достаточно эффективная стратегия, чтобы заявлять о себе и быть в тренде в контексте террористических угроз.

Стоит ли Таджикистану и странам ЦА опасаться?

Да, однозначно. Конечно, реально "ИГИЛ-Хорасан", скорее всего, открыто нападать на границы и вести такую масштабную войну, как в Сирии и Иране, не будет: из-за отсутствия, во-первых, ресурсов и, во-вторых, из-за того, что, в отличие от Сирии и Ирака на тот период, все-таки страны Центральной Азии более стабильные. Опять-таки, граница контролируется достаточно эффективно.

Они хоть и хотят умереть и попасть в рай, но все-таки желательно оттянуть этот момент.

Соответственно, они могут использовать тактику так называемых спящих ячеек, которые будут формироваться с использованием Интернета, личных контактов, особенно в миграции, в землячествах и диаспорах.

Такие ячейки нельзя держать долго, потому что есть опасность, что их раскроют, а это рискованно и затратно.

Поэтому такие ячейки создаются очень быстро и используются быстро, без длительного хранения, что позволяет охарактеризовать их как своего рода "террористический фастфуд".

Опасаться их стоит именно в контексте угрозы террористических атак - опыт всего мира показывает, что невозможно на 100% защититься от них. У всех, даже у самых продвинутых спецслужб, случаются просчеты. И поскольку невозможно контролировать каждый метр и каждого человека, угроза террористических атак всегда актуальна.

Можно сказать, что это объективный риск, хотя и не слишком высокий, но допустимый.

А могут ли у них быть претензии именно к Таджикистану?

Да, с самого момента образования ИГИЛ таджикские боевики этой группировки уже выступали с угрозами в адрес Таджикистана.

Сейчас наблюдается приток новых членов из стран ЦА, в основном из Таджикистана и Узбекистана. Соответственно, это наиболее подходящий расходный материал для "применения" в их странах.

Также следует отметить, что частое упоминание граждан Таджикистана в контексте угроз "ИГИЛ-Хорасан" играет на руку "Талибан" и дает им козырь в их заявлениях и критике позиции Таджикистана.

Какая у "ИГИЛ-Хорасан" идеология и цели?

Они являются продолжением местных локальных экстремистских группировок из Афганистана как в северной, так и в восточной части страны, где аккумулированы различные исламистские этнические группы и т. д. Среди них - уйгуры, таджики, узбеки, а также местные пуштуны.

Их общая основная цель – установление режима шариатского правления.

Однако шариатское правление в их понимании отличается от того, что было до талибов. Например, Исламская Республика Афганистан официально, так или иначе, называлась исламской республикой и руководствовалась шариатом, сейчас (талибы) провозгласили себя Исламским Эмиратом и действительно руководствуются шариатом, причем в очень его консервативной и радикальной интерпретации.

Но это не устраивает эти группировки, поскольку они стремятся к построению некого глобального исламистского интернационала под своим руководством, а не хотят быть частью каких-то других систем или довольствоваться утверждением халифата в отдельном регионе.

Их боевые ресурсы были сильно истощены борьбой против талибов, поэтому сопротивление продолжается в менее активной форме, и они устраивают различные теракты, включая атаки с применением смертников.

Это противостояние ИГИЛ и "Талибана" внутри Афганистана. За пределами страны, поскольку они не могут вести такую вооруженную борьбу лицом к лицу с армиями и силовиками стран, используют тактику террористических атак и спящих ячеек.

Кто поддерживает и как финансируется "ИГИЛ-Хорасан"?

Не хотелось бы углубляться в теории заговора, но у них есть ресурсы, связанные в основном с грабежом, похищениями людей, наркотрафиком, сбором фондов.

Сейчас у них появилось новое поколение, которое под различными фейковыми объявлениями, типа сборов пожертвований на строительство мечети или на лечение больных, также занимается фандрайзингом. Это отмечено многими экспертами, и некоторые подобные попытки были пресечены.

Даже у нас в Таджикистане были случаи, когда экстремисты собирали деньги под фейковыми объявлениями, и некоторые наши граждане, по своей наивности, переводили деньги. Этот метод финансирования в основном используется для поддержания стабильности так называемых локальных спячек.

Кого они чаще всего вербуют?

Вербовка сейчас идет в двух направлениях. Во-первых, вербуются так называемые технические кадры - это люди, которые будут полезны для подготовки к терактам, фандрайзингу и вербовке.

Это в основном люди с высшим образованием или высокими профессиональными навыками, такие как айтишники или даже представители гуманитарных профессий, которые могут быть использованы в рекрутинге и вербовке. Эти люди составляют элиту и являются ценными кадрами, которые сохраняются.

Второе направление вербовки - это "расходный материал", который набирается из маргиналов, малообразованных людей или людей, сталкивающихся с экономическими и социальными проблемами. Они составляют костяк расходного материала для спящих ячеек, которые используются в терактах.

... К слову, афганский филиал ИГИЛ начал выпускать новый журнал – "Садои Хуросон" на таджикском языке (его выпустил Фонд "Аль-Азаим", занимающийся медийными проектами "ИГИЛ-Хорасан").

Публикации журнала демонстрируют агрессивные намерения афганского филиала ИГИЛ в отношении Таджикистана, Афганистана, Индии и России.

Начало выпуска нового журнала – еще один очевидный признак активизации пропагандистской работы афганского филиала ИГИЛ, нацеленный на таджикскую аудиторию.

Напомним еще раз, что эта группировка запрещена в Таджикистане.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712585040


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