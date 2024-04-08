Россия – ЕАЭС: укрепление позиций на южных флангах , - А.Чичкин

00:57 09.04.2024 08.04.2024 | Алексей ЧИЧКИН



В Женеве прошел очередной раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье



Югоосетинский парламент на днях ратифицировал Протокол между Россией и РЮО (2022 г.) о порядке перехода республики на применение ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС и ставок таможенных пошлин, действующих в России. Тем самым Южная Осетия де-факто включена в ЕАЭС, что, естественно, укрепляет политико-экономические позиции России, РЮО в Закавказье и расширяет географию Евразийского интеграционного объединения (1).



Характерно в этой связи, что, во-первых, несмотря на отсутствие официального признания РЮО со стороны других стран ЕАЭС, они не возражают против включения республики в Единый таможенный тариф союза. Во-вторых, находит новые формы политическое сближение Белоруссии с РЮО: парламентарии Южной Осетии участвовали во второй декаде декабря 2023 г. в 65-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Москве. В работе этого форума участвовали глава парламента Южной Осетии Алан Алборов и председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев. По информации пресс-службы парламента РЮО, обсуждались "вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Белоруссии и Южной Осетии".



"Интеграционные процессы в таможенной сфере продолжаются в России и Южной Осетии с 2016 года. С тех пор как между странами был заключен договор о союзничестве и интеграции (2015 г.), переход Южной Осетии на использование ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС станет завершающим этапом реализации общего плана интеграции таможенных органов двух наших стран", – отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.



Применение единых правил и стандартов в таможенном администрировании не только снизит нагрузку на бизнес, занимающийся взаимным экспортом и импортом товаров, укрепит общее социально-экономическое пространство между Россией и Южной Осетией к обоюдной выгоде, а также приведет к сближению условий ведения бизнеса, отмечает Д. Вольвач.



Напомним в этой связи, что в декабре 2023 года в соглашение о режиме торговли товарами между правительствами двух стран (2019 г.) были внесены изменения, позволяющие без уплаты вывозных таможенных пошлин доставлять из России в республику товары для внутреннего потребления. Прежде всего, речь идет о природном газе, нефтепродуктах, зерновых и продуктах их переработки, продуктах птицеводства, растительном масле, масло-молочных изделиях, продукции рыбной отрасли, химудобрениях, некоторых видах текстильного сырья.



В ходе состоявшейся в Москве в первой декаде февраля с. г. международной выставки "Продэкспо" торгпред РЮО в РФ Таймураз Гогинов заявил СМИ, что поставки винограда, продуктов виноделия и минеральных вод "республика планирует развивать в Белоруссию. Договоренности об этом достигнуты в ходе выставки. У нас есть опыт сотрудничества с зарубежными странами; мы работаем и с Казахстаном, планируем усилиться на казахстанском рынке". В целом экспорт из РЮО в 2023 г., как отметил Т. Гогинов, увеличился почти на 45%.



В экспорте Южной Осетии преобладают продукты виноделия, минеральные воды (свыше 30%), текстильные изделия (около 25%), фрукты, овощи и плодоовощные консервы (до 20%), товары строительной индустрии – туф, базальт, гранит (около 15%), редкоземельные металлы (до 15%). В текущем году южноосетинский экспорт планируется увеличить примерно на треть. К настоящему времени не меньше двух третей экспорта РЮО приходится на объекты, сооружаемые с российским финансовым и технологическим содействием.



В географии экспортных поставок небольшой кавказской страны доля России традиционно превышает 60%; доля Белоруссии, Казахстана и Армении суммарно достигает 25%. В импорте же РЮО на Россию приходится не менее 75%. При этом объемы взаимопоставок между РЮО, с одной стороны, и Белоруссией, Казахстаном – с другой, в 2023 г. увеличились в целом почти на треть. На рубеже 2010-х–2020-х гг. налажены, по данным южноосетинских экономических ведомств, торговые связи РЮО с рядом государств Глобального юга (а ранее – также и с некоторыми европейскими государствами, с которыми осуществлялись реэкспортные операции).



В этой связи повышается востребованность проекта еще 80-летней давности: железной дороги от Алагира до Цхинвал (Северная Осетия – РЮО) протяженностью примерно в 150 км (реализации проекта постоянно противились, по понятной причине, власти Грузинской ССР). В 2008 году планировалось начать ее сооружение не позже 2010 года, однако было отложено. Между тем в Иране тоже поддерживают этот проект, способный создать дополнительные каналы взаимодействия в регионе.



По многим экспертным оценкам, укрепление транспортных связей позволит, в частности, разрабатывать крупные запасы руд стратегических цветных металлов и редкоземельных элементов в Северной и особенно в Южной Осетии, полнее осваивать значительный гидроэнергетический потенциал Южной Осетии, минимум вдвое увеличить товарно-экспортный потенциал республики, не говоря о значимости этой артерии для взаимодействия РФ с Южной Осетией в рамках их военно-политического союза.



По мнению Роберта Гаглойти, директора Юго-Осетинского ВНИИ при президенте РОЮ, реализация проекта, "с учетом современных технологий, намного уменьшает сложность означенной стройки. Тем более что у нас есть опыт строительства параллельного газопровода Дзуарикау – Цхинвал. Эта магистраль – кратчайший путь из Предкавказья в Закавказье. Создание магистрали укрепит военно-политические позиции России и в целом в Кавказском регионе, и что особенно актуально, обеспечит новый выход не только в Иран, но и в целом на Передний Восток". В этой связи, эксперт отмечает также, что на ирано-осетинских форумах "с участием иранского посла в РФ речь идет, в частности, о стратегической важности железной дороги Алагир – Цхинвал".



Значимость магистрали Алагир – Цхинвал возрастает и по причине прекращения по инициативе Армении, под предлогом "нерентабельности", работы трансчерноморского паромного маршрута порт Кавказ (РФ) – порт Поти (Грузия), использовавшегося в основном для грузоперевозок между РФ и Арменией через порт Поти. Такое решение вполне вписывается в современный внешнеполитический курс Еревана, нацеленный на ускоренное развитие военно-политических и экономических связей с Западом. В такой ситуации единственной действующей железнодорожной артерией между РФ и Закавказьем остается прикаспийская стальная магистраль из Дагестана в Азербайджан, чего едва ли достаточно в современной геополитической ситуации.



Словом, в современных условиях трудно переоценить геополитическую и экономическую значимость включения РЮО в ЕАЭС, как и российско-южноосетинских взаимосвязей. В этой связи нельзя не отметить появления в грузинском (включая русскоязычное) и отчасти в зарубежном интернет-пространстве спекуляций и слухов о якобы неопределенном будущем Южной Осетии в контексте прагматичного подхода официального Тбилиси, партии "Грузинская мечта" и ее неформального лидера, бизнесмена Бидзины Иванишвили к российско-грузинским отношениям. В частности, немало шума наделала так и не нашедшая подтверждения история с лишением трех депутатов парламента РЮО российского гражданства за "действия, ведущие к нарастанию напряженности вблизи границы России".



По мнению бывшего министра иностранных дел РЮО Дмитрия Медоева, "невысокая" вероятность открытия Грузией "второго фронта" против России "не отменяет попыток Запада принудить Тбилиси к открытию второго фронта против Москвы". Если в результате намеченных на октябрь парламентских выборов в Грузии у власти останется партия "Грузинская мечта", сегодняшний внешнеполитический курс этого государства имеет шансы остаться прежним или по крайней мере не стать хуже и более враждебным по отношению к России. В то же время, добавим, не является секретом целенаправленная поддержка коллективным Западом радикальных националистических русофобских сил и напряженный поиск фигуры, вокруг которой их можно было бы консолидировать. (Вследствие явной психической неадекватности бывшего президента Саакашвили упоминается фамилия номинального главы государства Саломе Зурабишвили, однако не исключаются и иные варианты).



Напряженная обстановка в регионе предполагает высокий уровень взаимодействия как в двусторонних, так и в более широких форматах. Так, 3 апреля в Москве состоялась встреча президента Южной Осетии Алана Гаглоева с заместителем руководителя администрации Президента России Дмитрием Козаком: рассматривались вопросы двустороннего взаимодействия, включая развитие социально-экономической сферы РЮО. Особое внимание было уделено реализации Программы социально-экономического развития Южной Осетии до 2025 года, отмечен обоюдный настрой на продолжение сотрудничества и взаимодействия.



Наконец, 5 апреля в Женеве прошел 60-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) с участием представителей Республики Абхазия, Грузии, Республики Южная Осетия, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Европейского союза. Согласно официальному сообщению МИД РФ, "с российской стороны акцентирована безальтернативность постоянного прямого диалога Грузии с абхазской и югоосетинской сторонами в рамках имеющихся переговорных механизмов.



Подчеркнуто, что в практическом плане основные усилия необходимо сосредоточить на подлинно приоритетных задачах – обеспечении прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии через заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузии в отношении этих республик, а также запуске процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией".



Как видим, никакой двусмысленности. Вместе с тем необходимы и новые, притом комплексные меры по дальнейшему укреплению союзничества Южной Осетии с Россией и в целом позиций ЕАЭС на "южных" азимутах.



Примечание



(1) Об укреплении в настоящее время внешнеэкономических и внешнеполитических позиций РФ-ЕАЭС свидетельствует и то, что до конца текущего года планируется соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Индонезией, крупнейшей индустриальной страной ЮВА. Стороны к концу марта с. г. уже согласовали большинство вопросов по этому документу. Источник - фонд стратегической культуры

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