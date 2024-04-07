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Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
00:06 09.04.2024

Казахстан опроверг данные о просьбе России создать резерв бензина в 100 тыс. т
В Минэнерго Казахстана опровергли данные Reuters о том, что Москва попросила Астану создать для нее резерв бензина в 100 тыс. т. Летом 2022 года республика ввела запрет на экспорт нефтепродуктов автотранспортом

Советник министра энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов заявил, что ведомство не получало запроса от российской стороны о создании для Москвы резерва бензина для нее в 100 тыс. т. О такой просьбе сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли, причем один из них утверждал, что договоренность об использовании резервов уже согласована.

При этом, по информации собеседников агентства, на 5 апреля собственные запасы бензина марки Аи-92 в Казахстане составляли 307,7 тыс. т, бензина марки Аи-95 - 58 тыс. т, дизельного топлива - 435,3 тыс. т, а запасы авиатоплива - 101 тыс. т.

"Такой запрос от Минэнерго РФ не поступал. Поэтому информация не подтверждается", - сказал Ильясов (цитата по Orda.kz).

В Минэнерго России отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минэнерго Казахстана.

Работу Орского НПЗ приостановили из-за паводка

С 1 марта Россия на полгода запретила экспорт бензина, мера не затронула согласованные объемы поставок в страны Евразийского экономического союза (в него входит и Казахстан), Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Вице-премьер Александр Новак, выступая с таким предложением, объяснял это тем, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

В свою очередь Казахстан ввел запрет на экспорт нефтепродуктов автотранспортом 12 июля 2022 года. С 14 февраля запрет в очередной раз продлили еще на полгода. Кроме того, минувшей осенью Астана попросила Москву увеличить поставки бензина почти втрое (с 40 тыс. до 110 тыс. т) в связи с остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода для капитального ремонта. НПЗ ввели в работу в ноябре 2023 года после месячного ремонта.

Источник - РБК
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