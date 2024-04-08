Израильские ВВС ракетами убили члена военного руководства палестинского движения "Хамас" Хатема Альрамери.

12:15 09.04.2024

Израиль заявил о ликвидации главы комитета по ЧС "Хамаса"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям палестинского движения "Хамас" Хатема Альрамери. Удар истребителями ЦАХАЛа был нанесен вчера, 8 апреля, вечером по центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. По данным израильской стороны, господин Альрамери был членом военного крыла "Хамаса", отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе Газы.



Война Израиля и "Хамаса" длится с 7 октября 2023 года. В конце марта 2024-го ЦАХАЛ заявил, что в результате авиаудара по центральной части Газы в начале марта был убит Марван Исса, заместитель командующего военным крылом "Хамаса", третий человек в иерархии радикального движения. Вместе с ним ликвидировали еще одного высокопоставленного члена группировки Гази Абу Тамаа, который отвечал за склады оружия "Хамаса" в Газе. 31 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство утвердило оперативные планы ЦАХАЛа по наступлению в городе Рафах в секторе Газа.