Проект "православного пантюркизма" забуксовал, - Анастасия Коскелло

11:54 09.04.2024 В Московском патриархате стараются на национальный вопрос отвечать деликатно



Об авторе: Анастасия Сергеевна Коскелло – журналист.

2.04.2024



Совсем недавно в РПЦ был заявлен амбициозный миссионерский проект, однако вскоре упоминания о нем исчезли. Публика недоумевает. Напомним, 26 января в московском Высоко-Петровском монастыре состоялась встреча епископов РПЦ и священнослужителей-миссионеров, служащих в регионах России с преобладающим тюркским населением. Было заявлено, что это рабочая встреча по подготовке Съезда православных тюрков. Но на сегодняшний день никакой информации о реализации этого проекта нет. По словам председателя Синодального миссионерского отдела епископа Луховицкого Евфимия (Моисеева), любые неосторожные шаги в национально-конфессиональной сфере должны быть исключены из миссионерской практики.



Тема присутствия РПЦ в регионах с традиционно мусульманским населением в последнее время стала одной из обсуждаемых в руководстве Московского патриархата. Некоторые общественники активно призывают к "православной тюркской весне", к активизации миссии среди тюркоязычных народов в противовес исламу. В соцсетях прозвучал даже лозунг "Москва – третий Сарай", отсылающий к столице Золотой Орды, где, как считают апологеты "православного ордынства", процветала веротерпимость. Правда, аналогия с "Третьим Римом" хромает, ведь "второго Сарая" не было в истории. Тем временем на праворадикальных площадках в Сети набирает поддержку идея создания "Турецкого экзархата РПЦ".



Священноначалие, судя по всему, встревожено происходящим. Столкновение с общественниками для него нежелательно, но конфликт с мусульманами и национальными лидерами тюркских народов России еще опаснее. На встрече по подготовке Съезда православных тюрков в Москве были представители Татарстана, Северного Кавказа, Якутии, Узбекистана, Казахстана, Гагаузии и других республик и суверенных государств. Возглавил заседание руководитель Управления Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Павел (Пономарев). Было заявлено, что собрание станет первой рабочей встречей по подготовке съезда. Однако, судя по всему, первая встреча оказалась и последней. Как сообщил автору статьи источник в патриархии, проект "православного пантюркизма" церковное руководство оценило критически.



"Не очень понятно, в чем смысл такого съезда и зачем так нарочито выделять какую-то этническую группу, тем более что современные тюркские народы, хотя и имеют общий корень, часто очень сильно отличаются друг от друга. Возьмите, например, гагаузов и якутов. Русская православная церковь – многонациональная, это записано в ее уставе. При этом русской именуется собственно духовная традиция нашей поместной церкви. Мы исходим из того, что к этой традиции могут принадлежать люди разного национального происхождения. Более того, именно принадлежность к русской духовной традиции и делает их русскими. Таким образом, Русская православная церковь – это не "церковь русских" в плане этнической принадлежности ее членов. Этнофилетизм, в котором нас сегодня обвиняет Константинополь, на самом деле нам глубоко чужд. Соответственно в рамках нашей церкви есть место представителям самых разных народов, причем так было практически с момента Крещения Руси", – говорит епископ Евфимий (Моисеев). По словам архиерея, "проект православного пантюркизма к церковной жизни не имеет прямого отношения. При этом он может создать серьезные проблемы для Русской церкви: в частности, столкнуть ее с мусульманами не только в России, но и за рубежом", – говорит председатель Синодального миссионерского отдела.



По мнению епископа, проблему исламского экстремизма слишком активное втягивание тюркских народов в православие не решит, к тому же экстремизм не массовое явление среди российских мусульман: "Проблема, безусловно, существует. Но это отдельные группы, которыми занимаются правоохранители. И это точно не мейнстрим российского мусульманского сообщества".



Для выстраивания серьезной миссии среди тюркских народов, полагает епископ Евфимий, РПЦ необходимо подготовить достаточное количество специалистов, понимающих специфику мусульманских народов. Такая миссия должна пониматься как свидетельство о православии, учитывающее мировоззренческие, ментальные и языковые особенности этих народов. В этом смысле воссоздание Казанской духовной академии на базе существующей семинарии было бы кстати. "Такая академия нужна в первую очередь как научно-образовательное учреждение РПЦ, отвечающее за диалог с исламом, – полагает епископ. – Среди церковных ученых в столичных академиях и университетах сегодня у нас практически никто серьезно не занимается изучением мусульманства, в то время как ислам – это часть нашей повседневности. У нас большое количество смешанных браков, и это ставит перед людьми новые вопросы. В Казани я наблюдал, как мужчина и женщина, заключая брак, нередко сохраняют каждый свою религию. И потом возникает вопрос, как быть с детьми. Решается он по-разному. Мне известен один случай, когда в такой смешанной семье его решили очень просто: по очереди одного ребенка крестят, второму делают обрезание, третьего крестят, четвертому делают обрезание... Это, если угодно, такой "народный ответ" на сложившуюся ситуацию. Потому что официальных рекомендаций церкви на этот счет нет".



До революции при Казанской духовной академии издавался "Миссионерский противомусульманский сборник". Сейчас появление издания с таким названием просто немыслимо. Изменилось сознание людей, изменилось и понимание миссии. Пришло понимание того, что миссионер должен делать упор в своей деятельности на положительном содержании проповеди. Любые неосторожные шаги в национально-конфессиональной сфере, по мнению епископа, могут создать совершенно ненужное напряжение как внутри республики, так и в ее отношениях с Москвой. При этом Татарстан сегодня служит примером взаимоуважения и сотрудничества православных и мусульман. "Могу сказать по своему личному опыту служения в Казанской епархии, – рассказал епископ Евфимий, который в 2014–2019 годах возглавлял Казанскую духовную семинарию. – Там очень ясно ощущается, что это уже Восток. Восточное мировоззрение предполагает повышенное – в сравнении с тем, к чему мы привыкли в Москве, – уважение к религии вообще. Представители любых религий, и особенно традиционных конфессий, на Востоке пользуются особым уважением. За пять лет моего пребывания в Татарстане я ни разу не столкнулся с негативным отношением к себе со стороны мусульман".



"В Татарстане сложилась уникальная ситуация паритета между исламом и православием, – говорит епископ, – в количественном отношении представителей каждой религии там приблизительно поровну, и это достаточно хрупкий баланс. Власти республики стремятся всеми силами его поддерживать. Например, когда в 2015 году началось строительство Болгарской исламской академии, одновременно с этим власти приняли самое активное участие и в воссоздании православного Казанского собора, взорванного в 1932 году. Эти два мероприятия были подчеркнуто объединены в одном указе главы республики. И давайте называть вещи своими именами – восстановление наших храмов в Татарстане в значительной степени происходит благодаря поддержке республиканского правительства". На уровне татарского населения в России, по словам епископа, сегодня "нет никакого негатива в отношении православных обычаев и традиций", и это стоит ценить.



По мнению епископа, миссия, понимаемая как обращение в православие тех, кто традиционно исповедовал ислам, может свести на нет те миссионерские успехи, которые уже есть у РПЦ, и отрицательно сказаться на положении христианских тюркских общин – в частности, кряшенских приходов в Татарстане: "Отношение татар к кряшенам – тонкий вопрос.



Сами кряшены считают себя особой народностью, тогда как татары смотрят на них как на крещеных татар. Нам важно не допустить обострения этой ситуации". Благодаря усилиям профессора Николая Ильминского до революции была создана кряшенская церковная традиция. В 2022 году митрополит Казанский Кирилл (Наконечный) воссоздал в Татарстанской митрополии Кряшенскую миссию. "Но если Татарстанская митрополия сегодня заявит о каком-то миссионерском проекте, направленном на вовлечение татар в православие, в республике это будет воспринято крайне негативно. Это, безусловно, приведет к конфликту и с мусульманским населением, и с руководством Татарстана. Сложившийся баланс может быть нарушен", – подчеркивает председатель Синодального миссионерского отдела.



По словам епископа, кряшенская традиция сегодня "нуждается в поддержке со стороны церкви", иначе она может исчезнуть. "Когда святейший патриарх направлял меня на служение в Казань и давал соответствующие установки, то особое внимание он уделил кряшенской теме, – вспоминает Евфимий. – Одна из главных проблем кряшен на сегодняшний день – недостаточное количество кандидатов в священнослужители. К сожалению, немногие из кряшен стремятся стать священниками. "Поповское сословие", которое есть, например, у русских и других православных народов, у них не сложилось. За пять лет моего служения в Казанской духовной семинарии студентов-кряшен было всего двое или трое. В плане сохранения своей самобытной православной традиции в сравнении с теми же чувашами они, к сожалению, несколько пассивны".



При этом православные верующие тюркского происхождения прекрасно адаптированы в РПЦ и не нуждаются в каком-либо особом обращении: "Например, чуваши с того момента, как они приняли христианство, строго православный народ. Они твердо стоят в православии и четко идентифицируют себя как православные христиане. У них есть другая проблема: они очень крепко держатся за некоторые национальные обычаи, хотя порой эти обычаи не имеют отношения к православию и несут на себе отпечатки язычества". Источник - НГ

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