Дамбу сгрызли мыши... Оренбургским чиновникам не удалось остановить потоп бравурной болтовней, - СП

11:25 09.04.2024

"Оренбург скоро примет большую воду, будет трагедия"

Жители Орска на митинге "выбили" компенсации в разы больше, чем давали власти

Сергей Аксенов

На фото: сотрудники служб экстренной помощи во время эвакуации местных жителей с затопленной в результате прорыва дамбы, Орск, Оренбургская область.



В Оренбурге прозвучала сирена, жителей просят немедленно эвакуироваться из зон возможного подтопления, вода в реке Урал поднялась еще на 25 см. По данным на вечер 8 апреля, в регионе было эвакуировано свыше 6,5 тысячи человек, из них 2,5 тысячи - в Орске. В область уже во второй раз прибыл глава МЧС Александр Куренков.



Предварительная сумма ущерба - 21 млрд рублей. Она рассчитывалась "исходя из количества домов, цены 1 кв. м". Покинувшим из-за паводка свои дома местным жителям, которые находятся вне пунктов временного размещения (ПВР), региональные власти пообещали выплачивать по 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода.



Многие местные жители оценивают действия властей критически, пытаясь апеллировать к Москве. Особенно их разозлили слова губернатора Дениса Паслера, который начал свою встречу с людьми с грубого требования: "Так, телефоны убрали". Это даже привело к появлению в Сети ответного мема от имени граждан к властям: "Так, губернатора убрали".



Подробностями происходящего с "СП" поделился житель Орска Максим Даньшин.



- Сейчас в городе много волонтеров, они помогают. Много МЧСников, приехавших из самых разных регионов. Эвакуированных людей размещают в школах. Там оборудуют ПВР - пункты временного размещения.



"СП": Правда, что об эвакуации жителей Орска предупредили за неделю, как утверждает глава МЧС?



- Нет. Мэр Орска Василий Казупица 3−4 апреля говорил, что ситуация под контролем и все хорошо.



У нас на Строителей об эвакуации впервые заговорили в пятницу (5 апреля). В течение дня ее так и не случилось. А вечером прорвало дамбу. На утро я собрал вещи и переехал к другу в центр города. Через пару часов нас залило. Я живу на первом этаже.



В соседнем подъезде, повыше, живут мои родители. Они сейчас там - сидят без воды, без света, газ и отопление слабенькие есть. Отец говорит дней шесть они с матерью продержатся. Он на лодке уже катался до гаража. Весь район, весь Старый город в воде.



"СП": Многих задели слова Паслера, который повел себя на встрече с жителями не очень, так скажем, корректно, требуя убрать телефоны, будто они крепостные…



- Но в итоге жители все равно настояли на своем.



Перед этой встречей на Комсомольской у "Белого дома" был митинг. Полиция хотела его разогнать, но народу было много - не решились. После митинга пострадавшим пообещали выплачивать уже по 100 тысяч рублей, а не по 10 тысяч, как это было "до бунта".



По мнению депутата Оренбургского заксобрания, учителя географии Нурлана Мунжасарова, организация борьбы со стихией крайне слабая.



- Мы только что вернулись из Орска. Вместе с депутатом Госдумы от Оренбургской области Ниной Останиной проехали по городу, посетили ряд ПВР, обнаружили признаки неорганизованности властей. Например, люди не знают куда звонить. Даны "горячие" телефоны МЧС, по которым на практике дозвониться невозможно.



"СП": Власти, похоже, вообще разучились разговаривать с людьми…



- Люди собрались на митинг в Орске, в том числе, чтобы записать обращение к Путину. Потому что некоторые остались просто без жилья, в одной одежде и с документами на руках. Все утонуло, какие-то дома вообще уплыли. Их пригласили в администрацию, но люди требовали выйти к ним и говорить через микрофон. Потом была встреча с Паслером.



"СП": Как же случился такой потоп? Весна опять пришла внезапно?



- Осенью выпало много осадков. Земля впитала большое количество воды, а потом ударили сильные морозы. В течение зимы еще было много снега. Поэтому всем, и людям, и тем более паводковой комиссии, было понятно, что вся талая вода в землю не впитается и пойдет в Урал (хотя у нас есть и территории бассейна Волги и Тобола).



Это означает, что хотя бы в начале марта нужно было увеличивать сброс воды из Ириклинского водохранилища, которое выше по течению. Но этого сделано не было. Для наглядности статистика: 1 апреля водохранилище сбрасывало 90 кубометров воды в секунду, 3 апреля - 1600 кубометров, а 5−6 апреля - почти 2 тысячи кубов в секунду.



Поэтому вода пошла к Орску и прорвала дамбу, которую строили 10 лет назад. Прорыв показал, что при строительстве часть средств, по моему мнению, исчезла. Конкурс был с нарушениями. Фирма, которая его выиграла, была подобрана. По сути, ее пролоббировал губернатор Берг, бывший мэр Орска. В 2014-м были суды, эксперты доказали.



Реки Зауралья продолжают буйствовать

Объяснение, что дамбу повредили грызуны, о чем говорят ее строители на федеральных телеканалах, просто смешно. На обслуживание дамбы ежегодно выделялись средства. Если ей угрожали грызуны - надо было их травить… Городу, конечно, нужна нормальная дамба в этом месте. Исторически оно всегда затапливалось.



Кстати, нынешний мэр Орска Василий Казупица во время возведения дамбы был замом главы города, курировал эту стройку. За несколько дней до прорыва он успокаивал людей. Жители возмущены. Если бы знали заранее, то выгнали бы в безопасное место автомобиль, перевезли мебель, вывезли скот и т. д. А так, остались, в чем были.



"СП": Вода подбирается к Оренбургу…



- Не просто подбирается. Тысячи домовладений уже затоплены. Все шлюзы на водохранилище сейчас открыты. Вода идет транзитом. Оренбург примет эту воду через 8−10 дней. Будет большая трагедия.



Проблема в том, что с 2010 года разрешено строить в пойме Урала многоквартирные дома, чего не было в советское время. Это продвигали единороссы. Наша фракция КПРФ из трех депутатов, обсуждая генплан Оренбурга, кричала тогда, что застраивать пойму опасно. Потому что сильные разливы цикличны и обязательно случатся вновь.