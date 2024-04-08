 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.04.2024
13:49  Зоран Метер: Коллапс Украинской армии приближается
13:14  РФ предупредит страны ЕАЭС об ограничениях в торговле
13:12  Россия и Турция сядут в один окоп, если Молдавия потащит Гагаузию в Румынию
13:10  Дефицит госбюджета Узбекистана в первом квартале достиг рекордных 19,8 трлн сумов
13:08  Мировая премьера балета Sleza с Дианой Вишневой состоится в Астане
13:02  В бедах больной раком Кейт Миддлтон нашли "русский след", - КП
12:58  Элита Таджикистана может подорвать отношения с Россией: это бомба замедленного действия

12:52  В Москве открылась выставка "Дикое поле. В вечном движении", посвященная истории и культуре кочевых народов
12:15  Израильские ВВС ракетами убили члена военного руководства палестинского движения "Хамас" Хатема Альрамери.
11:54  Проект "православного пантюркизма" забуксовал, - Анастасия Коскелло
11:50  Для чего Каз-премьер Бектенов отправился в Бишкек
11:47  Часть депутатов РосДумы забила болт и слиняла с отчетного доклада правительства. Скучно...
11:25  Дамбу сгрызли мыши... Оренбургским чиновникам не удалось остановить потоп бравурной болтовней, - СП
10:17  Навоевались? Израиль вывел наземные войска с юга сектора Газа
09:13  План Макрона по Одессе: 126-й пехотный полк, воевавший в Африке и Афганистане, прикроет подступы к городу
08:31  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам", - Е.Пустовойтова
06:53  Токаев поручил Шарлапаеву "в срочном порядке" восстановить жилье в зоне потопа
01:35  На юг Африки надвигается эпидемия холеры, - Данила Моисеев
01:29  Таджикистан не согласен: Украина у нас никого не вербует, - СП
01:15  Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
00:57  Россия – ЕАЭС: укрепление позиций на южных флангах , - А.Чичкин
00:54  Китай – Запад: обратная волна "порядка по правилам" , - Елена Пустовойтова
00:49  Евразийский экономический союз формирует единые рынки, - Михаил Стрелец
00:37  Казахстан и Узбекистан согласовали позицию к саммиту "ЕС – Центральная Азия", - В.Панфилова
00:06  Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
Понедельник, 08.04.2024
18:25  Что значат результаты местных выборов в Турции для Эрдогана и для России, - Энгин Озер
17:08  В Туркменистане пройдет международный конкурс красоты ахалтекинских коней
17:04  Стоит ли Таджикистану бояться "ИГИЛ-Хорасан"?
17:00  Пенсионер-крановщик Шынгыстау Абдиев спас Актобе от затопления
15:51  Новую национальную службу создадут в Казахстане - гидрогеологическую
13:11  Фильм депутата РосДумы А.Лугового "Казахстанский излом" наделал шума в РК
12:56  Наступит ли сегодня конец света: уникальное солнечное затмение 8 апреля 2024-го
12:54  Испытание геополитикой: финансовые рынки потрясены событиями в мире, - Дм.Мигунов
12:52  Срок дружбы: платежи из РФ в Казахстан проходят с задержкой до 2–3 недель
12:27  Покушение на руководство Кыргызстана: членов тер-группы передали на родину - в Азербайджан
12:23  Армения мешает себе заключить мир с Азербайджаном, - Юрий Мавашев
12:20  Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма Вера Новосельская просится служить в зоне СВО
11:20  Единый механизм деятельности махаллей внедряют в Ташкенте. Хоким Умурзаков чего-то удумал
11:10  У берегов Мозамбика спасаясь от холеры перевернулся перегруженный паром - более 90 погибших
10:09  В Киргизии всем НПО с заграничным финансированием придется перерегистрироваться
09:56  Агентура Израиля. США несут ответственность за уничтожение палестинцев, - "Завтра"
09:50  Обрушится ли Иран на Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске? - В.Бурт
09:42  Россияне (Лукойл) купили половину нефтяной казахстанской ТОО "Kalamkas-Khazar Operating"
09:41  Почему когда в стране потоп Каздепутатам снова мешают секс-меньшинства?
08:46  В Ташкент на огонек слетаются узбекистанские путаны
07:39  Казахстан. На дне... Кто виноват? - Данияр Ашимбаев
06:36  Казахстан и Узбекистан взаимно упростят порядок пребывания граждан: Токаев подписал закон
02:43  Геостратегический взгляд на будущее Индокитая / Буддийского проекта, - Андрей Школьников
01:29  Ильтер Туран: Многообразие без полюсов. Международная система утратила герметичность
01:25  Природные катастрофы будут преследовать Таджикистан десятилетиями, - Андрей Захватов
00:59  Китай и американская экономика
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дамбу сгрызли мыши... Оренбургским чиновникам не удалось остановить потоп бравурной болтовней, - СП
11:25 09.04.2024

"Оренбург скоро примет большую воду, будет трагедия"
Жители Орска на митинге "выбили" компенсации в разы больше, чем давали власти
Сергей Аксенов
На фото: сотрудники служб экстренной помощи во время эвакуации местных жителей с затопленной в результате прорыва дамбы, Орск, Оренбургская область.

В Оренбурге прозвучала сирена, жителей просят немедленно эвакуироваться из зон возможного подтопления, вода в реке Урал поднялась еще на 25 см. По данным на вечер 8 апреля, в регионе было эвакуировано свыше 6,5 тысячи человек, из них 2,5 тысячи - в Орске. В область уже во второй раз прибыл глава МЧС Александр Куренков.

Предварительная сумма ущерба - 21 млрд рублей. Она рассчитывалась "исходя из количества домов, цены 1 кв. м". Покинувшим из-за паводка свои дома местным жителям, которые находятся вне пунктов временного размещения (ПВР), региональные власти пообещали выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода.

Многие местные жители оценивают действия властей критически, пытаясь апеллировать к Москве. Особенно их разозлили слова губернатора Дениса Паслера, который начал свою встречу с людьми с грубого требования: "Так, телефоны убрали". Это даже привело к появлению в Сети ответного мема от имени граждан к властям: "Так, губернатора убрали".

Подробностями происходящего с "СП" поделился житель Орска Максим Даньшин.

- Сейчас в городе много волонтеров, они помогают. Много МЧСников, приехавших из самых разных регионов. Эвакуированных людей размещают в школах. Там оборудуют ПВР - пункты временного размещения.

"СП": Правда, что об эвакуации жителей Орска предупредили за неделю, как утверждает глава МЧС?

- Нет. Мэр Орска Василий Казупица 3−4 апреля говорил, что ситуация под контролем и все хорошо.

У нас на Строителей об эвакуации впервые заговорили в пятницу (5 апреля). В течение дня ее так и не случилось. А вечером прорвало дамбу. На утро я собрал вещи и переехал к другу в центр города. Через пару часов нас залило. Я живу на первом этаже.

В соседнем подъезде, повыше, живут мои родители. Они сейчас там - сидят без воды, без света, газ и отопление слабенькие есть. Отец говорит дней шесть они с матерью продержатся. Он на лодке уже катался до гаража. Весь район, весь Старый город в воде.

"СП": Многих задели слова Паслера, который повел себя на встрече с жителями не очень, так скажем, корректно, требуя убрать телефоны, будто они крепостные…

- Но в итоге жители все равно настояли на своем.

Перед этой встречей на Комсомольской у "Белого дома" был митинг. Полиция хотела его разогнать, но народу было много - не решились. После митинга пострадавшим пообещали выплачивать уже по 100 тысяч рублей, а не по 10 тысяч, как это было "до бунта".

По мнению депутата Оренбургского заксобрания, учителя географии Нурлана Мунжасарова, организация борьбы со стихией крайне слабая.

- Мы только что вернулись из Орска. Вместе с депутатом Госдумы от Оренбургской области Ниной Останиной проехали по городу, посетили ряд ПВР, обнаружили признаки неорганизованности властей. Например, люди не знают куда звонить. Даны "горячие" телефоны МЧС, по которым на практике дозвониться невозможно.

"СП": Власти, похоже, вообще разучились разговаривать с людьми…

- Люди собрались на митинг в Орске, в том числе, чтобы записать обращение к Путину. Потому что некоторые остались просто без жилья, в одной одежде и с документами на руках. Все утонуло, какие-то дома вообще уплыли. Их пригласили в администрацию, но люди требовали выйти к ним и говорить через микрофон. Потом была встреча с Паслером.

"СП": Как же случился такой потоп? Весна опять пришла внезапно?

- Осенью выпало много осадков. Земля впитала большое количество воды, а потом ударили сильные морозы. В течение зимы еще было много снега. Поэтому всем, и людям, и тем более паводковой комиссии, было понятно, что вся талая вода в землю не впитается и пойдет в Урал (хотя у нас есть и территории бассейна Волги и Тобола).

Это означает, что хотя бы в начале марта нужно было увеличивать сброс воды из Ириклинского водохранилища, которое выше по течению. Но этого сделано не было. Для наглядности статистика: 1 апреля водохранилище сбрасывало 90 кубометров воды в секунду, 3 апреля - 1600 кубометров, а 5−6 апреля - почти 2 тысячи кубов в секунду.

Поэтому вода пошла к Орску и прорвала дамбу, которую строили 10 лет назад. Прорыв показал, что при строительстве часть средств, по моему мнению, исчезла. Конкурс был с нарушениями. Фирма, которая его выиграла, была подобрана. По сути, ее пролоббировал губернатор Берг, бывший мэр Орска. В 2014-м были суды, эксперты доказали.

Реки Зауралья продолжают буйствовать
Объяснение, что дамбу повредили грызуны, о чем говорят ее строители на федеральных телеканалах, просто смешно. На обслуживание дамбы ежегодно выделялись средства. Если ей угрожали грызуны - надо было их травить… Городу, конечно, нужна нормальная дамба в этом месте. Исторически оно всегда затапливалось.

Кстати, нынешний мэр Орска Василий Казупица во время возведения дамбы был замом главы города, курировал эту стройку. За несколько дней до прорыва он успокаивал людей. Жители возмущены. Если бы знали заранее, то выгнали бы в безопасное место автомобиль, перевезли мебель, вывезли скот и т. д. А так, остались, в чем были.

"СП": Вода подбирается к Оренбургу…

- Не просто подбирается. Тысячи домовладений уже затоплены. Все шлюзы на водохранилище сейчас открыты. Вода идет транзитом. Оренбург примет эту воду через 8−10 дней. Будет большая трагедия.

Проблема в том, что с 2010 года разрешено строить в пойме Урала многоквартирные дома, чего не было в советское время. Это продвигали единороссы. Наша фракция КПРФ из трех депутатов, обсуждая генплан Оренбурга, кричала тогда, что застраивать пойму опасно. Потому что сильные разливы цикличны и обязательно случатся вновь.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712651100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят закон об обеспечении защиты прав женщин и безопасности детей
- Олжас Бектенов проверил состояние Астанинского контррегулятора: ситуация стабильна
- Кто отвечает за паводки?
- Создать мобильные группы для точечной борьбы с паводками поручил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр
- Кадровые перестановки
- Меры поддержки населения в паводковый период обсудили в Правительстве
- О состоянии госслужбы
- В ЗКО начинается второй этап заблаговременной эвакуации людей из-за подъема уровня воды в реке Урал
- Национальная гидрогеологическая служба будет создана в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  