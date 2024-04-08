Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам", - Е.Пустовойтова

08:31 09.04.2024 8.04.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА



Торговый представитель США Кэтрин Тай ищет способы защититься от Поднебесной



Счастливая способность Поднебесной не реагировать на десятилетиями продолжавшуюся идеологическую травлю ее, "китайского", коммунизма дала блестящий результат. Не только потому, что в глазах всего полуторамиллиардного населения страны власть сохранила свое национальное лицо, но, прежде всего, потому, что это Китай сегодня кормит, поит, обувает-одевает, снабжает компьютерами и авто, сковородками и пылесосами весь мир, это он создал собственную, а не на паях, космическую станцию, самую быструю технологию мобильной связи 5G и теперь, куда ни кинь взгляд, все "сделано в Китае". В отличие от него, прогрессивное обезьянничанье под Запад дорого обошлось России, потерявшей треть века на то, чтобы очиститься от коросты западных ценностей.



Зато Пекин, сообщает брюссельский Euractiv, теперь заставляет Штаты и ЕС рвать на себе волосы оттого, что их экономическая система не способна выжить в противостоянии с китайской. Об этом предупредила в четверг глава торгового ведомства США Кэтрин Тай на брифинге в Брюсселе всего за несколько часов до начала двухдневного заседания Совета по торговле и технологиям ЕС-США (TTC). Логика при этом остается, разумеется, западной: "Нерыночная политика Пекина нанесет серьезный экономический и политический ущерб двум блокам, если с ней не будут бороться посредством соответствующие контрмеры".



Тай разъяснила европейцам, что "ключевой причиной напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном является невероятный экономический рост Китая за последние несколько десятилетий. В результате этой уникальной истории экономического развития и роста между экономическими системами возникает все большее давление". Из этого следует "с системой, которую мы считаем нерыночной, которая в корне отличается от других стран и с которой такой рыночной системе, как наша, будет трудно конкурировать и выживать. Если мы не найдем другой способ защитить то, как работает наша экономика, мы знаем, что произойдет, и это будет иметь значительные экономические и политические последствия для наших систем".



Какой же способ защиты от Китая нашла Кэтрин Тай, который мы еще не знаем? В последние годы США все чаще предпринимают попытки перейти от открытой поддержки свободной торговли к еще более открытому протекционизму. Они первыми, и не оглядываясь на ЕС, стали нарушать догмы "свободной экономики" и переобуваться на ходу. Еще год назад в речи, произнесенной в Институте Брукингса в Вашингтоне, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подверг критике прежнее убеждение предыдущих администраций в том, что "рынки всегда распределяют капитал продуктивно и эффективно, независимо от того, что делали наши конкуренты. Сейчас никто – и уж точно не я – не недооценивает силу рынков, но во имя чрезмерно упрощенной рыночной эффективности крупная нерыночная экономика была интегрирована в международный экономический порядок таким образом, что это создало значительные проблемы".



В сравнении с Салливаном, мы поняли гораздо раньше, что управлять экономикой в национальных интересах, а не под диктовку транснациональных корпораций, в основном произрастающих из США, гораздо эффективней. Но можем биться об заклад, что даже признание ущербности экономической модели Запада не изменит вашингтонской философии диктатуры. Потому и "главная по торговле США" предлагает такие контрмеры: включить "оборонительную политику, такую как тарифы, а также меры, которые в большей степени направлены на наступление (против Китая), включая стимулирующие меры для корректировки динамики рынка, которая складывается не в нашу пользу". То, что это не рыночная политика и практика, а чистой воды протекционизм, за который больше всех доставалось китайцам, как-то выпало между строк у Кэтрин Тай, хотя в заявлении TTC, с которым познакомился Euractiv, указано, что "нерыночная политика и практика, проводимая третьими странами" решительно осуждена. А самому Вашингтону можно "сотрудничать с Европой, чтобы замедлить темпы внедрения инноваций в Китае, помешать Пекину получить доступ для своего военного развития к нашим самым совершенным технологиям", и при этом откровенно плевать на ЕС, который, наоборот, хотел бы снизить риски со стороны Пекина, поскольку "закупает много материалов в Китае и будет очень рад, чтобы Китай продолжил свое экономическое развитие, продавая нам материалы", – цитирует высокопоставленного чиновника ЕС Euractiv.



Госпожа Тай отказалась отвечать на вопрос о том, является ли замедление экономического развития Китая официальной целью политики США. Но подтверждения этому не требуется. Тут главное было дать команду, и она ее дала: "Это то, что потребует вмешательства и необходимости совместной работы ЕС и США для обеспечения безопасности своих экономических и социальных моделей".



Модели – моделями, но "снижение рисков Китая" со стороны Запада усугубляет промышленный спад в самом ЕС. "Правила по-вашингтонски" уже породили обратный процесс – стремление Китая оградить свою экономику от рисков с Запада за счет масштабных инвестиций в производство и стратегические технологии, что усугубляет промышленный спад в Европе. Причем, отмечают евро-аналитики, Пекин применяет "гораздо более всеобъемлющую форму управления рисками, вызванными ограничениями в торговле со стороны США и ЕС, опережающую политику снижения рисков в ЕС". Проще говоря, Пекин и здесь впереди ЕС со Штатами. В недавнем сообщении Euractiv сообщает, что "стремление Пекина к достижению большей стратегической независимости от Запада началось еще задолго до появления планов ЕС по "уменьшению рисков" со стороны Китая. Об этом с тревогой говорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в марте прошлого года, забыв упомянуть, что это встречное движение было вызвано ограничениями ЕС на поставку из Китая солнечных батарей и электромобилей.



Теперь это для Брюсселя – "двойной удар: снижение рисков (европейских) и падение потребления (европейских товаров) в самом Китае способствуют нашей деиндустриализации. Установленный внутренний контроль над стратегическими цепочками поставок способствовал ограничению экспорта из ЕС в Китай в прошлом году, что особенно негативно повлияло на Германию, крупнейшую экономику Европы, чья экономическая модель, ориентированная на экспорт и интенсивное производство, в последнее время открыто ставится под сомнение лидерами ЕС и евро-бизнеса", считают в брюссельском аналитическом центре Bruege.



В Центре европейской политики (EPC) тоже обнаружили опасность "неомеркантилистской" политики Китая для европейской экономики: "Все стратегически важное для них они хотят производить сами, чтобы быть независимыми, но продолжают использовать свободные рынки для экспорта и получения доходов от экспорта. И, конечно, это проблема для Европы". Евростат сообщило, что в январе промышленное производство в блоке упало на 5,7% в годовом исчислении. Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC), представляющая интересы 45 миллионов европейских работников, жалуется, что "все более быстрая деиндустриализация" Европы в последние 4 года привела к потере почти миллиона рабочих мест. Йенс Эскелунд, президент Торгово-промышленной палаты Европейского союза в Китае, предупреждает, что переизбыток предложения в Китае провоцирует катастрофу замедленного действия для Европы и угрожает: "Между ЕС и Китаем должен начаться честный разговор... потому что мне трудно представить, что Европа будет просто сидеть сложа руки и наблюдать за ускоряющейся деиндустриализацией". На Форуме развития Китая в минувший понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Китай придерживаться своей прежней экономической политики, вполне устраивавшей и Вашингтон, и Брюссель...



Так и хочется спросить: ребята, а вы о чем думали, вводя против Китая 38 режимов ограничительных мер, в рамках которых под санкциями ЕС находятся 4 030 юридических и 7 902 физических лица? О санкционной травле Штатами Пекина, начиная еще с 1949 года, я и вовсе молчу...



Упертое стремление США и Европы к большей стратегической независимости от Китая за китайский же счет отражает непреодолимую инерцию "порядка, основанного на правилах", писать которые может только Вашингтон... Правда, только до обратной волны. Европейский совет по международным отношениям (ECFR) одним из первых осознал, что политика Поднебесной основана не только на внутренней логике Коммунистической партии Китая, но и на реакции на международные тенденции, по которым обеспечение безопасности экономического развития стало руководящим принципом и новой парадигмой не только для китайских властей. Однако ECFR – это ведь только "европейская фабрика мысли", а не Вашингтон. Источник - fondsk.ru

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