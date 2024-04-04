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Что значат результаты местных выборов в Турции для Эрдогана и для России, - Энгин Озер
18:25 08.04.2024

Рост влияния оппозиции может привести к попытке смены президента в 2025 году

Об авторе: Энгин Озер – политолог.
4.04.2024

Итоги местных выборов, состоявшихся в Турции, не смогли предугадать ни местные, ни зарубежные эксперты-политологи. Даже лидеры оппозиции не готовы были к тому, что Республиканская народная партия (РНП) получит 14 постов мэров. В то время как Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом, находящимся у власти 22 года, заняла первое место на выборах мэров 12 городов и победила только в 24 из 85 провинций, РНП лидировала в 35 муниципалитетах. Оппозиционная партия получила 37% от общего числа голосов, а партия Эрдогана стала второй, набрав 35%. Низкий для Турции уровень участия в местных выборах (78,11%) является четким доказательством того, что избиратели ПСР оказались недовольны экономической политикой правительства. Рост количества голосов, отданных за считающуюся "ультраконсервативной" Новую партию благоденствия (НПБ) с 2,8 до 6,2% также можно интерпретировать как реакцию консервативного сегмента населения на действия правительства.

Есть много причин, из-за которых ПСР потеряла сторонников. Наиболее важными из них являются очень высокий уровень инфляции в стране и неадекватность размера пенсий расходам граждан. Также владельцы малого бизнеса и крупные компании недовольны вмешательством властей в экономику и неопределенной финансовой политикой президентской администрации. Большинство тех, кто занимается торговлей, считают, что налицо политический кризис, связанный с вертикальным стилем управления, который сформировался в Анкаре. Еще одна особенность, вызывающая недовольство Эрдоганом, – его попытки давления на тех, кто думает не так, как он. Заявления президента, из которых можно было сделать вывод, что муниципалитеты не получат поддержки от правительства в случае победы там оппозиции, вызвали возмущение и отторжение населения. А тот факт, что власть на самом деле не предприняла никаких действий против операции Израиля в секторе Газа и продолжает торговлю с израильским государством, привел к росту количества голосующих за Новую партию благоденствия.

Республиканская народная партия увеличила свою базу поддержки, поскольку сделала акцент на объединении и выдвижении политиков, пользующихся популярностью среди населения, даже если они не социал-демократического происхождения. Кроме того, РНП исповедует более примирительную идеологию во внешней политике, рекомендуя держаться вдали от напряженности и конфликтов, что также заставило общественность поддержать оппозицию.

Победив на местных выборах, оппозиция с учетом сложных экономических условий в стране в ближайшее время безусловно будет требовать досрочных всеобщих и президентских выборов. Начинается период, когда ПСР, у которой с партнером по коалиции, Партией националистического движения (ПНД), существуют серьезные разногласия по вопросу конституционных изменений, придется принимать трудные решения. ПНД, потерявшая голоса на местных выборах, вероятно, положительно отреагирует на требования о досрочном голосовании. Мэр Стамбула от партии РНП Экрем Имамоглу является возможным кандидатом на пост лидера оппозиции. Имамоглу, придерживающийся консервативных традиций и умеющий устанавливать хорошие отношения с общественностью, долгое время готовился к выдвижению своей кандидатуры в президенты и получил большую поддержку со стороны широких масс избирателей.

В свою очередь, в правящей партии ПСР идет дискуссия о том, кто может представить ее на выборах с учетом заявления Эрдогана о том, что он больше не будет кандидатом в президенты. Фактически Конституция дает Эрдогану право еще раз баллотироваться на пост главы государства в случае проведения досрочных выборов, но он осознает, что рациональнее было бы выдвинуть более молодого и популярного среди населения политика. Политологи сходятся во мнении, что Эрдоган выберет преемником своего зятя Сельчука Байрактара, кандидатуру которого поддерживает общественность. Если эти предположения верны, то с большой вероятностью в Турции в 2025 году пройдут досрочные выборы, на которых будут соревноваться Сельчук Байрактар ​​и Экрем Имамоглу.

Каким бы ни был исход этого противостояния, можно ожидать, что радикальных изменений в турецко-российских отношениях не будет. Оппозиция планировала запустить программу, касающуюся сирийских иммигрантов (по данным официальных властей, их число превышает 5 млн), нацеленную на возвращение беженцев на родину. Однако граждан РФ и Украины, проживающих в Турции, такая мера точно не коснется. Лидер РНП Озгюр Озель четко заявлял о том, что важно сохранять нейтралитет по украинскому вопросу и не поддерживать ни одну из сторон. А это является явным признаком того, что партия не хочет напряженности в отношениях с Россией. Вероятно, если РНП придет к власти, социал-демократы начнут гораздо более предсказуемый, стабильный и менее напряженный период в турецко-российских отношениях.

Источник - НГ
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