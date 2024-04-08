Таджикистан не согласен: Украина у нас никого не вербует, - СП

01:29 09.04.2024

Таджикистан не согласен с Патрушевым: Украина у нас никого не вербует

"Крокус" пролил свет на участие наших союзников в противостоянии Москвы и Киева

Дмитрий Родионов

Таджикистан не согласен с Патрушевым: Украина у нас никого не вербует



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Александр Аверин Михаил Нейжмаков



МИД Таджикистана назвал безосновательными заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России.



"Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований. Компетентные органы Таджикистана принимают необходимые меры для недопущения со стороны аккредитованного в республике дипломатического корпуса действий, несовместимых с их статусом", - говорится в заявлении официального представителя МИД республики Шохина Самади.



Он также призвал воздерживаться от непроверенных заявлений.



Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал о том, что посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действиях против России.



Наверное, если Патрушев говорит об этом, он имеет достаточно достоверные сведения. Так что, в Душанбе просто хотят сохранить лицо или реально не в курсе того, что в их стране террористы вербуют боевиков для военных действий на Украине?



Пока в украинской Ставке разрисовывают карты, солдаты ВСУ не хотят умирать в Бердычах, Семеновке и Первомайском

Надо понимать, что эти процессы идет не первый месяц. И если бы не теракт в "Крокусе", мы бы об этом даже не узнали?



- О том, что уроженцы Таджикистана участвуют в боевых действиях в рамках российско-украинского конфликта на стороне как Москвы, так и Киева, многие СМИ писали еще весной 2022 года, - говорит директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Впрочем, говоря об участии выходцев из Таджикистана в боях на стороне ВСУ, стоит учитывать, что довольно заметная община уроженцев этой страны проживала на Украине, естественно, и до начала СВО.



В феврале 2022 года Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Киеве Назризода Давлатали Хайдар отмечал, что на Украине проживает около 4 тысяч граждан его страны, но можно предположить, что реальная цифра, скорее всего, выше. Кроме того, дипломат сам отмечал тогда, что в этой статистике он не учитывает выходцев из Таджикистана, получивших украинское гражданство.



О конкретных фактах вербовки украинскими структурами наемников в самом Таджикистане предоставим судить спецслужбам. Но вряд ли в этом есть что-то принципиально невозможное.



"СП": Почему именно в Таджикистане? Или в других республиках Средней Азии тоже "процесс идет"?



- На стороне ВСУ воюют выходцы из очень многих государств, так что в появлении там уроженцев постсоветской Центральной Азии нет ничего удивительного. Например, еще летом 2022 года в СМИ проходила информация, что в составе ВСУ есть отряд выходцев из Казахстана.



Кто-то может идти на такой шаг по чисто материальным, а кто-то и по идеологическим соображениям - например, в связи с резко негативным настроем таких участников боевых действий в отношении России.



"СП": Как понимать заявление Душанбе о том, что у них "все чисто"?



- Скорее всего, Душанбе будет на официальном уровне, пока это возможно, такие обвинения отрицать. Если бы власти Таджикистана официально подтвердили, что такие факты имели место, скорее всего, последовал бы вопрос Москвы, почему соответствующие украинские дипломаты продолжают работу в Душанбе. То есть, Таджикистану пришлось бы в таком случае идти на осложнение отношений либо с Киевом, либо с Москвой.



"СП": Вербуют нищих людей за деньги или идейных русофобов? Откуда берется среда для появления этих боевиков?



- Как показывает мировой опыт, мотивация у иностранных граждан, присоединяющихся к ВСУ, может быть как чисто материальной, так и идеологической. Вероятно, кто-то из подобных лиц был изначально настроен к России негативно, в том числе, считая, что, воюя с российскими войсками на Украине, добивается снижения влияния Москвы на их страны. Кто-то может считать, что дополнительный боевой опыт поможет им в организации вооруженного подполья уже против властей собственных стран.



"СП": Что Россия может и должна делать? Некоторые предлагают визовый режим ввести. Может, как-то договориться с властями Таджикистана, что они начнут уже бороться с этим? Помочь им как-то? Или никто ничего менять не хочет?



- Раз заявление Николая Патрушева прозвучало публично, вероятно, Москва будет активнее добиваться пресечения подобной активности украинских структур в Таджикистане.



Вероятно, акцентируя внимание, в том числе, на членстве этого государства в ОДКБ. То есть, пока больше шансов на активизацию непубличных переговоров между представителями России и Таджикистана по поводу взаимодействия силовых структур по подобным вопросам.



- Посольство Украины в Таджикистане опубликовало призыв вступать в иностранные подразделения ВСУ, - напоминает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.



- Публичной реакции МИД Таджикистана тогда не последовало. Очевидно, что, если приходится высказываться секретарю Совбеза, значит, по этому вопросу недорабатывает МИД РФ, которому, на мой взгляд, нужно агрессивней отстаивать интересы России как в странах СНГ, так и в иных государствах.



Душанбе сейчас пытается уменьшить ущерб от чудовищного теракта в Москве, совершенного этническими таджиками, отсюда подобные заявления.



В любом случае, адекватную реакцию в отношении Таджикистана, как ни странно, проявила Турция. Для уменьшения террористической угрозы Эрдоган вводит с Таджикистаном визовый режим. Очень странно, что Турция предпринимает эту меру ранее, чем Россия.



По-видимому, в России имеются лоббистские группы, прежде всего крупные строительные компании, заинтересованные в неконтролируемом притоке мигрантов, пусть даже крайне нелояльных России. В очередной раз убеждаешься, что у капитала нет Родины.



А России требуется как ввести визовый режим, так и принять многие другие меры, которые тот же Узбекистан применяет для недопущения распространения угрозы со стороны исламистов - от соответствующей агентурной работы до введения дресс-кода.



"СП": А что мы можем сделать, чтобы предотвратить вербовку наемников для ВСУ в странах Средней Азии?



- Проявить волю и провести в жизнь данное решение. Нужно отслеживать действия Украины и предотвращать их. У России достаточно рычагов давления на страны Средней Азии. Желательно в принципе свести к минимуму украинской присутствие в регионе.



8.04.24