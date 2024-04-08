 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.04.2024
01:35  На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев
01:29  Таджикистан не согласен: Украина у нас никого не вербует, - СП
01:15  Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
00:57  Россия – ЕАЭС: укрепление позиций на южных флангах , - А.Чичкин
00:54  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам" , - Елена Пустовойтова
00:49  Евразийский экономический союз формирует единые рынки, - Михаил Стрелец
00:37  Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова

00:06  Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
Понедельник, 08.04.2024
18:25  Что значат результаты местных выборов в Турции для Эрдогана и для России, - Энгин Озер
17:08  В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней
17:04  Стоит ли Таджикистану бояться "ИГИЛ-Хорасан"?
17:00  Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления
15:51  Новую национальную службу создадут в Казахстане - гидрогеологическую
13:11  Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК
12:56  Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:54  Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:52  Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО
11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"
09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
09:42  Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
09:41  Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?
08:46  В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
07:39  Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев
06:36  Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
02:43  Геостратегический взгляд на будущее Индокитая / Буддийского проекта, - Андрей Школьников
01:29  Ильтер Туран: Многообразие без полюсов. Международная система утратила герметичность
01:25  Природные катастрофы будут преследовать Таджикистан десятилетиями, - Андрей Захватов
00:59  Китай и американская экономика
00:57  Борьба за "Мир". Почему постсоветские элиты игнорируют интересы России, - В.Васильев
00:44  "Айыл Банк" ставит палки в колеса развитию бизнеса в Кыргызстане?
00:38  Загадки и монстры памирских озер
00:23  Китай может пожертвовать Россией ради хороших отношений с США, - Владимир Скосырев
00:21  И не фарси... Ашхабад пригласил Душанбе в Организацию тюркских государств, - В.Панфилова
Воскресенье, 07.04.2024
22:41  Княжество Силэнд выпустило жетоно-монеты в поддержку России (фото)
21:10  В Москве "голая вечеринка"-2. Участники те же, носок - там же
21:00  РосАрмия ворвалась на улицы Часов Яра. Идут жестокие бои
12:34  У руководства Киргизии диагностирована заразная болезнь
12:30  Красные дни Европы. Истории пяти недолговечных советских республик
12:27  Как американские трансгендеры стали бизнес-идеей
12:22  Эксперты спрогнозировали рост цены на нефть до $100 за баррель
12:00  Паводки в Казахстане: Республиканский информационный штаб представил оперативную информацию
10:00  Рахмон нарывается на грубость. Патрушева назвали лжецом и послали... в пень
09:56  Михаил Петров: Кто превращает Кыргызстан в кощеево царство?
08:21  Китайские контейнеры успрямились в ЕС. Транзит через Россию приближается к докризисным уровням
08:17  Православные тюрки угрожают Молдове бунтом в случае объединения с Румынией, - Дм.Кайнаржи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев
01:35 09.04.2024

08.04.2024
В Мозамбике страх перед болезнью стал причиной трагедии с сотней жертв
Данила Моисеев

В борьбе с холерой важнее всего обеспечить санитарные условия, включая доступ к чистой воде, а это в африканских странах удается не всегда.
Жуткая трагедия разыгралась у берегов Мозамбика. Паника, вызванная слухами о появлении холеры в одном из прибрежных городков, привела к тому, что местные жители попытались уехать на рыболовецком судне. Оно не выдержало перевеса и затонуло. Трагедия высветила ставшую особенно актуальной в этом году проблему: по меньшей мере в четырех странах юга Африки (Мозамбике, Малави, Зимбабве и Замбии) есть эпидемия холеры, которую не удается пока победить.

Люди погибли практически мгновенно. На борту судна – большой рыболовецкой лодки – находилось порядка 130 человек. Официально число погибших пока составляет 96 человек. Еще 24 числятся пропавшими без вести. Среди погибших – дети. Рыболовецкая лодка изначально не была рассчитана на перевозку пассажиров, под которую ее кустарным способом переоборудовали. В тот день она плыла от материкового города Лунго на остров Мозамбик, где должна была проходить ярмарка. Но вместе с едущими торговать и покупать людьми туда набились и те, кто был напуган паническими слухами о холере, якобы появившейся в городе. В соседних Малави, Зимбабве и Замбии сотни людей с начала года умерли от этого заболевания. Провинция Нампула, где произошла трагедия, находится относительно недалеко от этих стран, хоть и не граничит с ними непосредственно.

Губернатор провинции Жайми Нету заявил, что паника, из-за которой на судне оказалось столько пассажиров, была вызвана "дезинформацией" о том, что до региона добралась холера. Интересно, что спастись от холеры жители Лунго хотели на острове, площадь которого едва превышает полтора квадратных километра и который страдает от перенаселения. Последнее часто влечет за собой в Африке нарушение санитарных норм. А именно этот фактор Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет причиной распространения болезни.

ЮНИСЕФ утверждает, что за 2023 год холерой в мире заболели более 200 тыс. человек, а умерли более 3 тыс. А по данным ВОЗ, количество заболевших только за январь этого года 40,9 тыс. человек. Из них 26 тыс. – в Африке. Только в начале года от заболевания умерло 700 человек. Львиная доля погибших и заболевших приходится на восток Южной Африки. В Мозамбике с октября, только по официальным данным правительства, холерой переболели 15 тыс. человек, для 32 из них болезнь закончилась смертельным исходом. Причем на провинцию Нампула приходится треть заражений, отмечает The Guardian. Но реальные масштабы эпидемии все равно неизвестны. Вспышки заболевания, как показывает опыт Африки, могут быть стремительными. Так, в Замбии в начале года за короткий срок заболело более 10 тыс. человек, из них 400 умерли, 229 из них не успели получить медицинскую помощь вообще. В стране эта вспышка была крупнейшей за три десятилетия. Холера – болезнь бедных, живущих в условиях дефицита чистой воды. А это характерно для Африки. К тому же, как отмечается в сообщении ВОЗ, вакцин от холеры в целом в мире не хватает. Среди немногих стран, которые обладают ее запасами, есть и Россия. Так что в случае разрастания эпидемии не исключено, что африканские страны обратятся и к РФ. Пока, впрочем, этого нет.

Вообще же тревогу по поводу распространения заболевания на востоке Южной Африки ВОЗ забила еще в 2022 году, когда болезнь охватила Малави. Затем холера перекинулась в ЮАР, а потом и в соседние страны. В Замбии болезнь распространилась даже в столице Лусаке. Среди погибших – множество детей. Власти защищают их, в частности, тем, что откладывают начало школьных занятий, как в Замбии, но это тоже имеет свою цену. Кроме того, холера – то заболевание, вспышки которого власти африканских стран зачастую стараются скрыть. Ведь известие об эпидемии может отпугнуть туристов.

Холера остается распространенной и в Южной Азии. Но там с ней удается справиться успешнее. В России и Европе холера была самым смертоносным заболеванием XIX века. Большинство потерь в армии в то время были связаны не с военными действиями, а со вспышками болезней, прежде всего холеры. При этом практически всегда холера заносилась в Европу через Индию. В прошлом веке по мере улучшения санитарных условий проблему в европейских странах удалось решить. Так, в прошлом году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что случаев заболевания холерой в России почти нет вот уже несколько лет.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712615700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии прощания с Омирбеком Байгелди
- Мажилис рассмотрит поправки относительно дорожного движения
- Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области и поручил ускорить эвакуацию жителей села в зоне риска
- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ
- О региональной политике
- Пункты эвакуации населения, запасы продуктов питания, медикаментов
- В Жамбылской области приступили к посеву сахарной свеклы
- Штаб по паводкам: Канат Бозумбаев координирует работу по ликвидации ЧС в Атырауской области
- Вступил в силу Закон "Об общественном контроле"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  