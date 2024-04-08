 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.04.2024
01:35  На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев
01:29  Таджикистан не согласен: Украина у нас никого не вербует, - СП
01:15  Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
00:57  Россия – ЕАЭС: укрепление позиций на южных флангах , - А.Чичкин
00:54  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам" , - Елена Пустовойтова
00:49  Евразийский экономический союз формирует единые рынки, - Михаил Стрелец
00:37  Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова

00:06  Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
Понедельник, 08.04.2024
18:25  Что значат результаты местных выборов в Турции для Эрдогана и для России, - Энгин Озер
17:08  В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней
17:04  Стоит ли Таджикистану бояться "ИГИЛ-Хорасан"?
17:00  Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления
15:51  Новую национальную службу создадут в Казахстане - гидрогеологическую
13:11  Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК
12:56  Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:54  Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:52  Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО
11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"
09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
09:42  Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
09:41  Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?
08:46  В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
07:39  Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев
06:36  Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
02:43  Геостратегический взгляд на будущее Индокитая / Буддийского проекта, - Андрей Школьников
01:29  Ильтер Туран: Многообразие без полюсов. Международная система утратила герметичность
01:25  Природные катастрофы будут преследовать Таджикистан десятилетиями, - Андрей Захватов
00:59  Китай и американская экономика
00:57  Борьба за "Мир". Почему постсоветские элиты игнорируют интересы России, - В.Васильев
00:44  "Айыл Банк" ставит палки в колеса развитию бизнеса в Кыргызстане?
00:38  Загадки и монстры памирских озер
00:23  Китай может пожертвовать Россией ради хороших отношений с США, - Владимир Скосырев
00:21  И не фарси... Ашхабад пригласил Душанбе в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова
Воскресенье, 07.04.2024
22:41  Княжество Силэнд выпустило жетоно-монеты в поддержку России (фото)
21:10  В Москве "голая вечеринка"-2. Участники те же, носок - там же
21:00  РосАрмия ворвалась на улицы Часов Яра. Идут жестокие бои
12:34  У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь
12:30  Красные дни Европы. Истории пяти недолговечных советских республик
12:27  Как американские трансгендеры стали бизнес-идеей
12:22  Эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
12:00  Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
10:00  Рахмон нарывается на грубость. Патрушева назвали лжецом и послали... в пень
09:56  Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?
08:21  Китайские контейнеры успрямились в ЕС. Транзит через Россию приближается к докризисным уровням
08:17  Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединения с Румынией, - Дм.Кайнаржи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Узбекистан   | 
Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова
00:37 09.04.2024

Европейцы обещают вложить 10 миллиардов евро в развитие Транскаспийского транспортного маршрута
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
08.04.2024

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев встретились в древнем узбекском городе Хива.
В Ташкенте во второй половине апреля состоится первый формальный саммит "Евросоюз – Центральная Азия", в котором примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и президенты стран региона. ЕС готовится предложить Центральной Азии вывести партнерство на новый уровень и инвестировать 10 млрд евро в соединяющий Европу и Центральную Азию Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В преддверии мероприятия в Хиве состоялась рабочая встреча глав Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева, в ходе которой упор был сделан на обсуждение международной и региональной повестки.
Подготовка к саммиту ЕС–ЦА в Ташкенте началась еще в прошлом году: министры иностранных дел в формате "5+27" в Люксембурге призвали к расширению сотрудничества в энергетической сфере, добыче и переработке критического сырья, необходимого для стран ЕС, и т.п. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил странам региона "превратить глобальные вызовы в совместные возможности" (см. "НГ" от 24.10.23).

"Одним из вопросов, который будет обсуждаться на саммите в Ташкенте, станет взаимодействие в рамках расширения ТМТМ, или, как еще его принято называть, Срединного коридора. Поскольку Европе с учетом происходящего на морских коммуникациях в Баб-эль-Мандебском проливе и дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины необходимо найти альтернативу. Но Транскаспийский маршрут более сложный и дорогостоящий в силу своей мультимодальности, а следовательно – экономически менее выгоден и менее конкурентоспособен по сравнению, например, с Северным коридором, проходящим через Казахстан и Россию и далее в Белоруссию или в порты Прибалтики", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив "Man’o" Бахтиер Эргашев. Но Северный коридор, по словам эксперта, из-за жестких санкционных и контрсанкционных ограничений менее привлекателен и в этом смысле уступает Срединному коридору. Поэтому Европа готова выделить на развитие ТМТМ более 10 млрд евро, но в качестве кредита. "Прежде чем тратить эти деньги, нужно понимать, что инвестиции в инфраструктуру малоокупаемые. Поэтому если брать кредит на развитие инфраструктуры, то у него должен быть эффект аккумуляции, тогда он будет работать на интересы не только одной страны, а всего региона. Поэтому вопросы транспорта и развития ТМТМ, конечно же, президентами обсуждались и шла выработка общей позиции, которая будет представлена на саммите ЕС–ЦА не только от Казахстана и Узбекистана, но и от всего региона в целом", – считает Эргашев.

Не случайно Касым-Жомарт Токаев назвал сотрудничество Казахстана и Узбекистана региональным тандемом. "Казахско-узбекский тандем – это жизненная необходимость, и только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие наших стран", – сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Эксперты считают, что от устойчивости этого тандема будет зависеть судьба всего региона. Политолог Андрей Чеботарев обратил внимание, что заявление Касым-Жомарта Токаева о казахско-узбекском тандеме является показательным как для граждан и элит обеих стран, так и для внешних наблюдателей. Судя по всему, в данном случае отражено то, что Казахстан и Узбекистан не конкурируют между собой, а, наоборот, объединяют усилия для решения общезначимых вопросов двустороннего и многостороннего характера. Соответствующие же намерения и конкретные направления сотрудничества, видимо, будут отражены в Программе стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года. В свою очередь, представляется, что формирование реального политического тандема двух стран способно ускорить регионализацию Центральной Азии. В силу своего потенциала Астана и Ташкент способны стать ядром этого процесса. Остается только предпринять необходимые действия. Так что не исключено, что результаты хивинской встречи положительно отразятся в рамках не только двусторонней, но и региональной повестки.

По мнению Бахтиера Эргашева, Астана и Ташкент идут последовательно по пути укрепления сотрудничества начиная с экономики. Это стратегический курс на сближение позиций двух стран вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет. Тем более что Киргизия, Таджикистан и Туркменистан не высказывают озабоченности в этом вопросе. Напротив, хотят быть вместе с двумя крупнейшими экономиками региона, сотрудничать с ними в решении региональных вопросов. Тандем Казахстана и Узбекистана даст региону больше плюсов, чем минусов. Тем более что он не направлен на то, чтобы затрагивать интересы других стран.

На предстоящем саммите также будет крайне важным обсудить вопрос безопасности Центральной Азии. "Наиболее значимые страны, способные оказывать реальное воздействие в этой сфере, – это Россия, Китай, США и Великобритания. Также Турция, Иран и Пакистан могут оказать значительную поддержку. Европейский союз, к сожалению, не входит в число ключевых игроков. Однако вопрос Афганистана требует серьезного внимания. Решение данных проблем является необходимым условием для развития транспортно-коммуникационных проектов, внедрения зеленой энергетики и других форм сотрудничества в рамках этого региона", – полагает Эргашев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712612220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с Омирбеком Байгелди
- Мажилис рассмотрит поправки относительно дорожного движения
- Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и поручил ускорить эвакуацию жителей села в зоне риска
- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ
- О региональной политике
- Пункты эвакуации населения, запасы продуктов питания, медикаментов
- В Жамбылской области приступили к посеву сахарной свеклы
- Штаб по паводкам: Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области
- Вступил в силу Закон "Об общественном контроле"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  