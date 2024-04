Навоевались? Израиль вывел наземные войска с юга сектора Газа

10:17 09.04.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела все наземные войска из южной части сектора Газа, оставив там только одну бригаду, сообщает Times of Israel.



Войска 98-й дивизии покинули город Хан-Юнис после четырех месяцев военной операции в этом районе. Сейчас на юге Газы остается только пехотная бригада "Нахаль", пишет издание. Ей поручено обеспечивать безопасность "коридора Нецарим", разделяющего северную и южную части анклава. Он позволяет ЦАХАЛ проводить рейды в северной и центральной части сектора и предотвращает возвращение палестинских беженцев на север.



В ЦАХАЛ заявили, что наступление в Хан-Юнисе достигло своих целей и солдатам требуется время для восстановления.



Вывод войск из Хан-Юниса не повлияет на запланированное израильское наступление в Рафахе, отмечает Times of Israel. Министр обороны Израиля Йоав Галлант подтвердил, что военные теперь будут готовиться к "миссии в районе Рафаха" - города вдоль границы с Египтом, в котором укрываются около 1,4 миллиона палестинских беженцев. Большинство - из северных районов сектора.



Международные организации и ряд стран, включая США, высказались против военных действий Израиля в перенаселенном городе, опасаясь еще больших жертв среди мирного населения. Израиль, однако, настаивает, что должен провести наземную операцию в Рафахе, чтобы уничтожить оставшиеся батальоны группировки ХАМАС.



"Война в Газе продолжается, и мы далеки от ее остановки, - заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. - Мы не оставим действующие бригады ХАМАС ни в одной части сектора Газа. У нас есть планы, и мы будем действовать, когда примем решение".



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что одобрил военные планы по операции в Рафахе, но пока не дал им "зеленый свет", уточняет Times of Israel. Он заверял, что израильские власти эвакуируют мирное население, прежде чем начать наступление.



Reuters отмечает, что вывод войск произошел на фоне подготовки в Египте нового раунда переговоров о сделке по освобождению израильских заложников, остающихся в плену у ХАМАС, и прекращению огня. Сделка обсуждается с января, но стороны так и не пришли к соглашению.



На прошлой неделе Израиль объявил, что откроет новые маршруты доставки гуманитарной помощи в Газу, в том числе КПП "Эрез" на севере анклава, закрытый с начала войны с ХАМАС. СМИ писали, что это было сделано под давлением США. Американский президент Джо Байден предупреждал Нетаньяху, что политика США в отношении войны в Газе может измениться, если Израиль не примет шаги по решению гуманитарного кризиса в анклаве.