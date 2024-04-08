Для чего Каз-премьер Бектенов отправился в Бишкек

11:50 09.04.2024

По данным пресс-службы главы правительства, в Бишкеке Бектенова принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров.



Олжас Бектенов передал слова приветствия от Касым-Жомарта Токаева и выразил готовность правительства Казахстана приложить все усилия для обеспечения поступательного развития торгово-экономического сотрудничества.



Отмечено, что в ходе переговоров на правительственном уровне с председателем кабинета министров – руководителем Администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым был рассмотрен вопрос подготовки к предстоящему официальному визиту президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан.



Также стороны обсудили совместные меры по наращиванию двустороннего товарооборота до 2 млрд долларов. Внимание было уделено конкретным проектам, направленным на укрепление торгово-экономического сотрудничества двух стран.



Кроме того, Казахстан готов нарастить экспорт по 195 товарным позициям на сумму 260 млн долларов.



"Широкий потенциал имеется в пищевой, промышленной, нефтехимической, строительной, фармацевтической и других отраслях. Этому также способствуют намеченные планы о создании Индустриального торгово-логистического комплекса на общей границе. Запуск данного проекта принесет мультипликативный эффект и придаст дополнительный импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству", – говорится в сообщении.



Для полноценного раскрытия потенциала сотрудничества в сельском хозяйстве правительствами двух стран будут приняты меры по увеличению взаимных поставок продукции и запуску совместных проектов, а также продолжено активное взаимодействие между научно-исследовательскими институтами и аграрными вузами двух стран.



Олжас Бектенов подчеркнул важность утверждения режимов работы водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на вегетационный период 2024 года.



"Наряду с этим стороны отметили динамичную работу по повышению пропускной способности казахстанско-кыргызской границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков. В соответствии с Концепцией развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана до 2030 года предусматриваются строительство и реконструкция пунктов пропуска "Қарасу", "Бесагаш", "Аухатты", "Сартобе" "Айша биби", "Сыпатай батыр", "Кеген", – добавили в пресс-службе.

В ходе встречи стороны также предметно обсудили вопросы взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма.



"По итогам переговоров подтверждена готовность в полной мере реализовать все задачи, поставленные главами двух государств, и поднять казахстанско-кыргызское сотрудничество на новый уровень", – сказано в заключении.



4 апреля 2024 года на заседании Жогорку Кенеша председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров сообщил, что Кыргызстан намерен отправить в Казахстан гуманитарную помощь в связи с паводками.



Уже 6 апреля Токаев по телефону поблагодарил Жапарова и народ Кыргызстана за оказанную братскую помощь в связи с наводнениями.



Анастасия Московчук