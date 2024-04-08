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Часть депутатов РосДумы забила болт и слиняла с отчетного доклада правительства. Скучно...
11:47 09.04.2024

"Можете не переизбираться": Володин отчитал депутатов Госдумы
Володин отчитал депутатов, которые покинули зал во время отчета правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ. Справа: председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал коллег, покинувших зал заседания во время отчета правительства, передает РИА Новости. Он обратил внимание парламентариев на то, что правительство решает задачи в круглосуточном режиме, и призвал проявить уважение к проделанной работе. Он также пошутил, что те, кто ушел раньше окончания доклада, могут не переизбираться.

Те, кто уходит из зала, те, кто уходит в режиме ВКС, смотрят отчет правительства, должны понимать, правительство работает практически круглосуточно. А если даже мы не можем найти сил в себе выслушать доклад и на ключевые темы подискутировать... Коллеги, [...] надо задуматься, там ли ты и тем ли ты должен заниматься [...]. Те, кто ушел, может потом не переизбираться, - сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за прошлый год высказался против запрета российским компаниям вести бизнес за границей, особенно в дружественных странах. В то же время глава правительства подчеркнул, что власти не станут закрывать глаза на вывод капитала за рубеж.

Глава правительства также отметил, что валовой внутренний продукт России вырос на 3,6% в 2023 году. По его словам, ВВП стал в два раза выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Как подчеркнул Мишустин, несмотря на расширение санкционного давления, РФ успешно прошла тяжелый период первоначальной адаптации.

Источник - news.ru
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