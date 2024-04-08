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План Макрона по Одессе: 126-й пехотный полк, воевавший в Африке и Афганистане, прикроет подступы к городу
09:13 09.04.2024

На помощь французам, когда их начнут бить, придут поляки и британцы
Константин Ольшанский

На фоне украинских террористических ударов по Запорожской АЭС в западном информационном пространстве снова начали активно обсуждать возможность отправки натовского военного контингента в зону СВО.

Украинский дрон взорвался над куполом шестого реактора, заявила администрация Запорожской АЭС. Ранее в тот же день беспилотник был сбит у столовой АЭС. Пострадавших или опасного ущерба нет, говорится в сообщении. Уровень радиации на крупнейшей АЭС в Европе и вокруг нее находится на уровне нормы.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что его проинформировали о взрыве над заводом. Защитная оболочка шестого реактора была пробита трижды. Россия заявила, что созвала экстренное заседание Совета МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что это был первый случай прямого удара по электростанции с ноября 2022 года, пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Атаки на АЭС произошли вскоре после того, как французский президент Эмануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien заявил о готовности отправить войска в Украину. Хотя всего за неделю до этого его однопартиец и министр иностранных дел Стефан Сежурне заявлял, что французы могут отправить в зону СВО лишь команду разминирования.

Одно из самых крупных и влиятельных французских изданий Le Mоnde выяснило, что "план Макрона" по военной интервенции в Украину обсуждается очень "несколько месяцев".

В интервенции должен был участвовать 126-й пехотный полк, который расквартирован в Брив-ла-Гайарде, пишет Le Mоnde. Этот полк участвовал во всех колониальных войнах Франции, вторжение в Афганистан, Ливию, Ирак, спецоперации "Единорог" в Кот-д'Ивуаре и "Бархан" в Мали.

Таким образом, у бойцов 126-го полка есть огромный опыт вторжений в другие страны. Le Monde пишет, что на вооружении полка нет тяжелой бронетехники. В основном бронированные автомобили Panhard VBL и Peugeot P4, бронетранспортеры Griffon и SAVIEM VAB.

В случае вторжения в Украину французская пехота использовалась бы для маневренных операций, как ранее в Африке и на Ближнем Востоке, пишет Le Monde. Любопытно, что полк был создан еще Наполеоном Бонапартом, и уже участвовал во французском вторжении в Россию в 1812 году. Чем тогда все кончилось, хорошо помнят и русские, и французы.

Директор Центра международных исследований (CESI) Марко Ди Лиддо в интервью итальянскому изданию Il Fatto Quotidiano говорит, что заявление Макрона об отправке войск лишь по форме выглядело как политическая провокация. Однако многие европейские страны не осудили Францию.

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- Молчание союзников заставили меня передумать. Мы не должны недооценивать этот риск: если ситуация станет слишком плохой для Украины (например, продвижение российских войск к воротам Киева или Одессы), нельзя исключить прямое участие в боевых действиях некоторых западных стран. Таких как Франция, Великобритания и Польша, - говорит Ди Лиддо.

Заявление Макрона, говорит эксперт, нужно рассматривать в контексте того, что у ВСУ становится все меньше людей. Александру Сырскому скоро просто некем будет воевать.

- Инициатива находится в руках Москвы. Киев нуждается в артиллерийских боеприпасах и ПВО больше, чем в F-16. Линии украинского фронта грозит крах не только из-за отсутствия своевременных поставок, но и из-за отсутствия ротации войск. Именно нехватка людей для отправки на фронт может привести к опасному расширению конфликта, в котором также могут участвовать Европа и НАТО, - прогнозирует Ди Лиддо.

Именно для пополнения войск Владимир Зеленский был вынужден снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. Однако, как говорит Ди Лиддо, проблемы ВСУ это не решит. Вернуться из оборонительной в наступательную позицию ВСУ могли бы только при одном условии: объявив национальную мобилизацию, как предлагал Валерий Залужный.

- Залужный оценивал в 500 тысяч призывников число, необходимое, чтобы начать контрнаступление, - говорит эксперт. Однако Зеленский не готов идти на такую непопулярную меру.

До сих пор мужчины в возрасте 18 лет и старше могли быть призваны в армию, но не могли быть отправлены на фронт для службы, если только они не пошли добровольцем для этого или не служили ранее. Женщины по-прежнему освобождаются от обязательной службы.

Кроме того, отменяется статус "частично годных", новобранцы либо "годны" к военной службе, либо нет. Многие, кто до сих пор попадал в категорию среднего звена, но не был призван в армию, теперь все же могут быть мобилизованы.

Кроме того, планируется ввести электронный военный реестр, в который также должны будут регистрироваться украинцы, проживающие за границей, если они, например, хотят продлить свой паспорт в консульстве или воспользоваться другими услугами.

Sueddeutsche Zeitung пишет, что снижение призывного возраста - единственная мера, которую загнанный в угол Зеленский может реализовать. Теоретически в войска можно будет мобилизовать 400 тысяч человек, хотя в реальности их окажется втрое меньше, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на слова самих украинских военных.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712643180


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