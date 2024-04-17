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В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских конейВ Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней
17:08 08.04.2024

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился провести международный конкурс красоты ахалтекинских коней в городе Аркадаг 27 апреля этого года. Об этом сообщает TDH.

Конкурс будет проведен по случаю Национального праздника туркменского скакуна. Также к празднику будет приурочено проведение конкурсов среди художников, скульпторов, ковровщиц, ювелиров, фотографов, работников издательства, дизайнеров, телеоператоров по художественному воплощению красоты ахалтекинских коней в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, печатной продукции и т. д.

Национальный день туркменского скакуна с 2011 года масштабно отмечается в последнее воскресенье апреля. Ранее праздник проходил в Ашхабаде. Как правило, он сопровождается серией мероприятий и торжеств. За несколько дней до начала главных событий проводятся конные состязания, собирается заседание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства, проходят научные конференции и выставки.

Ахалтекинцы - одна из древнейших пород лошадей. В Туркменистане эти животные олицетворяют власть и благородство, считаются национальным достоянием. Лошадь этой породы изображена на гербе страны. Во многих городах страны им установлены памятники.

Город Аркадаг был построен по инициативе экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова и открыт в июне 2023 года. Это слово в переводе с туркменского означает "покровитель", так в стране называют бывшего президента. В городе реализована система управления "Умный город", он стал первым в стране объектом подобного рода.

В новом городе созданы Международная академия коневодства имени Аба Аннаева и Научно-производственный центр коневодства, Государственный конный цирк имени Героглы. В городе установлен монумент коню Акхану, внесенному в Книгу рекордов Гиннесса. В состав города Аркадаг входит также поселок для коневодов, носящий имя Аба Аннаева.

Источник - Азия-Плюс
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