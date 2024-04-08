Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова

00:37 09.04.2024

Европейцы обещают вложить 10 миллиардов евро в развитие Транскаспийского транспортного маршрута

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

08.04.2024



Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев встретились в древнем узбекском городе Хива.

В Ташкенте во второй половине апреля состоится первый формальный саммит "Евросоюз – Центральная Азия", в котором примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и президенты стран региона. ЕС готовится предложить Центральной Азии вывести партнерство на новый уровень и инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В преддверии мероприятия в Хиве состоялась рабочая встреча глав Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева, в ходе которой упор был сделан на обсуждение международной и региональной повестки.

Подготовка к саммиту ЕС–ЦА в Ташкенте началась еще в прошлом году: министры иностранных дел в формате "5+27" в Люксембурге призвали к расширению сотрудничества в энергетической сфере, добыче и переработке критического сырья, необходимого для стран ЕС, и т.п. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил странам региона "превратить глобальные вызовы в совместные возможности" (см. "НГ" от 24.10.23).



"Одним из вопросов, который будет обсуждаться на саммите в Ташкенте, станет взаимодействие в рамках расширения ТМТМ, или, как еще его принято называть, Срединного коридора. Поскольку Европе с учетом происходящего на морских коммуникациях в Баб-эль-Мандебском проливе и дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины необходимо найти альтернативу. Но Транскаспийский маршрут более сложный и дорогостоящий в силу своей мультимодальности, а следовательно – экономически менее выгоден и менее конкурентоспособен по сравнению, например, с Северным коридором, проходящим через Казахстан и Россию и далее в Белоруссию или в порты Прибалтики", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиер Эргашев. Но Северный коридор, по словам эксперта, из-за жестких санкционных и контрсанкционных ограничений менее привлекателен и в этом смысле уступает Срединному коридору. Поэтому Европа готова выделить на развитие ТМТМ более 10 млрд евро, но в качестве кредита. "Прежде чем тратить эти деньги, нужно понимать, что инвестиции в инфраструктуру малоокупаемые. Поэтому если брать кредит на развитие инфраструктуры, то у него должен быть эффект аккумуляции, тогда он будет работать на интересы не только одной страны, а всего региона. Поэтому вопросы транспорта и развития ТМТМ, конечно же, президентами обсуждались и шла выработка общей позиции, которая будет представлена на саммите ЕС–ЦА не только от Казахстана и Узбекистана, но и от всего региона в целом", – считает Эргашев.



Не случайно Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество Казахстана и Узбекистана региональным тандемом. "Казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран", – сообщила пресс-служба президента Казахстана.



Эксперты считают, что от устойчивости этого тандема будет зависеть судьба всего региона. Политолог Андрей Чеботарев обратил внимание, что заявление Касым-Жомарта Токаева о казахско-узбекском тандеме является показательным как для граждан и элит обеих стран, так и для внешних наблюдателей. Судя по всему, в данном случае отражено то, что Казахстан и Узбекистан не конкурируют между собой, а, наоборот, объединяют усилия для решения общезначимых вопросов двустороннего и многостороннего характера. Соответствующие же намерения и конкретные направления сотрудничества, видимо, будут отражены в Программе стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года. В свою очередь, представляется, что формирование реального политического тандема двух стран способно ускорить регионализацию Центральной Азии. В силу своего потенциала Астана и Ташкент способны стать ядром этого процесса. Остается только предпринять необходимые действия. Так что не исключено, что результаты хивинской встречи положительно отразятся в рамках не только двусторонней, но и региональной повестки.



По мнению Бахтиера Эргашева, Астана и Ташкент идут последовательно по пути укрепления сотрудничества начиная с экономики. Это стратегический курс на сближение позиций двух стран вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Тем более что Киргизия, Таджикистан и Туркменистан не высказывают озабоченности в этом вопросе. Напротив, хотят быть вместе с двумя крупнейшими экономиками региона, сотрудничать с ними в решении региональных вопросов. Тандем Казахстана и Узбекистана даст региону больше плюсов, чем минусов. Тем более что он не направлен на то, чтобы затрагивать интересы других стран.



На предстоящем саммите также будет крайне важным обсудить вопрос безопасности Центральной Азии. "Наиболее значимые страны, способные оказывать реальное воздействие в этой сфере, – это Россия, Китай, США и Великобритания. Также Турция, Иран и Пакистан могут оказать значительную поддержку. Европейский союз, к сожалению, не входит в число ключевых игроков. Однако вопрос Афганистана требует серьезного внимания. Решение данных проблем является необходимым условием для развития транспортно-коммуникационных проектов, внедрения зеленой энергетики и других форм сотрудничества в рамках этого региона", – полагает Эргашев.