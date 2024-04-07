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Токаев поручил Шарлапаеву "в срочном порядке" восстановить жилье в зоне потопа
06:53 09.04.2024

8 апреля 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева.
Как отмечено на сайте Акорды, Канат Шарлапаев доложил о результатах работы и планах в сферах промышленного развития, геологии, недропользования и строительства.

По его словам, в январе-феврале 2024 года обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 7,4%, особенно за счет машиностроения, металлургии, химии и легкой промышленности. Планируется ввести 180 проектов на 1,5 трлн тенге, в процессе их реализации будет создано 17,8 тыс. рабочих мест.

Также, как уточнил Шарлапаев, в 2023 году построено 157 тыс. жилищ, в этом году планируется 172 тыс. На строительство 22 тыс. арендных квартир будет выделено более 300 млрд тенге. Через "Отбасы банк" будет запущена программа с финансированием 300 млрд тенге, что позволит предоставить гражданам 12 тыс. ипотечных займов.

Кроме того, введена цифровая платформа E-Qazynakz для проведения аукционов на право недропользования в электронном формате, что значительно повысило их прозрачность и доступность.

"В настоящий момент завершается утверждение стоимости проектно-сметной документации для строительства нового жилья в регионах, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации", – заключил Шарлапаев.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил в срочном порядке обеспечить восстановление жилья, разрушенного из-за стихийного бедствия.

Утром 8 апреля Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения. Как было доложено, в целом, ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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